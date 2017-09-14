Як же жили люди по селам років 85 тому? "Плотность була 3 на км2"?
Під Тернополем у тебе багато дров? Бо дровами я бачив як топлять лише в Карпатах (Яремча, Микуличин). Там є що дерибанити. А от решта України топила: торф, брикет, вугілля. Дрова лише на розпал. Але в підвалі ж тепло. Нижче +10 не повинно опускатись. Да і шапка тепла.
detroytred написав:І як пояснити наявніть достатньої кількості тих, які погоджуються закрити вакансії в ЗСУ, просто дичайшим некомплектом в ЗСУ і постійними закликами військових до потенційних мобілізованих, а також посиленням покарання для того, щоб погоджувалися))
А що тут пояснювати? ГенШтаб -керує економічними питаннями Безумна безугла-пробує керувати генералами ГенШтабу Ви заявляєте що розбираєтесь в економіці... Повірте Ваші знання в економіці ВИЩІ ніж знання тих стилістів/тіктокерів в способах мобілізації... Є така приказка Здурі можна й мягке зломати...от вони ломати й пробують так само як гетьманцев пробує ввести йому зрозумілі економічні правила(забрати кваліфікованих працівників з бізнесу і збільшити податки = отримати додатикових 200 млрд... От чим ця спроба гетьманцева відрізняється від вашої тези якщо будівельника мобілізувати -його місце відразу займе хтось інший з такою ж ефективністю як для споживачів так і для Держави.
budivelnik написав:Не вірно поставлена задача-ніколи не приведе до вирішення проблеми.... .................. Ви своїми невірно акцентованими емоційними вкидами ВИРІШУЄТЕ проблему(чи хоча б напряавляєте русло обговорення в необхідному напрямку) чи тягнете в педерацію ?
Ви підтримуєте ПОМИЛКОВИЙ наратив - ВСІ будуть служити... Будуть служити 3-4% від населення, або 12-15% від мобпридатних... Ця кількість не є більшістю ні в яких системах координат.
Якщо ж служити буде МЕНШІСТЬ - то справи не настільки кепські наскільки створена вами враження на форумі... Буквально кілька годин тому , спілкувався з військовим медиком.який приїхав у відпустку на 15 днів додаму..(до речі вже вдруге за той рік що служить-пішов добровольцем рік тому на офіцерські курси , закінчив, отримав звання...служить) Так от В ЗСУ більшість тих хто на нулі , навіть отримавши поранення , самостійно приїзжає в госпіталь( хоча по нормативам їх треба супроводжувати) . ВИМАГАЄ витягнути з них осколки, на ходу зашити рану...і ВІДРАЗУ повертається до своїх...навіть не витрачаючи час на заповнення форми100.
Тому на мій погляд ( який підтверджується розгорненням кількості рекрутингових центрів, а також прямої телевізійної реклами бойових бригад з пропозиціями для добровольців(справа затратна і якщо відозвуться одиниці-то програшна, тому якщо крутиться і нарощується вже останніх кілька місяців)-для мене це ознака що подібні методи себе оправдовують.
А раз так ТО висновок трошки не такий як ваш. Він наступний В Україні достатня кількість МЕНШОСТІ які ПОГОДЖУЮТЬСЯ закрити вакансії в ЗСУ...але при цьому є БІЛЬШІСТЬ яка не погоджується і засуджує методи ТЦК. Все.
чому та МЕНШІСТЬ просто не прийде і не закриє відкриті вакансії?
flyman написав:чому та МЕНШІСТЬ просто не прийде і не закриє відкриті вакансії?
Тому що вона нікому нічого не винна... ЇЇ бажання/можливість - треба стимулювати... Те що зараз -взяти батіг і засікти 6 млн для того щоб знайти 0,3 млн -це справа не реальна і ті хто мають розум це розуміють Геній сучасності і його пять апостолів поки що думають що зможуть це зробити..прапор їм в руки , кінчиться прапором в пятій точці..або порозумнішають. Алгоритм розумнішання-я описував раніше.
ПС є меншість, яка може ПОКРАШИТИ життя більшості.... але поки більшість правильно не попросить - не порозумнішає і зрозуміє що вимагати чуже можна було в совку і не варто в капкраїні. А попросити чуже - можна і отримати можна, от тільки треба взяти на себе зобовязання за це отримане.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 07 чер, 2024 21:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:............ Какие мои "емоційні вкиди" препятствуют мобилизации? Желательно с цитатами. Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше.
Ви підтримуєте ПОМИЛКОВИЙ наратив - ВСІ будуть служити... Будуть служити 3-4% від населення, або 12-15% від мобпридатних... Ця кількість не є більшістю ні в яких системах координат.
Я недаром просил с цитатами. Такое впечатление, что вы меня всё время с кем-то путаете и приписываете мне то, что я никогда не говорил. Я не знаю, сколько времени продлится война и, соответственно, скольким людям придётся служить в армии. Поэтому никогда не утверждал, что "ВСІ будуть служити". Говорю только о том, что все обязаны служить, а не бегать от армии. Согласитесь, это несколько разные вещи. Ваш расчёт не совсем верен, т.к. совершенно точно бойцов необходимо менять, нельзя их держать на фронте годами. Насколько вижу, его поддерживают все фронтовики на форуме. И я вполне разделяю их мнение. Более того, здесь приводились убедительные свидетельства военных и медиков США.
Якщо ж служити буде МЕНШІСТЬ - то справи не настільки кепські наскільки створена вами враження на форумі...
Не я создаю "враження на форумі". Его создают у меня пишущие здесь.
