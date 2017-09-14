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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:49
flysoulfly написав: Banderlog написав:
Потом варто було б збільшити і кількість контролерів. А їх останнім часом звільняли.
Я вам так скажу якщо живеш десь на отшибі в лісі то дровами топити смислу нема ,краще красти електрику
.
удивлясь ,шо это еще не массовое явление и в многоквартирных домах, куча квартир же пустует.
это где квартиры пустуют? у меня в жк ни одна не пустует, каждый месяц вывешивается бумажка кто сколько съел э.энергии и какой долг. Долги есть, пустующих квартир нет.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 22:56
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: Banderlog написав:
Потом варто було б збільшити і кількість контролерів. А їх останнім часом звільняли.
Я вам так скажу якщо живеш десь на отшибі в лісі то дровами топити смислу нема ,краще красти електрику
.
удивлясь ,шо это еще не массовое явление и в многоквартирных домах, куча квартир же пустует.
это где квартиры пустуют? у меня в жк ни одна не пустует, каждый месяц вывешивается бумажка кто сколько съел э.энергии и какой долг. Долги есть, пустующих квартир нет.
вам скажи - сразу арендаторов понаходите.
Как ни странно, но да - много квартир "пустые". Хозяева просто уехали и не сдают. Не новострои. район застройки 80хх годов
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flysoulfly
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:08
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Знов про що завгодно тільки не про предмет.
Мобісти, які сидять в ТЦК, не можуть набрати отих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.
Хоч яких... не можуть.
В ЗСУ страшенний некомплект.
І при цьому ви стверджуєте, що тих, хто погодиться зайняти вакантні посади в ЗСУ, достатньо.
Ще раз для Вас
1 Якщо кваліфікація мобістів а-ля ваші знання звідки беруться успішні кейси в економіці тобто на рівні якщо не підуть-прострелимо коліно...
То що ви хотіли?
2 Якби я так відносився до своїх клієнтів..то в мене б їх не було і ми разом з вами обговорювали б можновладців які недопрацьовують і кейнса які в нього геніальні ідеї які можновладці не використовують...
Ще раз
Якщо в бізнесі йти шляхом-нікуди не дінуться бо змусив...це совок і чим кінчили совкові заводи, чи совкові гастрономи -ви бачили...
тепер інший час і інші відносини
те що сонцесяйний геній з своїми пятьма апостолами веде не туди -він сам побачить швидше чи пізніше( звичайно краще швидше, бо це життя людей), і після того як побачить -ПРИЙМЕ варіанти а-ля ті які описую я..Прийме бо його нагнуть
, чи прийме бо кидайте торгувати бо здачу нічим давати
-мені по барабану
Я точно знаю що поразку він не підпише( бо вбють) , а щоб перемогти ЗОБОВЯЗАНИЙ поміняти дівчат в борделі і без поразки або перемоги -його з влади не випустять(живим)
Знов про рибу гроші))
Про що завгодно, окрім вказаного предмету, про який була мова --- достатньо тих, хто погодиться, і некомплект.
Приклад з економіки
Люди голодають і без роботи-а зерно викидають в море.
Відразу
І харчі є і голод..
а чого нема?
Правильно угоди між власниками зерна і голодними , яка б влаштувала і перших і других
Тому пояснюю в останній раз і на пальцях
Якщо
а - дати можливість за гроші ПІТИ в ЗСУ, при чому суму грошей визначати з того , на якій позицію в списку на мобілізацію знаходиться людина.чим далі в списку-тим більше їй заплатити щоб ВОНА ЗАХОТІЛА піти- цей експеримент ще ніхто не проводив по двом причинам
перша - нема самого списку з почерговістю
друга-нема бажання платити
б- якщо є можливість ЗАПЛАТИТИ за те що хтось самостійно ПРИЙДЕ -то повинна бути можливість ЗАПЛАТИТИ щоб піти з ЗСУ ( розмір оплати тим нижчий чим більше людина отримала і тим вищий чим менше в неї нараховано(знову список з чітким рангуванням по ОТРИМАНИМ грошам)
в - якщо є можливість отримати щоб піти в ЗСУ або заплатити щоб піти з ЗСУ значить повинна бути можливість щоб відтермінуати похід в ЗСУ..тобто сума за перенесення себе з верху списку в низ списку, чим нижче переносиш-тим більше платиш
І останнє
Прихід/Розхід повинен дорівнювати НУЛЮ
Тоді жодна собака не зможе заявити що воюють тільки бідні...
Бо бідний, який прослужив всі 28 місяців+ максимум часу був на нулі-для того щоб звільнитись повинен заплатити мізерну по відношенню до вже отриманих коштів за службу суму...в той час якщо звільнитись захоче багатий мажорик, який за три місяці в тилу отримав не 2 млн як бідний, а 63000 - то повинен буде сплатити в сотню разів більшу суму(питання тільки формули співвідношення наприклад 2 млн грн*коефіцієнт який змінний( в залежності від баланса бажаючі служити мінус бажаючі звільнитись мінус втрати має дорівнювати =0 або бути плюсовим) мінус сума отриманих коштів від ЗСУ в період з лютого 2022
))
і що саме найцікавіше
вступить в силу закон ринку...те що більше ціниться і чого менше - коштує більше...при чому для всіх ця ціна висока...тільки ті які вже відслужили -для тих піти у відставку має бути набагато дешевше ніж для тих хто хоче переміститись з верху в низ списку на ВЛК.
Це хоч зрозуміло , чи букв багато?
