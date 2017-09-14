Додано: П'ят 07 чер, 2024 21:44

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Говорю только о том, что все обязаны служить, а не бегать от армии. Говорю только о том, что все обязаны служить, а не бегать от армии. Брехливо-проросійський наратив.

Всі СЛУЖИТИ НЕ ЗОБОВЯЗАНІ.

Кожен повинен(зобовязаний) ефективно працювати там де його праця найбільш доцільна.

Тому

Якщо армії потрібні гроші - то треба ЗБЕРЕГТИ тих хто МОЖЕ ці гроші забезпечити(створити)

Якщо армії потрібні харчі-то треба зберегти найефективніших виробників харчів

Якщо армії потрібні патрони - то треба зберегти найефективніших виробників патронів

і так далі...

Де тут ВСІ ПОВИННІ СЛУЖИТИ ? Брехливо-проросійський наратив.Всі СЛУЖИТИ НЕ ЗОБОВЯЗАНІ.Кожен повинен(зобовязаний) ефективно працювати там де його праця найбільш доцільна.ТомуЯкщо армії потрібні гроші - то треба ЗБЕРЕГТИ тих хто МОЖЕ ці гроші забезпечити(створити)Якщо армії потрібні харчі-то треба зберегти найефективніших виробників харчівЯкщо армії потрібні патрони - то треба зберегти найефективніших виробників патроніві так далі...Де тут ВСІ ПОВИННІ СЛУЖИТИ ? Уже писал: "Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше."

Обязаны служить все.

А кого "треба зберегти" в тылу - право определять это принадлежит государству.

Или каждый сам будет определять, он "найефективніший виробник" или нет?

О вашем "экономическом отборе" уже писал, не буду повторяться. Уже писал: "Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше."А кого "треба зберегти" в тылу - право определять это принадлежит государству.Или каждый сам будет определять, он "найефективніший виробник" или нет?О вашем "экономическом отборе" уже писал, не буду повторяться.

1 Держава вибирає.Економічне бронювання отримало 600 000 осіб(якщо вірити державним джерелам)2 При цьомуТЦК в станів обробити НЕ БІЛЬШЕ 0,6 млн осіб в місяць( в реалі 0,3 млн).Що робити на протязі 1-20 місяців тим хто ЗГІДНО СЬОГОДНІШНІХ правил - є порушником?ТомуНе знаю що ви там писали про моє економічне бронювання, але ЕКОНОМІЧНО це ГРОШІ.Іншого ЕКВІВАЛЕНТУ потрібності для Держави і населення - світ не придумав.Якщо знаєте такий еквівалент всього -опишіть(грамоти , медалі-прохання не чіпати)При чому я пропонувавТри рівновагових критеріїВік _ чим молодший тим вищий в спискуКорисність для економіки-чим менше податків тим вище в спискуПрофесійна армійська підготовка-чим більше служив до війни і чим менше часу від служби пройшло-тим вищий в спискуПо цим критеріям( місця в кожному списку плюсують і чим меншу кількість балів набрав-тим вище в загальному списку)-як бачите тут враховано все і сказати що щось створено для багатих - не можнаДалі, приймаєте за гіпотезу що ТЦК можуть обслужити 0,5 млн в місяць..Значить ті хто в500 000- 1 000 000 - спокійно працюють місяць1000000-1500000- два місяці5500000-6000000 - рікСправедливо? Всі потрапляють в список по якому теоретично будуть служити?врахована ефективність?Хочете-можете додати ще парочку, одна умова , критерій повинен бути зрозумілий на око , або повинен бути легко визначним з вже існуючих баз данних за попередні рокиМожу продовжувати даліАле для тіктокерів-вже й це заскладнодля любителів морозива в совку-нафіг не потрібноТо навіщо мені напрягатись?якщо позвонить гетьманцев чи безумна-відповім.