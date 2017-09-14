Додано: П'ят 07 чер, 2024 21:16

budivelnik написав: ЛАД написав: ............

Какие мои "емоційні вкиди" препятствуют мобилизации?

Желательно с цитатами.

Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше. ............Какие мои "емоційні вкиди" препятствуют мобилизации?Желательно с цитатами.Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше. Ви підтримуєте ПОМИЛКОВИЙ наратив - ВСІ будуть служити...

Будуть служити 3-4% від населення, або 12-15% від мобпридатних...

Ця кількість не є більшістю ні в яких системах координат. Ви підтримуєте ПОМИЛКОВИЙ наратив - ВСІ будуть служити...Будуть служити 3-4% від населення, або 12-15% від мобпридатних...Ця кількість не є більшістю ні в яких системах координат.

Якщо ж служити буде МЕНШІСТЬ - то справи не настільки кепські наскільки створена вами враження на форумі...

Буквально кілька годин тому , спілкувався з військовим медиком.який приїхав у відпустку на 15 днів додаму..(до речі вже вдруге за той рік що служить-пішов добровольцем рік тому на офіцерські курси , закінчив, отримав звання...служить)

Так от

В ЗСУ більшість тих хто на нулі , навіть отримавши поранення , самостійно приїзжає в госпіталь( хоча по нормативам їх треба супроводжувати) . ВИМАГАЄ витягнути з них осколки, на ходу зашити рану...і ВІДРАЗУ повертається до своїх...навіть не витрачаючи час на заповнення форми100.

Тому

на мій погляд ( який підтверджується розгорненням кількості рекрутингових центрів, а також прямої телевізійної реклами бойових бригад з пропозиціями для добровольців(справа затратна і якщо відозвуться одиниці-то програшна, тому якщо крутиться і нарощується вже останніх кілька місяців)-для мене це ознака що подібні методи себе оправдовують.

А раз так

ТО висновок трошки не такий як ваш.

Він наступний

В Україні достатня кількість МЕНШОСТІ які ПОГОДЖУЮТЬСЯ закрити вакансії в ЗСУ...але при цьому є БІЛЬШІСТЬ яка не погоджується і засуджує методи ТЦК.

Все.

, сколько времени продлится война и, соответственно, скольким людям придётся служить в армии. Поэтому никогда не утверждал, чтоГоворю только о том, что всеслужить, а не бегать от армии.Согласитесь, это несколько разные вещи.Ваш расчёт не совсем верен, т.к. совершенно точно бойцовменять, нельзя их держать на фронте годами. Насколько вижу, его поддерживают все фронтовики на форуме. И я вполне разделяю их мнение. Более того, здесь приводились убедительные свидетельства военных и медиков США.Не я создаю "враження на форумі". Его создаютпишущие здесь.Вполне могу поверить, что при лёгких ранениях так происходит. Если после лежания в госпитале есть варианты попасть не в свою часть, а в другую - понятно, что лучше служить с хорошо знакомыми людьми, с друзьями, а не попасть в совершенно новую часть, где больше вариантов, что тебя просто пошлют "отсвечивать в теплик" или ещё куда. С более серьёзными ранениями ни "самостійно приїхати в госпіталь", ни "ВІДРАЗУ повернутися до своїх", сами понимаете, не получится.Ничего не могу сказать о результативности их работы. Не знаю. "Нарощуватися" может по разным причинам.Может, вы и правы.Я могу судить только по высказывания людей и по высказываниям руководства (гражданского и военного).И у меня нет оснований не доверять словам фронтовиков о постоянном некомплекте в боевых частях. Инекомплекте.У меня нет оснований не доверять словам Залужного, что армии требуется 500-тысячное пополнение и что гражданская администрация не может организовать призыв. Могу сомневаться в цифре (надо 500 или 300 тысяч), но в самом факте сомневаться не могу.Думаю, и фронтовики, и руководство знают ситуацию лучше нас с вами. И вряд ли требовали бы мобилизации, если бы всё было так хорошо, как вы написали.