detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Знов про що завгодно тільки не про предмет.
Мобісти, які сидять в ТЦК, не можуть набрати отих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.
Хоч яких... не можуть.
В ЗСУ страшенний некомплект.
І при цьому ви стверджуєте, що тих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.
Ще раз для Вас
1 Якщо кваліфікація мобістів а-ля ваші знання звідки беруться успішні кейси в економіці тобто на рівні якщо не підуть-прострелимо коліно...
То що ви хотіли?
2 Якби я так відносився до своїх клієнтів..то в мене б їх не було і ми разом з вами обговорювали б можновладців які недопрацьовують і кейнса які в нього геніальні ідеї які можновладці не використовують...
Ще раз
Якщо в бізнесі йти шляхом-нікуди не дінуться бо змусив...це совок і чим кінчили совкові заводи, чи совкові гастрономи -ви бачили...
тепер інший час і інші відносини
те що сонцесяйний геній з своїми пятьма апостолами веде не туди -він сам побачить швидше чи пізніше( звичайно краще швидше, бо це життя людей), і після того як побачить -ПРИЙМЕ варіанти а-ля ті які описую я..Прийме бо його нагнуть
, чи прийме бо кидайте торгувати бо здачу нічим давати
-мені по барабану
Я точно знаю що поразку він не підпише( бо вбють) , а щоб перемогти ЗОБОВЯЗАНИЙ поміняти дівчат в борделі і без поразки або перемоги -його з влади не випустять(живим)
Знов про рибу гроші))
Про що завгодно, окрім вказаного предмету, про який була мова --- достатньо тих, хто погодиться, і некомплект.
Приклад з економіки
Люди голодають і без роботи-а зерно викидають в море.
Відразу
І харчі є і голод..
а чого нема?
Правильно угоди між власниками зерна і голодними , яка б влаштувала і перших і других
Тому пояснюю в останній раз і на пальцях
Якщо
а - дати можливість за гроші ПІТИ в ЗСУ, при чому суму грошей визначати з того , на якій позицію в списку на мобілізацію знаходиться людина.чим далі в списку-тим більше їй заплатити щоб ВОНА ЗАХОТІЛА піти- цей експеримент ще ніхто не проводив по двом причинам
перша - нема самого списку з почерговістю
друга-нема бажання платити
б- якщо є можливість ЗАПЛАТИТИ за те що хтось самостійно ПРИЙДЕ -то повинна бути можливість ЗАПЛАТИТИ щоб піти з ЗСУ ( розмір оплати тим нижчий чим більше людина отримала і тим вищий чим менше в неї нараховано(знову список з чітким рангуванням по ОТРИМАНИМ грошам)
в - якщо є можливість отримати щоб піти в ЗСУ або заплатити щоб піти з ЗСУ значить повинна бути можливість щоб відтермінуати похід в ЗСУ..тобто сума за перенесення себе з верху списку в низ списку, чим нижче переносиш-тим більше платиш
І останнє
Прихід/Розхід повинен дорівнювати НУЛЮ
Тоді жодна собака не зможе заявити що воюють тільки бідні...
Бо бідний, який прослужив всі 28 місяців+ максимум часу був на нулі-для того щоб звільнитись повинен заплатити мізерну по відношенню до вже отриманих коштів за службу суму...в той час якщо звільнитись захоче багатий мажорик, який за три місяці в тилу отримав не 2 млн як бідний, а 63000 - то повинен буде сплатити в сотню разів більшу суму(питання тільки формули співвідношення наприклад 2 млн грн*коефіцієнт який змінний( в залежності від баланса бажаючі служити мінус бажаючі звільнитись мінус втрати має дорівнювати =0 або бути плюсовим) мінус сума отриманих коштів від ЗСУ в період з лютого 2022
))
і що саме найцікавіше
вступить в силу закон ринку...те що більше ціниться і чого менше - коштує більше...при чому для всіх ця ціна висока...тільки ті які вже відслужили -для тих піти у відставку має бути набагато дешевше ніж для тих хто хоче переміститись з верху в низ списку на ВЛК.
Це хоч зрозуміло , чи букв багато?
Тут тобі і кейнс і сміт в одному флаконі..і трошки алгоритмів для гетьманцева під назвоюЯк наповнити ЗСУ добровольцями з мінімальними витратами Державних грошей.