budivelnik написав:

detroytred написав: budivelnik написав: А що тут пояснювати?

ГенШтаб -керує економічними питаннями

Безумна безугла-пробує керувати генералами ГенШтабу

Ви заявляєте що розбираєтесь в економіці...

Повірте

Ваші знання в економіці ВИЩІ ніж знання тих стилістів/тіктокерів в способах мобілізації...

Є така приказка

Здурі можна й мягке зломати...от вони ломати й пробують

так само як гетьманцев пробує ввести йому зрозумілі економічні правила(забрати кваліфікованих працівників з бізнесу і збільшити податки = отримати додатикових 200 млрд...

От чим ця спроба гетьманцева відрізняється від вашої тези

якщо будівельника мобілізувати -його місце відразу займе хтось інший з такою ж ефективністю як для споживачів так і для Держави.



Так і живемо. А що тут пояснювати?ГенШтаб -керує економічними питаннямиБезумна безугла-пробує керувати генералами ГенШтабуВи заявляєте що розбираєтесь в економіці...ПовіртеВаші знання в економіці ВИЩІ ніж знання тих стилістів/тіктокерів в способах мобілізації...Є така приказкаЗдурі можна й мягке зломати...от вони ломати й пробуютьтак само як гетьманцев пробує ввести йому зрозумілі економічні правила(забрати кваліфікованих працівників з бізнесу і збільшити податки = отримати додатикових 200 млрд...От чим ця спроба гетьманцева відрізняється від вашої тезиякщо будівельника мобілізувати -його місце відразу займе хтось інший з такою ж ефективністю як для споживачів так і для Держави.Так і живемо. Знов про що завгодно тільки не про предмет.



Мобісти, які сидять в ТЦК, не можуть набрати отих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.

Хоч яких... не можуть.

В ЗСУ страшенний некомплект.



І при цьому ви стверджуєте, що тих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо. Знов про що завгодно тільки не про предмет.Мобісти, які сидять в ТЦК, не можуть набрати отих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.Хоч яких... не можуть.В ЗСУ страшенний некомплект.І при цьому ви стверджуєте, що тих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.

Ще раз для Вас1 Якщо кваліфікація мобістів а-ля ваші знання звідки беруться успішні кейси в економіці тобто на рівніТо що ви хотіли?2 Якби я так відносився до своїх клієнтів..то в мене б їх не було і ми разом з вами обговорювали б можновладців які недопрацьовують і кейнса які в нього геніальні ідеї які можновладці не використовують...Ще разЯкщо в бізнесі йти шляхом-нікуди не дінуться бо змусив...це совок і чим кінчили совкові заводи, чи совкові гастрономи -ви бачили...тепер інший час і інші відносините що сонцесяйний геній з своїми пятьма апостолами веде не туди -він сам побачить швидше чи пізніше( звичайно краще швидше, бо це життя людей), і після того як побачить -ПРИЙМЕ варіанти а-ля ті які описую я.., чи-мені по барабануЯ точно знаю що поразку він не підпише( бо вбють) , а щоб перемогти ЗОБОВЯЗАНИЙ поміняти дівчат в борделі і без поразки або перемоги -його з влади не випустять(живим)