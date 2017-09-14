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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8549855085518552
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:49

  flysoulfly написав:
  Banderlog написав: Потом варто було б збільшити і кількість контролерів. А їх останнім часом звільняли.
Я вам так скажу якщо живеш десь на отшибі в лісі то дровами топити смислу нема ,краще красти електрику.
удивлясь ,шо это еще не массовое явление и в многоквартирных домах, куча квартир же пустует.

это где квартиры пустуют? у меня в жк ни одна не пустует, каждый месяц вывешивается бумажка кто сколько съел э.энергии и какой долг. Долги есть, пустующих квартир нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:56

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  Banderlog написав: Потом варто було б збільшити і кількість контролерів. А їх останнім часом звільняли.
Я вам так скажу якщо живеш десь на отшибі в лісі то дровами топити смислу нема ,краще красти електрику.
удивлясь ,шо это еще не массовое явление и в многоквартирных домах, куча квартир же пустует.

это где квартиры пустуют? у меня в жк ни одна не пустует, каждый месяц вывешивается бумажка кто сколько съел э.энергии и какой долг. Долги есть, пустующих квартир нет.
вам скажи - сразу арендаторов понаходите.
Как ни странно, но да - много квартир "пустые". Хозяева просто уехали и не сдают. Не новострои. район застройки 80хх годов
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:08

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Знов про що завгодно тільки не про предмет.

Мобісти, які сидять в ТЦК, не можуть набрати отих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.
Хоч яких... не можуть.
В ЗСУ страшенний некомплект.

І при цьому ви стверджуєте, що тих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.
Ще раз для Вас
1 Якщо кваліфікація мобістів а-ля ваші знання звідки беруться успішні кейси в економіці тобто на рівні якщо не підуть-прострелимо коліно...
То що ви хотіли?
2 Якби я так відносився до своїх клієнтів..то в мене б їх не було і ми разом з вами обговорювали б можновладців які недопрацьовують і кейнса які в нього геніальні ідеї які можновладці не використовують...

Ще раз
Якщо в бізнесі йти шляхом-нікуди не дінуться бо змусив...це совок і чим кінчили совкові заводи, чи совкові гастрономи -ви бачили...
тепер інший час і інші відносини
те що сонцесяйний геній з своїми пятьма апостолами веде не туди -він сам побачить швидше чи пізніше( звичайно краще швидше, бо це життя людей), і після того як побачить -ПРИЙМЕ варіанти а-ля ті які описую я..Прийме бо його нагнуть , чи прийме бо кидайте торгувати бо здачу нічим давати -мені по барабану
Я точно знаю що поразку він не підпише( бо вбють) , а щоб перемогти ЗОБОВЯЗАНИЙ поміняти дівчат в борделі і без поразки або перемоги -його з влади не випустять(живим)
Знов про рибу гроші))

Про що завгодно, окрім вказаного предмету, про який була мова --- достатньо тих, хто погодиться, і некомплект.
Приклад з економіки
Люди голодають і без роботи-а зерно викидають в море.
Відразу
І харчі є і голод..
а чого нема?
Правильно угоди між власниками зерна і голодними , яка б влаштувала і перших і других
Тому пояснюю в останній раз і на пальцях
Якщо
а - дати можливість за гроші ПІТИ в ЗСУ, при чому суму грошей визначати з того , на якій позицію в списку на мобілізацію знаходиться людина.чим далі в списку-тим більше їй заплатити щоб ВОНА ЗАХОТІЛА піти- цей експеримент ще ніхто не проводив по двом причинам
перша - нема самого списку з почерговістю
друга-нема бажання платити
б- якщо є можливість ЗАПЛАТИТИ за те що хтось самостійно ПРИЙДЕ -то повинна бути можливість ЗАПЛАТИТИ щоб піти з ЗСУ ( розмір оплати тим нижчий чим більше людина отримала і тим вищий чим менше в неї нараховано(знову список з чітким рангуванням по ОТРИМАНИМ грошам)
в - якщо є можливість отримати щоб піти в ЗСУ або заплатити щоб піти з ЗСУ значить повинна бути можливість щоб відтермінуати похід в ЗСУ..тобто сума за перенесення себе з верху списку в низ списку, чим нижче переносиш-тим більше платиш

І останнє
Прихід/Розхід повинен дорівнювати НУЛЮ
Тоді жодна собака не зможе заявити що воюють тільки бідні...
Бо бідний, який прослужив всі 28 місяців+ максимум часу був на нулі-для того щоб звільнитись повинен заплатити мізерну по відношенню до вже отриманих коштів за службу суму...в той час якщо звільнитись захоче багатий мажорик, який за три місяці в тилу отримав не 2 млн як бідний, а 63000 - то повинен буде сплатити в сотню разів більшу суму(питання тільки формули співвідношення наприклад
2 млн грн*коефіцієнт який змінний( в залежності від баланса бажаючі служити мінус бажаючі звільнитись мінус втрати має дорівнювати =0 або бути плюсовим) мінус сума отриманих коштів від ЗСУ в період з лютого 2022))

і що саме найцікавіше
вступить в силу закон ринку...те що більше ціниться і чого менше - коштує більше...при чому для всіх ця ціна висока...тільки ті які вже відслужили -для тих піти у відставку має бути набагато дешевше ніж для тих хто хоче переміститись з верху в низ списку на ВЛК.

Це хоч зрозуміло , чи букв багато?
Тут тобі і кейнс і сміт в одному флаконі..і трошки алгоритмів для гетьманцева під назвою
Як наповнити ЗСУ добровольцями з мінімальними витратами Державних грошей.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:14

  ЛАД написав:За такую страну вам придётся воевать самим.
Или надеетесь бедняков заставить?
Какими методами?
Видимо, придётся бусификацией.
Знову промоскальський наратив
воювати мають тільки бідні...
Ти реально прочитав алгоритм який я описав?
чи старча деменція залишила тільки любов до совка і забрала аналітичні здібності?

Як казав шановний ДС
прочитай повільно рухаючи губами текст в повідомленні яке над цим.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:27

  budivelnik написав:Приклад з економіки
Люди голодають і без роботи-а зерно викидають в море.
Відразу
І харчі є і голод..
а чого нема?
Правильно угоди між власниками зерна і голодними , яка б влаштувала і перших і других

Ні.
Причина інша. Нема прибутку.
Почитайте в економістів.

Ніякими угодами неможливо досягти основну мету обороту капіталу (виробництва товарів і послуг) -- прибуток. Попит обмежений. А ринок - це надлишок, конкуренція виробників. За попит.
Голодні не створять попит...
Потреба (в зерні) - це одне; а попит - це платьожездатна потреба.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:31

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Приклад з економіки
Люди голодають і без роботи-а зерно викидають в море.
Відразу
І харчі є і голод..
а чого нема?
Правильно угоди між власниками зерна і голодними , яка б влаштувала і перших і других
Ні.
Причина інша. Нема прибутку.
Почитайте в економістів.
Ще трошки і до вас дійде як працює капіталізм....
Так в тих хто МОЖЕ піти -також відсутній прибуток який заохотить їх ЗАХОТІТИ піти.
Як вам це твердження?
І щоб не дати ладу зявитись на сцені з його промоскальським
воювати будуть тільки бідні...
я уточню
в моєму варіанті серед тих хто може воювати і захоче якщо його попросять - бідних більше ніж багатих...для того в капіталізмі і створена геніальна ідея матеріального заохочення...
budivelnik
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