Буквально кілька годин тому , спілкувався з військовим медиком.який приїхав у відпустку на 15 днів додаму..(до речі вже вдруге за той рік що служить-пішов добровольцем рік тому на офіцерські курси , закінчив, отримав звання...служить) Так от В ЗСУ більшість тих хто на нулі , навіть отримавши поранення , самостійно приїзжає в госпіталь( хоча по нормативам їх треба супроводжувати) . ВИМАГАЄ витягнути з них осколки, на ходу зашити рану...і ВІДРАЗУ повертається до своїх...навіть не витрачаючи час на заповнення форми100.
Вполне могу поверить, что при лёгких ранениях так происходит. Если после лежания в госпитале есть варианты попасть не в свою часть, а в другую - понятно, что лучше служить с хорошо знакомыми людьми, с друзьями, а не попасть в совершенно новую часть, где больше вариантов, что тебя просто пошлют "отсвечивать в теплик" или ещё куда. С более серьёзными ранениями ни "самостійно приїхати в госпіталь", ни "ВІДРАЗУ повернутися до своїх", сами понимаете, не получится.
Тому на мій погляд ( який підтверджується розгорненням кількості рекрутингових центрів, а також прямої телевізійної реклами бойових бригад з пропозиціями для добровольців(справа затратна і якщо відозвуться одиниці-то програшна, тому якщо крутиться і нарощується вже останніх кілька місяців)-для мене це ознака що подібні методи себе оправдовують.
Ничего не могу сказать о результативности их работы. Не знаю. "Нарощуватися" может по разным причинам.
А раз так ТО висновок трошки не такий як ваш. Він наступний В Україні достатня кількість МЕНШОСТІ які ПОГОДЖУЮТЬСЯ закрити вакансії в ЗСУ...але при цьому є БІЛЬШІСТЬ яка не погоджується і засуджує методи ТЦК. Все.
Может, вы и правы. Я могу судить только по высказывания людей и по высказываниям руководства (гражданского и военного). И у меня нет оснований не доверять словам фронтовиков о постоянном некомплекте в боевых частях. И значительном некомплекте. У меня нет оснований не доверять словам Залужного, что армии требуется 500-тысячное пополнение и что гражданская администрация не может организовать призыв. Могу сомневаться в цифре (надо 500 или 300 тысяч), но в самом факте сомневаться не могу. Думаю, и фронтовики, и руководство знают ситуацию лучше нас с вами. И вряд ли требовали бы мобилизации, если бы всё было так хорошо, как вы написали.
ЛАД написав:Говорю только о том, что все обязаны служить, а не бегать от армии.
Брехливо-проросійський наратив. Всі СЛУЖИТИ НЕ ЗОБОВЯЗАНІ. Кожен повинен(зобовязаний) ефективно працювати там де його праця найбільш доцільна. Тому Якщо армії потрібні гроші - то треба ЗБЕРЕГТИ тих хто МОЖЕ ці гроші забезпечити(створити) Якщо армії потрібні харчі-то треба зберегти найефективніших виробників харчів Якщо армії потрібні патрони - то треба зберегти найефективніших виробників патронів і так далі... Де тут ВСІ ПОВИННІ СЛУЖИТИ ?
ЛАД написав:И у меня нет оснований не доверять словам фронтовиков о постоянном некомплекте в боевых частях. И значительном некомплекте.
1 Армія-це структура в якій ВІДРАЗУ закладений НАДЛИШКОВИЙ ресурс 2 Армія це структура , яка НІКОЛИ не збиралась рахуватись з потребами Держави якій служила - яскравий приклад совок, який впав під непомірними військовими затратами в період коли пройшло 45 мирних років після останньої зовнішньої агресії
Тому Слухати військових - треба обовязково Вірити що все що вони хочуть -необхідне - тут треба думати і аналізувати.
ПС я погоджуюсь що якби плюс 100 млрд від союзників і плюс 2 млн мобілізованих - ми б показали кузькіну мать москалям...от тільки проблема, чим би тоді треба було годувати власне населення.. Є хороший анекдот Бюст Брєжнєва... Брежнєв питає а чому в мене на бюсті така велика права грудь? скульптор- Так нею ж Ви повинні годувати комуністичні партії в капіталістичних країнах... Брєжнєв - а чому в мене на бюсті така велика ліва грудь? скульптор -так ви ж мусите нею годувати країни розвиваючогось соціалізму Угу.., а чим я тоді годую власний народ? Леонід Ілліч-Ви ж просили вище пояса а не в повний ріст...
ЛАД написав:Говорю только о том, что все обязаны служить, а не бегать от армии.
Брехливо-проросійський наратив. Всі СЛУЖИТИ НЕ ЗОБОВЯЗАНІ. Кожен повинен(зобовязаний) ефективно працювати там де його праця найбільш доцільна. Тому Якщо армії потрібні гроші - то треба ЗБЕРЕГТИ тих хто МОЖЕ ці гроші забезпечити(створити) Якщо армії потрібні харчі-то треба зберегти найефективніших виробників харчів Якщо армії потрібні патрони - то треба зберегти найефективніших виробників патронів і так далі... Де тут ВСІ ПОВИННІ СЛУЖИТИ ?
Уже писал: "Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше." Обязаны служить все. А кого "треба зберегти" в тылу - право определять это принадлежит государству. Или каждый сам будет определять, он "найефективніший виробник" или нет? О вашем "экономическом отборе" уже писал, не буду повторяться.
коли це таке було? просто послу в проекте поставили питання, які там плани, які гроши готовити? сьогодні озвучили - утрмання одного воїна - 1 лимон 300к. винь да полож , а де їх брати? посол в проекте нічого адекватного не відповів, утвердився, бігом списався по ВЛК і будьте здорові побратими, не кашляйте в окопах.