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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 21:46
Дюрі-бачі написав: барабашов написав:
А как классифицируют сейчас фиктивный брак?
99% вироків про фіктивний шлюб на основі показів одного із подружжя: слідчі персують на допиті, а в жінок з особливими потребами не рідко нерви здають.
А підозрювані в фіктивності всі, хто одружився після 24.02.2022
ЛАД написав:
СЭС
Не знаю наскільки СЕС ефективні з точки зору зими, а от кілька десятків міні ТЕЦ не завадили б кожній громаді
Невже хочуть перекрити ще й вихід з війська через шлюб?
А щодо електрики -- справи і справді кепські. От:
Хризостом спрогнозував ситуацію у зимовий період. стверджує, що зима буде надзвичайно важкою для країни. Знову можливі тривалі відключення електроенергії. Блекаути можуть тривати тижнями, багато регіонів залишаться без світла.
Звідки святі старці взагалі знають про електрику? 😳 Живучи десь в печерах чи монастирях...
Щодо міні-ТЕЦ -- це вирішило би проблему, якби вдалось якось обмежити кінц.споживачів.
Увесь той сюр.надспоживацтва (бойлери, мікрохвильовки, електрочайники, кондиціонери...) -- якби його викреслили з життя, то із сучасними лампами можна було би вкластись навіть і в 17кВт на міс (3є людей + холодильник вище метра).
Але ж не викреслять. Навіть якщо даватимуть їм світло всього пару годин на добу і вночі -- навмисно встануть і чайник увімкнуть.
Ще як варіант -- обмежити напругу в будинки.
5В вже критикували через зависокі втрати на кабелях...
Як щодо 12В?
Тоді одна квартира зможе взяти не більше 12*32А≈384Вт *24години ≈ 9кВт*г на добу і 270 на місяць. А це вже забагато...
Але, якщо подумати -- нічим же ж буде вибирати ті 32А. Нема таких потужних споживачів на таку малу напругу. 🐝👻😀
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 21:51
budivelnik написав: ЛАД написав:
И у меня нет оснований не доверять словам фронтовиков о постоянном некомплекте в боевых частях. И значительном некомплекте.
1 Армія-це структура в якій ВІДРАЗУ закладений НАДЛИШКОВИЙ ресурс
2 Армія це структура , яка НІКОЛИ не збиралась рахуватись з потребами Держави якій служила - яскравий приклад совок, який впав під непомірними військовими затратами в період коли пройшло 45 мирних років після останньої зовнішньої агресії
...........
Анекдоты это хорошо.
Но "совок" прожил эти 45 мирных
лет.
Мы - нет. Благодаря тому, что на армии экономили.
Сейчас все говорят о том, что надо было делать ракеты, ЯО ещё что-то там. Я уже много раз писал - был выбор развивать промышленность и укреплять армию, что привело бы к снижению уровня жизни народа (как в "совке", который вы и не только вы клеймите), или жить спокойно, надеясь на авось. А уровень жизни был и так не очень. Да, ещё при выборе первого варианта пришлось бы закрыть границы (чтобы люди не убегали) да и ещё многое сделать, против чего возражают даже сегодня, в условиях войны.
То, что армейское начальство не думает об экономике (и не должно думать) и требует по максимуму, которого не существует, согласен с вами. Поэтому министры обороны в развитых странах гражданские.
Потому и писал, что "могу сомневаться в цифре (надо 500 или 300 тысяч), но в самом факте сомневаться не могу". Возможно (вероятно?) 500 тыс. цифра завышенная. Не могу судить. Не знаю, под какие планы Залужный требовал столько.
Но повторю в самом факте, что людей на фронте не хватает и мобилизация нужна, но при этом идёт не очень успешно, сомневаться не могу и не имею никаких оснований для этого.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:02
ЛАД написав: flysoulfly написав:
........
коли у них можливість реально була - у 1941-1943 - фіни навіть Ленінград, що бачили у бінокль, не бомбили зовсім.
І Голодомор в Ленінграді замутило радянске керівництво: місто планували залишити, як Київ, і більшість продовольчих запасів була знищена у жовтні-листопаді 1941 НКВС (списали потім на міфічні німецькі бомбардування).