Тут тобі і кейнс і сміт в одному флаконі..і трошки алгоритмів для гетьманцева під назвоюЯк наповнити ЗСУ добровольцями з мінімальними витратами Державних грошей.
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budivelnik
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:14
ЛАД написав:
За такую страну вам придётся воевать самим.
Или надеетесь бедняков заставить?
Какими методами?
Видимо, придётся бусификацией.
Знову промоскальський наративвоювати мають тільки бідні...
Ти реально прочитав алгоритм який я описав?
чи старча деменція залишила тільки любов до совка і забрала аналітичні здібності?
Як казав шановний ДС
прочитай повільно рухаючи губами текст в повідомленні яке над цим.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:27
budivelnik написав:
Приклад з економіки
Люди голодають і без роботи-а зерно викидають в море.
Відразу
І харчі є і голод..
а чого нема?
Правильно угоди між власниками зерна і голодними , яка б влаштувала і перших і других
Ні.
Причина інша. Нема прибутку.
Почитайте в економістів.
Ніякими угодами неможливо досягти основну мету обороту капіталу (виробництва товарів і послуг) -- прибуток. Попит обмежений. А ринок - це надлишок, конкуренція виробників. За попит.
Голодні не створять попит...
Потреба (в зерні) - це одне; а попит - це платьожездатна потреба.
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detroytred
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:31
detroytred написав: budivelnik написав:
Приклад з економіки
Люди голодають і без роботи-а зерно викидають в море.
Відразу
І харчі є і голод..
а чого нема?
Правильно угоди між власниками зерна і голодними , яка б влаштувала і перших і других
Ні.
Причина інша. Нема прибутку.
Почитайте в економістів.
Ще трошки і до вас дійде як працює капіталізм....
Так в тих хто МОЖЕ піти -також відсутній прибуток який заохотить їх ЗАХОТІТИ піти.
Як вам це твердження?
І щоб не дати ладу зявитись на сцені з його промоскальськимвоювати будуть тільки бідні...
я уточню
в моєму варіанті серед тих хто може воювати і захоче якщо його попросять - бідних більше ніж багатих...для того в капіталізмі і створена геніальна ідея матеріального заохочення...
Але ця геніальна ідея не працює ,якщо якийсь з читачів кейнса -своїми діями викривляє цю ідею....тобто викривлює ринкове ціноутворення, замінюючи принцип заохочення-тезою прострілю коліно і до смерті з ЗСУ не звільнишся...
Тоді той хто точно знає що не звільниться починає піднімати вартість його послуг...бо
а - точно знає що йому не заплатять
і
б - при цьому викривлює ринкові ціни.
То як - иоже спробуєте одним дати можливість звільнитись за гроші які дозволять набрати на місце звільнених тих хто поггодиться ці гроші отримати
і якщо виявиться що ЗСУ це не пожиттєво(доінвалідно) а на будь-який термін...-то може кількість бажаючих зросте і автоматично ціни впадуть(економічна теорія сміта)?
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 07 чер, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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budivelnik
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:41
Предлагаю создать петицию о назначении budivelnik'а одновременно
1. Министром обороны + главнокомандующим, т.к. budivelnik понимает и создал алгоритм как пополнить армию без бусификации;
2. Министром финансов, т.к. budivelnik знает и создал рабочую схему пополнения бюджета Украины за счет внутренних ресурсов страны, без иностранной помощи;
3. Премьер-министром, чтобы он мог без задержек выполнить указанные в пп. 1 и 2 решения.
- К петиции прикрепить его алгоритмы к пп. 1 и 2.
- Распространить петицию на всех действующих в Украине мессенджерах, а также на всех мессенджерах союзных (помогающих Украине) стран, естест. с соответствующим переводом на их языки.
Т.к. украинцы неглупые люди, эта петиция наберет необходимое количество голосов дня за 3, максимум за неделю, а распространение ее на иностранных мессенджерах, включая их государственные, до швейцарского саммита мира, однозначно (там же тоже неглупые люди и свои деньги считать умеют) сплотит присутствующих там руководителей стран в давлении на Зеленского с целью положительно и мгновенно назначения budivelnik'а на все эти должности.
budivelnik, не отказывайтесь от будущего к вам предложения, вы ведь патриот Украины (!!! или ???) и желаете ей быстрейшей победы.
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yanyura
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:43
yanyura написав:
budivelnik, не отказывайтесь от будущего к вам предложения, вы ведь патриот Украины
Я Вам нічого не ДОЛЖЕН...
тому використовуйте потенціал того ,якого вибрали на чергових останніх виборах
Бо зі мною , багатьом прийдеться не солодко
А чарівна паличка це в офіс простих рішень...
В мене чарівні пендюліни...
Але тих хто мусить їх отримати настільки багато -що в мене не вистачить фізіологічно часу щоб кожному роздати по справедливості
Тому давайте якось без мене.
Слухати -можете
Сперичатись- будь-ласка
А робити вам все одно прийдеться на себе самим.
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 07 чер, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:43
yanyura
одобрям!
Те нынешние - явно слабее деятели.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:49
budivelnik написав:
Бо зі мною , багатьом прийдеться не солодко
Это не страшно, думаю подавляющее большинство граждан Украины согласятся потерпеть ради быстрой победы над врагом, ну а мнение одиночек можно и проигнорировать.
В мене чарівні пендюліни...
Але тих хто мусить їх отримати настільки багато -що в мене не вистачить фізіологічно часу щоб кожному роздати по справедливості
Неужели вы не в состоянии найти в помощь себе таких же как вы?
Не верю! (с)
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