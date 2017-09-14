Bobua написав: Невже хочуть перекрити ще й вихід з війська через шлюб?
Як щодо 12В? Тоді одна квартира зможе взяти не більше 12*32А≈384Вт *24години ≈ 9кВт*г на добу і 270 на місяць. А це вже забагато... Але, якщо подумати -- нічим же ж буде вибирати ті 32А. Нема таких потужних споживачів на таку малу напругу. 🐝👻😀
я б вашого вчителя фізики на уранові рудніки заслав. но давайте не будем про антинаучну сторону. Візьмем просто ідею обмежити споживання. В мене в підвалі на 70 чоловік вирубали генератор чайниками і кипятільниками. Це в тюремних умовах , де 3/4 офіцери так що надіятись на добровільність обмежень і свідомість народу марно. Якщо ще добавити ймовірні проблеми з опаленням, відключення по графіку ... но рішення є можно всім поміняти автомати на вході і опломбувати. Тільки тут впреться в трудовий ресурс в обленерго нема стільки людей щоб це бистро зробити. Потом варто було б збільшити і кількість контролерів. А їх останнім часом звільняли. Я вам так скажу якщо живеш десь на отшибі в лісі то дровами топити смислу нема ,краще красти електрику. Ганяти машину з контролерами до кожного вуйка по горам задовбуться. Сіп кинули далеко не всюди, тим більше не в відірвикольосовках.
ЛАД написав:Говорю только о том, что все обязаны служить, а не бегать от армии.
Брехливо-проросійський наратив. Всі СЛУЖИТИ НЕ ЗОБОВЯЗАНІ. Кожен повинен(зобовязаний) ефективно працювати там де його праця найбільш доцільна. Тому Якщо армії потрібні гроші - то треба ЗБЕРЕГТИ тих хто МОЖЕ ці гроші забезпечити(створити) Якщо армії потрібні харчі-то треба зберегти найефективніших виробників харчів Якщо армії потрібні патрони - то треба зберегти найефективніших виробників патронів і так далі... Де тут ВСІ ПОВИННІ СЛУЖИТИ ?
Bobua написав:...... А щодо електрики -- справи і справді кепські. ........... Щодо міні-ТЕЦ -- це вирішило би проблему, якби вдалось якось обмежити кінц.споживачів. Увесь той сюр.надспоживацтва (бойлери, мікрохвильовки, електрочайники, кондиціонери...) -- якби його викреслили з життя, то із сучасними лампами можна було би вкластись навіть і в 17кВт на міс (3є людей + холодильник вище метра). Але ж не викреслять. Навіть якщо даватимуть їм світло всього пару годин на добу і вночі -- навмисно встануть і чайник увімкнуть.
Та да. На фига та горячая вода. Помыться можно и в речке - сколько там той зимы. "мікрохвильовки, електрочайники" - одно баловство. Варить, жарить... Можно и сырое поесть. Да и вообще разбаловались. То ли дело раньше... Погреб выкопал и зачем тот холодильник? Вышла на речку постирала и зачем та стиралка?
budivelnik написав:А що тут пояснювати? ГенШтаб -керує економічними питаннями Безумна безугла-пробує керувати генералами ГенШтабу Ви заявляєте що розбираєтесь в економіці... Повірте Ваші знання в економіці ВИЩІ ніж знання тих стилістів/тіктокерів в способах мобілізації... Є така приказка Здурі можна й мягке зломати...от вони ломати й пробують так само як гетьманцев пробує ввести йому зрозумілі економічні правила(забрати кваліфікованих працівників з бізнесу і збільшити податки = отримати додатикових 200 млрд... От чим ця спроба гетьманцева відрізняється від вашої тези якщо будівельника мобілізувати -його місце відразу займе хтось інший з такою ж ефективністю як для споживачів так і для Держави.
Так і живемо.
Знов про що завгодно тільки не про предмет.
Мобісти, які сидять в ТЦК, не можуть набрати отих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо. Хоч яких... не можуть. В ЗСУ страшенний некомплект.
І при цьому ви стверджуєте, що тих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.
Ще раз для Вас 1 Якщо кваліфікація мобістів а-ля ваші знання звідки беруться успішні кейси в економіці тобто на рівні якщо не підуть-прострелимо коліно... То що ви хотіли? 2 Якби я так відносився до своїх клієнтів..то в мене б їх не було і ми разом з вами обговорювали б можновладців які недопрацьовують і кейнса які в нього геніальні ідеї які можновладці не використовують...
Ще раз Якщо в бізнесі йти шляхом-нікуди не дінуться бо змусив...це совок і чим кінчили совкові заводи, чи совкові гастрономи -ви бачили... тепер інший час і інші відносини те що сонцесяйний геній з своїми пятьма апостолами веде не туди -він сам побачить швидше чи пізніше( звичайно краще швидше, бо це життя людей), і після того як побачить -ПРИЙМЕ варіанти а-ля ті які описую я..Прийме бо його нагнуть , чи прийме бо кидайте торгувати бо здачу нічим давати -мені по барабану Я точно знаю що поразку він не підпише( бо вбють) , а щоб перемогти ЗОБОВЯЗАНИЙ поміняти дівчат в борделі і без поразки або перемоги -його з влади не випустять(живим)
Знов про рибу гроші))
Про що завгодно, окрім вказаного предмету, про який була мова --- достатньо тих, хто погодиться, і некомплект.