Не буду начинать дискуссию о причинах голода в блокадном Ленинграде (если планировали, то почему не сдали?).
немец подкачал, (как и с Москвой: все ж уже знают про нереальную панику там в октябре) - подзастрял осенью в болотах. План окружения был налицо. А советский приказ оставлять врагу "выжженную землю" был ЕМНИП в августе. План везде исполняли, когда успевали. Киевский Хрещатик, ДнепроГЭС не дадут соврать. А на мирных (не успевших эвакуироваться) жителей было абсолютно плевать. Что удивительного? Практически никого из населения Сталинграда тоже не вывезли - не успели, понятно, но и не тот приоритет был. И организация нквдэшниками партизанского движения это тоже ярчайше подтвердила.
вот интересно, финны не обстреливали Ленинград исключительно из-за "высоких моральных качеств" и "благородства" или по каким-то другим причинам?
Как вы считаете?
и на Карельском перешейке не стали преследовать разбитые отступающие в панике части РККА, а остановились чьотко на своей старой границе 1939го.
Есть мнение, хотели подписать справедливый мирный договор и не считаться агрессорами: ИМ чужого было не надо (кроме репараций, ну и с незначительными нюансами ). Потому, например, США Финляндии как якобы верному союзнику Гитлера войну так и не об'явили ЕМНИП.
А Ленинград как город своей юности очень любил лично Маннергайм.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:04
Ой+ написав: ЛАД написав:
Это общие слова, без расчётов. Я тоже за всё хорошее против всего плохого.
Но когда-то (несколько лет назад) интересовался этими вопросами и оказалось, что для Харькова ни солнечная, ни ветровая энергия весьма не эффективны. Сегодня, правда, и цены, и подходы несколько изменились.
Тепловые насосы - да, очень хорошо. Но мы (страна) сегодня такое не потянем.
Отдельные, достаточно обеспеченные люди могут себе позволить.
Пока что население не убегает. А если зимой будет действительно так , как вещают пророки Армагеддона, то тикать будут массово, но не в сёла, а за границу.
Проектну документацію не виготовлю, але от приблизний приклад привів 200 млн - 7 МВт сонячна та вітрова генерація. Мегаполісам буде туго. Родичі в мене з Харкова з'їхали в село в стару хату, а колись у 2008 р були продали квартиру в райцентрі вінницької обл і на піку цін взяли з кредитом квартиру в Харкові, якраз до війни закрили кредит. Закордон навряд вже так щедро буде приймати, так що:
Особисто ще планую довкладатись, було би спокійніше, то взагалі є резон серйозно вкладатись у власне енергозабезпечення і мати окупність.
До речі, цікаво що у прифронтових місцях тривалих вимкнень електрики, тим більше “графіків” -- нема. Шах і мат тиловикам.
А навіть коли бувало -- то внаслідок бомблення москвинами. І дуже швидко відновлювали.
Цю інфо треба в телемарафони...
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:05
budivelnik написав: ЛАД написав:
.......
Уже писал: "Ваши "вкиди", по-моему, препятствуют больше."Обязаны служить все.
А кого "треба зберегти" в тылу - право определять это принадлежит государству.
Или каждый сам будет определять, он "найефективніший виробник" или нет?
О вашем "экономическом отборе" уже писал, не буду повторяться.
Интересная у нас беседа - я вам отвечаю на ваш пост, а вы в ответ, похоже не особо читая, пишете о чём-то своём.
1 Держава вибирає.
Економічне бронювання отримало 600 000 осіб(якщо вірити державним джерелам)
Это что и откуда?
Не знаю що ви там писали про моє економічне бронювання, але ЕКОНОМІЧНО це ГРОШІ.
Іншого ЕКВІВАЛЕНТУ потрібності для Держави і населення - світ не придумав.
Якщо знаєте такий еквівалент всього -опишіть(грамоти , медалі-прохання не чіпати)
Проблема в том, что "ГРОШІ" сами не умет ни запускать ракеты и дроны, ни ходить в атаку, ни даже стрелять из автомата.
Так что с "эквивалентами" поаккуратнее.
И заметьте, я вас с вашим:
Всі СЛУЖИТИ НЕ ЗОБОВЯЗАНІ.
