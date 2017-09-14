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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8545854685478548
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:00

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:.............
Проектну документацію не виготовлю, але от приблизний приклад привів 200 млн - 7 МВт сонячна та вітрова генерація. Мегаполісам буде туго.

Вы писали о 7МВт СЭС "за деньги на брукивку", но это макс. мощность, реальная будет существенно меньше. В разы. Особенно зимой, когда она больше всего нужна.

Родичі в мене з Харкова з'їхали в село в стару хату, а колись у 2008 р були продали квартиру в райцентрі вінницької обл і на піку цін взяли з кредитом квартиру в Харкові, якраз до війни закрили кредит. Закордон навряд вже так щедро буде приймати, так що:
Попенко
Експерт рекомендує українцям, які мають можливість, вже зараз шукати альтернативні варіанти житла на зиму. Наприклад, можна переїхати в приватний сектор, де є можливість опалювати житло дровами або вугіллям. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... e-mozhlivo
Все йде до енергетичної катастрофи: директор “Укргідроенерго” дав невтішний прогноз https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... ij-prognoz

Щедро не щедро, но примут, никуда не денутся.
Эту новость читал и уже писал - мы не в тайге и плотность населения у нас не 5 чел./кв.км, а раз в 10 больше. Дров не хватит.
Тогда уж лучше сразу в землянки. В сёлах всё население просто не поместится.
Но тогда практически любые условия на Западе будут лучше.

Особисто ще планую довкладатись, було би спокійніше, то взагалі є резон серйозно вкладатись у власне енергозабезпечення і мати окупність.

Лично себе Вы, может, условия обеспечите. Но тогда, на всякий случай, сразу ставьте пулемёт на крыше. :)

Як же жили люди по селам років 85 тому? "Плотность була 3 на км2"?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:04

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Странно, меня не бусифицировали ... к чему бы это ...
твои 130 кг интеллекта бусиковать нужен целый взвод. Еще и с таким талантом вонять как ты умеешь
  pesikot написав:Может тебе стоит выйти в реальную жизнь, а не сидеть по ТГ-каналам
то что я никуда не выхожу - старая песня хотаба. Придумай что-то новое.

Во мне 80 кг тела і до IQуя інтелекта )

Твоей истерикой я доволен.

Ты бы мог промолчать, но не смог, чем и подтвердил то, что о тебе пишут.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:07

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
К нашему сожалению, мы регрессируем быстрее. Закрываем границы, бусифицируем, гоняемся за женихами женщин инвалидов.

Ви чого так завелись?
Любите одноногих жінок? :lol: шукаєте підходящу нєвєсту?
странно, що щось не чутно недавніхголосів за гендерну рівнісь. Треба дати право і на чоловіках женитись. :lol:
Тут вибір б кратно збільшився, ціни б впали. Плюс моментальний ріст цивілізованості українського суспільства, толерантність...

медикиням актуально
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:08

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:
К нашему сожалению, мы регрессируем быстрее. Закрываем границы, бусифицируем, гоняемся за женихами женщин инвалидов.

Ви чого так завелись?
Любите одноногих жінок? :lol: шукаєте підходящу нєвєсту?
странно, що щось не чутно недавніхголосів за гендерну рівнісь. Треба дати право і на чоловіках женитись. :lol:
Тут вибір б кратно збільшився, ціни б впали. Плюс моментальний ріст цивілізованості українського суспільства, толерантність...

точно. это решило бы все наши проблемы :D
а ви дєрзкий.
прям одразу заговорили про НАС?
Да, признаю, то я на всяк случай. Єслі одірве шось з ненужного,надумавсь заробити на метаксу. Главне щоб консумація шлюбу конала по скайпу. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:14

  Banderlog написав:а ви дєрзкий.
прям одразу заговорили про НАС?
Да, признаю, то я на всяк случай. Єслі одірве шось з ненужного,надумавсь заробити на метаксу. Главне щоб консумація шлюбу конала по скайпу.
щас такие маски продаются силиконовые, надел и полностью другой человек. Может и комбинизон с сиськами там же можно заказать. Прийти в нём на ВЛК... на шпильках.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Якщо 2квт - виграє СЕС
якщо 3 квт-виграє атомна.

В світі зараз перелом:
Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні https://bin.ua/news/economics/faec/3138 ... -trln.html

Ну і в нас:
Уряд прийняв рішення про здешевлення кредитів населенню на СЕС та вітроустановки 1-10 кВт разом з energy storage http://reform.energy/news/uryad-priynya ... rage-22710
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:26

  flysoulfly написав:........
коли у них можливість реально була - у 1941-1943 - фіни навіть Ленінград, що бачили у бінокль, не бомбили зовсім.
І Голодомор в Ленінграді замутило радянске керівництво: місто планували залишити, як Київ, і більшість продовольчих запасів була знищена у жовтні-листопаді 1941 НКВС (списали потім на міфічні німецькі бомбардування).

Не буду начинать дискуссию о причинах голода в блокадном Ленинграде (если планировали, то почему не сдали?). Вряд ли вы сможете сослаться на серьёзные исторические исследования, разве что на какого-нибудь Солонина.
Но вот интересно, финны не обстреливали Ленинград исключительно из-за "высоких моральных качеств" и "благородства" или по каким-то другим причинам?
Как вы считаете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:26

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:...........
"за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться" это ещё не сформированное общество.
Вас я никуда не тяну, бесполезно.
Да и вообще, никого не тяну.
Тут большинство даже во время войны в армию не хочет.
Не вірно поставлена задача-ніколи не приведе до вирішення проблеми....
..................
Ви своїми невірно акцентованими емоційними вкидами ВИРІШУЄТЕ проблему(чи хоча б напряавляєте русло обговорення в необхідному напрямку) чи тягнете в педерацію ?

Какие мои "емоційні вкиди" препятствуют мобилизации?
Желательно с цитатами.
Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше.
Ви підтримуєте ПОМИЛКОВИЙ наратив - ВСІ будуть служити...
Будуть служити 3-4% від населення, або 12-15% від мобпридатних...
Ця кількість не є більшістю ні в яких системах координат.

Якщо ж служити буде МЕНШІСТЬ - то справи не настільки кепські наскільки створена вами враження на форумі...
Буквально кілька годин тому , спілкувався з військовим медиком.який приїхав у відпустку на 15 днів додаму..(до речі вже вдруге за той рік що служить-пішов добровольцем рік тому на офіцерські курси , закінчив, отримав звання...служить)
Так от
В ЗСУ більшість тих хто на нулі , навіть отримавши поранення , самостійно приїзжає в госпіталь( хоча по нормативам їх треба супроводжувати) . ВИМАГАЄ витягнути з них осколки, на ходу зашити рану...і ВІДРАЗУ повертається до своїх...навіть не витрачаючи час на заповнення форми100.

Тому
на мій погляд ( який підтверджується розгорненням кількості рекрутингових центрів, а також прямої телевізійної реклами бойових бригад з пропозиціями для добровольців(справа затратна і якщо відозвуться одиниці-то програшна, тому якщо крутиться і нарощується вже останніх кілька місяців)-для мене це ознака що подібні методи себе оправдовують.

А раз так
ТО висновок трошки не такий як ваш.
Він наступний
В Україні достатня кількість МЕНШОСТІ які ПОГОДЖУЮТЬСЯ закрити вакансії в ЗСУ...але при цьому є БІЛЬШІСТЬ яка не погоджується і засуджує методи ТЦК.
Все.
budivelnik
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