Banderlog написав: Потом варто було б збільшити і кількість контролерів. А їх останнім часом звільняли. Я вам так скажу якщо живеш десь на отшибі в лісі то дровами топити смислу нема ,краще красти електрику.
удивлясь ,шо это еще не массовое явление и в многоквартирных домах, куча квартир же пустует.
flysoulfly написав:.......... Расскажите лучше всем о конкретных планах Харькова остаться городом хотя бы 200 тысяч человек.
Пошёл к чёрту, дебил.
тебя ж с 2014 война реально не затронула, в отличии от некоторых других, ты продолжал активно любить свою русскосоветскую родину. А когда коснулось лично - сразу такие эмоции. Ну-ну. От реальности не убежишь
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 07 чер, 2024 22:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:......... Анекдоты это хорошо. Но "совок" прожил эти 45 мирных лет.
Серьозно І на якому рівні в порівнянні з 1913 роком був совок в 1989? А на якому рівні виявилисьв 1913 і в 1989 США ? ........
Вам хочется обсудить историю СССР? Это не ко мне. Тут вот то ли душевный, то ли пушистый завёлся. У него. видно, свербит. Так что с этим к нему.
Розглянули той список на 6 млн осіб який я пропонував вище? А тепер до того списку Той хто хоче з самого низу списку піти в ЗСУ - приходить в ТЦК і якщо проходить ВЛК+його погоджується взяти бойовий підрозділ -отримує тим більше чим нижче він по черзі... ........
За такую страну вам придётся воевать самим. Или надеетесь бедняков заставить? Какими методами? Видимо, придётся бусификацией.
барабашов написав:А как классифицируют сейчас фиктивный брак?
99% вироків про фіктивний шлюб на основі показів одного із подружжя: слідчі персують на допиті, а в жінок з особливими потребами не рідко нерви здають. А підозрювані в фіктивності всі, хто одружився після 24.02.2022
ЛАД написав:СЭС
Не знаю наскільки СЕС ефективні з точки зору зими, а от кілька десятків міні ТЕЦ не завадили б кожній громаді
Невже хочуть перекрити ще й вихід з війська через шлюб?
А щодо електрики -- справи і справді кепські. От:
Хризостом спрогнозував ситуацію у зимовий період. стверджує, що зима буде надзвичайно важкою для країни. Знову можливі тривалі відключення електроенергії. Блекаути можуть тривати тижнями, багато регіонів залишаться без світла.
Звідки святі старці взагалі знають про електрику? 😳 Живучи десь в печерах чи монастирях...
Щодо міні-ТЕЦ -- це вирішило би проблему, якби вдалось якось обмежити кінц.споживачів. Увесь той сюр.надспоживацтва (бойлери, мікрохвильовки, електрочайники, кондиціонери...) -- якби його викреслили з життя, то із сучасними лампами можна було би вкластись навіть і в 17кВт на міс (3є людей + холодильник вище метра). Але ж не викреслять. Навіть якщо даватимуть їм світло всього пару годин на добу і вночі -- навмисно встануть і чайник увімкнуть.
Ще як варіант -- обмежити напругу в будинки. 5В вже критикували через зависокі втрати на кабелях... Як щодо 12В? Тоді одна квартира зможе взяти не більше 12*32А≈384Вт *24години ≈ 9кВт*г на добу і 270 на місяць. А це вже забагато... Але, якщо подумати -- нічим же ж буде вибирати ті 32А. Нема таких потужних споживачів на таку малу напругу. 🐝👻😀
ви хоч 10 класів закінчили? у вас якась освіта є? чи навіть з пту вигнали?
Bobua написав: Невже хочуть перекрити ще й вихід з війська через шлюб?
Як щодо 12В? Тоді одна квартира зможе взяти не більше 12*32А≈384Вт *24години ≈ 9кВт*г на добу і 270 на місяць. А це вже забагато... Але, якщо подумати -- нічим же ж буде вибирати ті 32А. Нема таких потужних споживачів на таку малу напругу. 🐝👻😀
я б вашого вчителя фізики на уранові рудніки заслав. но давайте не будем про антинаучну сторону. Візьмем просто ідею обмежити споживання. В мене в підвалі на 70 чоловік вирубали генератор чайниками і кипятільниками. Це в тюремних умовах , де 3/4 офіцери так що надіятись на добровільність обмежень і свідомість народу марно. Якщо ще добавити ймовірні проблеми з опаленням, відключення по графіку ... но рішення є можно всім поміняти автомати на вході і опломбувати. Тільки тут впреться в трудовий ресурс в обленерго нема стільки людей щоб це бистро зробити. Потом варто було б збільшити і кількість контролерів. А їх останнім часом звільняли. Я вам так скажу якщо живеш десь на отшибі в лісі то дровами топити смислу нема ,краще красти електрику. Ганяти машину з контролерами до кожного вуйка по горам задовбуться. Сіп кинули далеко не всюди, тим більше не в відірвикольосовках.
взагаліто вумні смарт лічильники дистанційно програмуються, хоч на обмеження в 1 Вт., навіть темпер є, контролерам ходити не потрібно