не обвинил в
Брехливо-проросійський наратив
Хотя, вроде как, явно.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:07
budivelnik написав: detroytred написав:
І як пояснити наявніть достатньої кількості тих, які погоджуються закрити вакансії в ЗСУ, просто дичайшим некомплектом в ЗСУ і постійними закликами військових до потенційних мобілізованих, а також посиленням покарання для того, щоб погоджувалися))
А що тут пояснювати?
ГенШтаб -керує економічними питаннями
Безумна безугла-пробує керувати генералами ГенШтабу
Ви заявляєте що розбираєтесь в економіці...
Повірте
Ваші знання в економіці ВИЩІ ніж знання тих стилістів/тіктокерів в способах мобілізації...
Є така приказка
Здурі можна й мягке зломати...от вони ломати й пробують
так само як гетьманцев пробує ввести йому зрозумілі економічні правила(забрати кваліфікованих працівників з бізнесу і збільшити податки = отримати додатикових 200 млрд...
От чим ця спроба гетьманцева відрізняється від вашої тези
якщо будівельника мобілізувати -його місце відразу займе хтось інший з такою ж ефективністю як для споживачів так і для Держави.
Так і живемо.
Знов про що завгодно тільки не про предмет.
Мобісти, які сидять в ТЦК, не можуть набрати отих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.
Хоч яких... не можуть.
В ЗСУ страшенний некомплект.
І при цьому ви стверджуєте, що тих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:10
flysoulfly написав:
........немец подкачал,
..............
А Ленинград как город своей юности очень любил лично Маннергайм.
Вам неймётся?
Рассказали непонятно что + романтические сказки.
Вам очень хочется обсуждать историю 2 МВ?
Да ради бога!
Открывайте свою авторскую ветку и вперёд!
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:12
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
И у меня нет оснований не доверять словам фронтовиков о постоянном некомплекте в боевых частях. И значительном некомплекте.
1 Армія-це структура в якій ВІДРАЗУ закладений НАДЛИШКОВИЙ ресурс
2 Армія це структура , яка НІКОЛИ не збиралась рахуватись з потребами Держави якій служила - яскравий приклад совок, який впав під непомірними військовими затратами в період коли пройшло 45 мирних років після останньої зовнішньої агресії
Тому
Слухати військових - треба обовязково
Вірити що все що вони хочуть -необхідне - тут треба думати і аналізувати.
ПС
я погоджуюсь що якби плюс 100 млрд від союзників і плюс 2 млн мобілізованих - ми б показали кузькіну мать москалям...от тільки проблема, чим би тоді треба було годувати власне населення..
Є хороший анекдот
Бюст Брєжнєва...
Брежнєв питає а чому в мене на бюсті така велика права грудь?
скульптор- Так нею ж Ви повинні годувати комуністичні партії в капіталістичних країнах...
Брєжнєв - а чому в мене на бюсті така велика ліва грудь?
скульптор -так ви ж мусите нею годувати країни розвиваючогось соціалізму
Угу.., а чим я тоді годую власний народ?
Леонід Ілліч-Ви ж просили вище пояса а не в повний ріст...
Анекдоты это хорошо.
Но "совок" прожил эти 45 мирных
лет.
Серьозно
І на якому рівні в порівнянні з 1913 роком був совок в 1989?
А на якому рівні виявилисьв 1913 і в 1989 США ?
То жив чи виживав просираючи ресурс?
2 А з якого рівня в 1990 стартувала Україна?
Рівня совка який розвалився ?
І що повинна була робити молода держава? Пробувати залатати дірки в штанах які протирались 70 років до того ?
ЛАД написав:
Потому и писал, что "могу сомневаться в цифре (надо 500 или 300 тысяч), но в самом факте сомневаться не могу". Возможно (вероятно?) 500 тыс. цифра завышенная. Не могу судить. Не знаю, под какие планы Залужный требовал столько.
Но повторю в самом факте, что людей на фронте не хватает и мобилизация нужна, но при этом идёт не очень успешно, сомневаться не могу и не имею никаких оснований для этого.
Розглянули той список на 6 млн осіб який я пропонував вище?
А тепер до того списку
Той хто хоче з самого низу списку піти в ЗСУ - приходить в ТЦК і якщо проходить ВЛК+його погоджується взяти бойовий підрозділ -отримує тим більше чим нижче він по черзі...
