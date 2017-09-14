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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:00
ЛАД написав: Ой+ написав:
.............
Проектну документацію не виготовлю, але от приблизний приклад привів 200 млн - 7 МВт сонячна та вітрова генерація. Мегаполісам буде туго.
Вы писали о 7МВт СЭС "за деньги на брукивку", но это макс. мощность, реальная будет существенно меньше. В разы. Особенно зимой, когда она больше всего нужна.
Родичі в мене з Харкова з'їхали в село в стару хату, а колись у 2008 р були продали квартиру в райцентрі вінницької обл і на піку цін взяли з кредитом квартиру в Харкові, якраз до війни закрили кредит. Закордон навряд вже так щедро буде приймати, так що:
Щедро не щедро, но примут, никуда не денутся.
Эту новость читал и уже писал - мы не в тайге и плотность населения у нас не 5 чел./кв.км, а раз в 10 больше. Дров не хватит.
Тогда уж лучше сразу в землянки. В сёлах всё население просто не поместится.
Но тогда практически любые условия на Западе будут лучше.
Особисто ще планую довкладатись, було би спокійніше, то взагалі є резон серйозно вкладатись у власне енергозабезпечення і мати окупність.
Лично себе Вы, может, условия обеспечите. Но тогда, на всякий случай, сразу ставьте пулемёт на крыше.
Як же жили люди по селам років 85 тому? "Плотность була 3 на км2"?
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:04
vitaliiangel написав: pesikot написав:
Странно, меня не бусифицировали ... к чему бы это ...
твои 130 кг интеллекта бусиковать нужен целый взвод. Еще и с таким талантом вонять как ты умеешь
pesikot написав:
Может тебе стоит выйти в реальную жизнь, а не сидеть по ТГ-каналам
то что я никуда не выхожу - старая песня хотаба. Придумай что-то новое.
Во мне 80 кг тела і до IQуя інтелекта )
Твоей истерикой я доволен.
Ты бы мог промолчать, но не смог, чем и подтвердил то, что о тебе пишут.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:07
Banderlog написав: vitaliiangel написав:
К нашему сожалению, мы регрессируем быстрее. Закрываем границы, бусифицируем, гоняемся за женихами женщин инвалидов.
Ви чого так завелись?
Любите одноногих жінок?
шукаєте підходящу нєвєсту?
странно, що щось не чутно недавніхголосів за гендерну рівнісь. Треба дати право і на чоловіках женитись.
Тут вибір б кратно збільшився, ціни б впали. Плюс моментальний ріст цивілізованості українського суспільства, толерантність...
медикиням актуально
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:08
vitaliiangel написав: Banderlog написав: vitaliiangel написав:
К нашему сожалению, мы регрессируем быстрее. Закрываем границы, бусифицируем, гоняемся за женихами женщин инвалидов.
Ви чого так завелись?
Любите одноногих жінок?
шукаєте підходящу нєвєсту?
странно, що щось не чутно недавніхголосів за гендерну рівнісь. Треба дати право і на чоловіках женитись.
Тут вибір б кратно збільшився, ціни б впали. Плюс моментальний ріст цивілізованості українського суспільства, толерантність...
точно. это решило бы все наши проблемы
а ви дєрзкий.
прям одразу заговорили про НАС?
Да, признаю, то я на всяк случай. Єслі одірве шось з ненужного,надумавсь заробити на метаксу. Главне щоб консумація шлюбу конала по скайпу.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:14
Banderlog написав:
а ви дєрзкий.
прям одразу заговорили про НАС?
Да, признаю, то я на всяк случай. Єслі одірве шось з ненужного,надумавсь заробити на метаксу. Главне щоб консумація шлюбу конала по скайпу.
щас такие маски продаются силиконовые, надел и полностью другой человек. Может и комбинизон с сиськами там же можно заказать. Прийти в нём на ВЛК... на шпильках.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:22
budivelnik написав:
Якщо 2квт - виграє СЕС
якщо 3 квт-виграє атомна.
В світі зараз перелом:
Ну і в нас:
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:26
flysoulfly написав:
........
коли у них можливість реально була - у 1941-1943 - фіни навіть Ленінград, що бачили у бінокль, не бомбили зовсім.
І Голодомор в Ленінграді замутило радянске керівництво: місто планували залишити, як Київ, і більшість продовольчих запасів була знищена у жовтні-листопаді 1941 НКВС (списали потім на міфічні німецькі бомбардування).
Не буду начинать дискуссию о причинах голода в блокадном Ленинграде (если планировали, то почему не сдали?). Вряд ли вы сможете сослаться на серьёзные исторические исследования, разве что на какого-нибудь Солонина.
Но вот интересно, финны не обстреливали Ленинград исключительно из-за "высоких моральных качеств" и "благородства" или по каким-то другим причинам?
Как вы считаете?
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:26
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
...........
"за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться" это ещё не сформированное общество.
Вас я никуда не тяну, бесполезно.
Да и вообще, никого не тяну.Тут большинство даже во время войны в армию не хочет.
Не вірно поставлена задача-ніколи не приведе до вирішення проблеми....
..................
Ви своїми невірно акцентованими емоційними вкидами ВИРІШУЄТЕ проблему(чи хоча б напряавляєте русло обговорення в необхідному напрямку) чи тягнете в педерацію ?
Какие мои "емоційні вкиди" препятствуют мобилизации?
Желательно с цитатами.
Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше.
Ви підтримуєте ПОМИЛКОВИЙ наратив - ВСІ будуть служити...
Будуть служити 3-4% від населення, або 12-15% від мобпридатних...
Ця кількість не є більшістю ні в яких системах координат.
Якщо ж служити буде МЕНШІСТЬ - то справи не настільки кепські наскільки створена вами враження на форумі...
Буквально кілька годин тому , спілкувався з військовим медиком.який приїхав у відпустку на 15 днів додаму..(до речі вже вдруге за той рік що служить-пішов добровольцем рік тому на офіцерські курси , закінчив, отримав звання...служить)
Так от
В ЗСУ більшість тих хто на нулі , навіть отримавши поранення , самостійно приїзжає в госпіталь( хоча по нормативам їх треба супроводжувати) . ВИМАГАЄ витягнути з них осколки, на ходу зашити рану...і ВІДРАЗУ повертається до своїх...навіть не витрачаючи час на заповнення форми100.
Тому
на мій погляд ( який підтверджується розгорненням кількості рекрутингових центрів, а також прямої телевізійної реклами бойових бригад з пропозиціями для добровольців(справа затратна і якщо відозвуться одиниці-то програшна, тому якщо крутиться і нарощується вже останніх кілька місяців)-для мене це ознака що подібні методи себе оправдовують.
А раз так
ТО висновок трошки не такий як ваш.
Він наступний
В Україні достатня кількість МЕНШОСТІ які ПОГОДЖУЮТЬСЯ закрити вакансії в ЗСУ...але при цьому є БІЛЬШІСТЬ яка не погоджується і засуджує методи ТЦК.
Все.
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