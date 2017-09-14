Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:12

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: И у меня нет оснований не доверять словам фронтовиков о постоянном некомплекте в боевых частях. И значительном некомплекте. И у меня нет оснований не доверять словам фронтовиков о постоянном некомплекте в боевых частях. И значительном некомплекте. 1 Армія-це структура в якій ВІДРАЗУ закладений НАДЛИШКОВИЙ ресурс

2 Армія це структура , яка НІКОЛИ не збиралась рахуватись з потребами Держави якій служила - яскравий приклад совок, який впав під непомірними військовими затратами в період коли пройшло 45 мирних років після останньої зовнішньої агресії



Тому

Слухати військових - треба обовязково

Вірити що все що вони хочуть -необхідне - тут треба думати і аналізувати.



ПС

я погоджуюсь що якби плюс 100 млрд від союзників і плюс 2 млн мобілізованих - ми б показали кузькіну мать москалям...от тільки проблема, чим би тоді треба було годувати власне населення..

Є хороший анекдот

Бюст Брєжнєва...

Брежнєв питає а чому в мене на бюсті така велика права грудь?

скульптор- Так нею ж Ви повинні годувати комуністичні партії в капіталістичних країнах...

Брєжнєв - а чому в мене на бюсті така велика ліва грудь?

скульптор -так ви ж мусите нею годувати країни розвиваючогось соціалізму

Угу.., а чим я тоді годую власний народ?

Леонід Ілліч-Ви ж просили вище пояса а не в повний ріст... 1 Армія-це структура в якій ВІДРАЗУ закладений НАДЛИШКОВИЙ ресурс2 Армія це структура , яка НІКОЛИ не збиралась рахуватись з потребами Держави якій служила - яскравий приклад совок, який впав під непомірними військовими затратами в період коли пройшло 45 мирних років після останньої зовнішньої агресіїТомуСлухати військових - треба обовязковоВірити що все що вони хочуть -необхідне - тут треба думати і аналізувати.ПСя погоджуюсь що якби плюс 100 млрд від союзників і плюс 2 млн мобілізованих - ми б показали кузькіну мать москалям...от тільки проблема, чим би тоді треба було годувати власне населення..Є хороший анекдотБюст Брєжнєва...Брежнєв питає а чому в мене на бюсті така велика права грудь?скульптор- Так нею ж Ви повинні годувати комуністичні партії в капіталістичних країнах...Брєжнєв - а чому в мене на бюсті така велика ліва грудь?скульптор -так ви ж мусите нею годувати країни розвиваючогось соціалізмуУгу.., а чим я тоді годую власний народ?Леонід Ілліч-Ви ж просили вище пояса а не в повний ріст...

Анекдоты это хорошо.

Но "совок" прожил эти 45 мирных лет. Анекдоты это хорошо.Но "совок" прожил эти 45лет.

ЛАД написав: Потому и писал, что "могу сомневаться в цифре (надо 500 или 300 тысяч), но в самом факте сомневаться не могу". Возможно (вероятно?) 500 тыс. цифра завышенная. Не могу судить. Не знаю, под какие планы Залужный требовал столько.

Но повторю в самом факте, что людей на фронте не хватает и мобилизация нужна, но при этом идёт не очень успешно, сомневаться не могу и не имею никаких оснований для этого. Потому и писал, что "могу сомневаться в цифре (надо 500 или 300 тысяч), но в самом факте сомневаться не могу". Возможно (вероятно?) 500 тыс. цифра завышенная. Не могу судить. Не знаю, под какие планы Залужный требовал столько.Но повторю в самом факте, что людей на фронте не хватает и мобилизация нужна, но при этом идёт не очень успешно, сомневаться не могу и не имею никаких оснований для этого.

СерьозноІ на якому рівні в порівнянні з 1913 роком був совок в 1989?А на якому рівні виявилисьв 1913 і в 1989 США ?То жив чи виживав просираючи ресурс?2 А з якого рівня в 1990 стартувала Україна?Рівня совка який розвалився ?І що повинна була робити молода держава? Пробувати залатати дірки в штанах які протирались 70 років до того ?Розглянули той список на 6 млн осіб який я пропонував вище?А тепер до того спискуТой хто хоче з самого низу списку піти в ЗСУ - приходить в ТЦК і якщо проходить ВЛК+його погоджується взяти бойовий підрозділ -отримує тим більше чим нижче він по черзі...А тепер з іншого бокуТочно такий самий список в ЗСУ , де той хто хоче демобілізуватись той ПЛАТИТЬ суму в привязці до того скільки вже ОТРИМАВ за час війни...чим більше отримав(значить більше знаходився на нулі)-тим менше платить....І розміри виплат робити плаваючими , якщо недостатньо тих хто рекрутуються-а - тим вищі виплати ТИХ хто хоче Звільнитись з ЗСУб - тим вищі виплати тим хто хоче швидше черги потрапити в ЗСУПри чомуці суми повинні бути в балансі.При чому якщо є сума яка дозволяє піднятись і піти служити швидше і є сума яка дозволяє звільнитись ...то чому не додати ще сумму яка дозволяє опуститись в списку?Балансуємо суми і будете здивовані..через якийсь час отримаємо СПРАВИ по хабарам у ВЛК від тих хто з низу списку ХОЧЕ служити...