А тепер з іншого боку
Точно такий самий список в ЗСУ , де той хто хоче демобілізуватись той ПЛАТИТЬ суму в привязці до того скільки вже ОТРИМАВ за час війни...чим більше отримав(значить більше знаходився на нулі)-тим менше платить....
І розміри виплат робити плаваючими , якщо недостатньо тих хто рекрутуються-
а - тим вищі виплати ТИХ хто хоче Звільнитись з ЗСУ
б - тим вищі виплати тим хто хоче швидше черги потрапити в ЗСУ
При чому
ці суми повинні бути в балансі.
При чому якщо є сума яка дозволяє піднятись і піти служити швидше і є сума яка дозволяє звільнитись ...то чому не додати ще сумму яка дозволяє опуститись в списку?
Балансуємо суми і будете здивовані..через якийсь час отримаємо СПРАВИ по хабарам у ВЛК від тих хто з низу списку ХОЧЕ служити...
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:19
ЛАД написав: flysoulfly написав:
........немец подкачал,
..............
А Ленинград как город своей юности очень любил лично Маннергайм.
Вам неймётся?
Рассказали непонятно что + романтические сказки.
Это Вы ж встряете постоянно в тему и не в тему со своими затхлыми советскими историческими "фактами", не признавая даже банальностей, что СССР был в WWII уже в 1939 среди агрессоров и прославился как страна номер 1 по извращению и манипуляции фактами. Образец для подражания еще тот.
Про Маннергайма - даже Советы признавали. У него в мемуарах было. Так что не надо ля-ля. Расскажите лучше всем о конкретных планах Харькова остаться городом хотя бы 200 тысяч человек.
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в П'ят 07 чер, 2024 22:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:20
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
І як пояснити наявніть достатньої кількості тих, які погоджуються закрити вакансії в ЗСУ, просто дичайшим некомплектом в ЗСУ і постійними закликами військових до потенційних мобілізованих, а також посиленням покарання для того, щоб погоджувалися))
А що тут пояснювати?
ГенШтаб -керує економічними питаннями
Безумна безугла-пробує керувати генералами ГенШтабу
Ви заявляєте що розбираєтесь в економіці...
Повірте
Ваші знання в економіці ВИЩІ ніж знання тих стилістів/тіктокерів в способах мобілізації...
Є така приказка
Здурі можна й мягке зломати...от вони ломати й пробують
так само як гетьманцев пробує ввести йому зрозумілі економічні правила(забрати кваліфікованих працівників з бізнесу і збільшити податки = отримати додатикових 200 млрд...
От чим ця спроба гетьманцева відрізняється від вашої тези
якщо будівельника мобілізувати -його місце відразу займе хтось інший з такою ж ефективністю як для споживачів так і для Держави.
Так і живемо.
Знов про що завгодно тільки не про предмет.
Мобісти, які сидять в ТЦК, не можуть набрати отих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.
Хоч яких... не можуть.
В ЗСУ страшенний некомплект.
І при цьому ви стверджуєте, що тих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.
Ще раз для Вас
1 Якщо кваліфікація мобістів а-ля ваші знання звідки беруться успішні кейси в економіці тобто на рівні якщо не підуть-прострелимо коліно...
То що ви хотіли?
2 Якби я так відносився до своїх клієнтів..то в мене б їх не було і ми разом з вами обговорювали б можновладців які недопрацьовують і кейнса які в нього геніальні ідеї які можновладці не використовують...
Ще раз
Якщо в бізнесі йти шляхом-нікуди не дінуться бо змусив...це совок і чим кінчили совкові заводи, чи совкові гастрономи -ви бачили...
тепер інший час і інші відносини
те що сонцесяйний геній з своїми пятьма апостолами веде не туди -він сам побачить швидше чи пізніше( звичайно краще швидше, бо це життя людей), і після того як побачить -ПРИЙМЕ варіанти а-ля ті які описую я..Прийме бо його нагнуть
, чи прийме бо кидайте торгувати бо здачу нічим давати
-мені по барабану
Я точно знаю що поразку він не підпише( бо вбють) , а щоб перемогти ЗОБОВЯЗАНИЙ поміняти дівчат в борделі і без поразки або перемоги -його з влади не випустять(живим)
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