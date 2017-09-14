Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:26

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: ...........

"за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться" это ещё не сформированное общество.

Вас я никуда не тяну, бесполезно.

Да и вообще, никого не тяну.

Тут большинство даже во время войны в армию не хочет. ..........."за Євровектор і Демократію + нехай педерація розвалиться" это ещё не сформированное общество.Вас я никуда не тяну, бесполезно.Да и вообще, никого не тяну. Не вірно поставлена задача-ніколи не приведе до вирішення проблеми....

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Ви своїми невірно акцентованими емоційними вкидами ВИРІШУЄТЕ проблему(чи хоча б напряавляєте русло обговорення в необхідному напрямку) чи тягнете в педерацію ? Не вірно поставлена задача-ніколи не приведе до вирішення проблеми......................Ви своїми невірно акцентованими емоційними вкидами ВИРІШУЄТЕ проблему(чи хоча б напряавляєте русло обговорення в необхідному напрямку) чи тягнете в педерацію ?

Какие мои "емоційні вкиди" препятствуют мобилизации?

Желательно с цитатами.

Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше. Какие мои "емоційні вкиди" препятствуют мобилизации?Желательно с цитатами.Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше.

Ви підтримуєте ПОМИЛКОВИЙ наратив - ВСІ будуть служити...Будуть служити 3-4% від населення, або 12-15% від мобпридатних...Ця кількість не є більшістю ні в яких системах координат.Якщо ж служити буде МЕНШІСТЬ - то справи не настільки кепські наскільки створена вами враження на форумі...Буквально кілька годин тому , спілкувався з військовим медиком.який приїхав у відпустку на 15 днів додаму..(до речі вже вдруге за той рік що служить-пішов добровольцем рік тому на офіцерські курси , закінчив, отримав звання...служить)Так отВ ЗСУ більшість тих хто на нулі , навіть отримавши поранення , самостійно приїзжає в госпіталь( хоча по нормативам їх треба супроводжувати) . ВИМАГАЄ витягнути з них осколки, на ходу зашити рану...і ВІДРАЗУ повертається до своїх...навіть не витрачаючи час на заповнення форми100.Томуна мій погляд ( який підтверджується розгорненням кількості рекрутингових центрів, а також прямої телевізійної реклами бойових бригад з пропозиціями для добровольців(справа затратна і якщо відозвуться одиниці-то програшна, тому якщо крутиться і нарощується вже останніх кілька місяців)-для мене це ознака що подібні методи себе оправдовують.А раз такТО висновок трошки не такий як ваш.Він наступнийВ Україні достатня кількість МЕНШОСТІ які ПОГОДЖУЮТЬСЯ закрити вакансії в ЗСУ...але при цьому є БІЛЬШІСТЬ яка не погоджується і засуджує методи ТЦК.Все.