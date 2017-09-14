Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:08

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Знов про що завгодно тільки не про предмет.



Мобісти, які сидять в ТЦК, не можуть набрати отих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.

Хоч яких... не можуть.

В ЗСУ страшенний некомплект.



І при цьому ви стверджуєте, що тих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо. Знов про що завгодно тільки не про предмет.Мобісти, які сидять в ТЦК, не можуть набрати отих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.Хоч яких... не можуть.В ЗСУ страшенний некомплект.І при цьому ви стверджуєте, що тих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо. Ще раз для Вас

1 Якщо кваліфікація мобістів а-ля ваші знання звідки беруться успішні кейси в економіці тобто на рівні якщо не підуть-прострелимо коліно...

То що ви хотіли?

2 Якби я так відносився до своїх клієнтів..то в мене б їх не було і ми разом з вами обговорювали б можновладців які недопрацьовують і кейнса які в нього геніальні ідеї які можновладці не використовують...



Ще раз

Якщо в бізнесі йти шляхом-нікуди не дінуться бо змусив...це совок і чим кінчили совкові заводи, чи совкові гастрономи -ви бачили...

тепер інший час і інші відносини

те що сонцесяйний геній з своїми пятьма апостолами веде не туди -він сам побачить швидше чи пізніше( звичайно краще швидше, бо це життя людей), і після того як побачить -ПРИЙМЕ варіанти а-ля ті які описую я..Прийме бо його нагнуть , чи прийме бо кидайте торгувати бо здачу нічим давати -мені по барабану

Я точно знаю що поразку він не підпише( бо вбють) , а щоб перемогти ЗОБОВЯЗАНИЙ поміняти дівчат в борделі і без поразки або перемоги -його з влади не випустять(живим) Ще раз для Вас1 Якщо кваліфікація мобістів а-ля ваші знання звідки беруться успішні кейси в економіці тобто на рівніТо що ви хотіли?2 Якби я так відносився до своїх клієнтів..то в мене б їх не було і ми разом з вами обговорювали б можновладців які недопрацьовують і кейнса які в нього геніальні ідеї які можновладці не використовують...Ще разЯкщо в бізнесі йти шляхом-нікуди не дінуться бо змусив...це совок і чим кінчили совкові заводи, чи совкові гастрономи -ви бачили...тепер інший час і інші відносините що сонцесяйний геній з своїми пятьма апостолами веде не туди -він сам побачить швидше чи пізніше( звичайно краще швидше, бо це життя людей), і після того як побачить -ПРИЙМЕ варіанти а-ля ті які описую я.., чи-мені по барабануЯ точно знаю що поразку він не підпише( бо вбють) , а щоб перемогти ЗОБОВЯЗАНИЙ поміняти дівчат в борделі і без поразки або перемоги -його з влади не випустять(живим) Знов про рибу гроші))



Про що завгодно, окрім вказаного предмету, про який була мова --- достатньо тих, хто погодиться, і некомплект. Знов про рибу гроші))Про що завгодно, окрім вказаного предмету, про який була мова --- достатньо тих, хто погодиться, і некомплект.

Приклад з економікиЛюди голодають і без роботи-а зерно викидають в море.ВідразуІ харчі є і голод..а чого нема?Правильно угоди між власниками зерна і голодними , яка б влаштувала і перших і другихТому пояснюю в останній раз і на пальцяхЯкщоа - дати можливість за гроші ПІТИ в ЗСУ, при чому суму грошей визначати з того , на якій позицію в списку на мобілізацію знаходиться людина.чим далі в списку-тим більше їй заплатити щоб ВОНА ЗАХОТІЛА піти- цей експеримент ще ніхто не проводив по двом причинамперша - нема самого списку з почерговістюдруга-нема бажання платитиб- якщо є можливість ЗАПЛАТИТИ за те що хтось самостійно ПРИЙДЕ -то повинна бути можливість ЗАПЛАТИТИ щоб піти з ЗСУ ( розмір оплати тим нижчий чим більше людина отримала і тим вищий чим менше в неї нараховано(знову список з чітким рангуванням по ОТРИМАНИМ грошам)в - якщо є можливість отримати щоб піти в ЗСУ або заплатити щоб піти з ЗСУ значить повинна бути можливість щоб відтермінуати похід в ЗСУ..тобто сума за перенесення себе з верху списку в низ списку, чим нижче переносиш-тим більше платишІ останнєПрихід/Розхід повинен дорівнювати НУЛЮТоді жодна собака не зможе заявити що воюють тільки бідні...Бо бідний, який прослужив всі 28 місяців+ максимум часу був на нулі-для того щоб звільнитись повинен заплатити мізерну по відношенню до вже отриманих коштів за службу суму...в той час якщо звільнитись захоче багатий мажорик, який за три місяці в тилу отримав не 2 млн як бідний, а 63000 - то повинен буде сплатити в сотню разів більшу суму(питання тільки формули співвідношення наприклад))і що саме найцікавішевступить в силу закон ринку...те що більше ціниться і чого менше - коштує більше...при чому для всіх ця ціна висока...тільки ті які вже відслужили -для тих піти у відставку має бути набагато дешевше ніж для тих хто хоче переміститись з верху в низ списку на ВЛК.Це хоч зрозуміло , чи букв багато?Тут тобі і кейнс і сміт в одному флаконі..і трошки алгоритмів для гетьманцева під назвою