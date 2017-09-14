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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:51
flysoulfly написав:yanyura
одобрям!
Те нынешние - явно слабее деятели.
Щоб уточнити
Я не проти поговорити з
Гетьманцевим - там є якісь знання економіки
з Марченко
з Залужним
а краще-спочатку з Порошенком , щоб утрясти , а вже потім щоб ЄС це висунула....
Але нюанс
З Зеленським мені говорити нема про що
Премєр Гончаренко,якого висунув Зеленський в кулуарах цікавився-хтось може пояснити цьому неуку певні ази економіки.....
А щоб людина зрозуміла - вона повинна як мінімум довіряти тому кого слухає..
як думаєте-Зеленський може такому як я повірити?
Та й знань в мене малувато , я одного Дейтройта десятий рік вчу то українській то економіці..а віз далеко не просунувся.
То чого думаєте що з Зеленським в мене вийде краще...
ПС
Правда є один момент
Це коли смажений півень почне клювати в тімячко...в таких випадках влада вірить навіть Распутіну...от тоді й пропонуйте мене...тоді шанс є.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:59
yanyura написав:
Это не страшно, думаю подавляющее большинство граждан Украины согласятся потерпеть ради быстрой победы над врагом, ну а мнение одиночек можно и проигнорировать.
Я без стьобу...
Точніше я розумію гіперболічне припущення...але вірю що деколи нас читають, тому й цікавлюсь в тої ж флер як організована комунікація в президента...
Тому на стьоб -відповідаю серьозно
1 Неодноразово писав
Вплив влади це діапазом між мінус5% і плюс 5% до кінцевого результату
Тому призначення на всі посади хороших можновладців прискорить позитивні процеси на 10% ( при умові що місця займали погані можновладці)
Тобто
Якщо сьогодні ми зможемо перемогти за 20 місяців під проводом Генія Сучасності і його Пяти Апостолів
То змін ВСІХ можновладців на КРАЩИХ скоротить цей термін всього на 2 місяці...а так як всіх за 2 місяці не поміняєш - виходить що час заміни затормозить ..от і вийде
ВИБОРИ проводити під час війни -це затягувати саму війну...навіть якщо у руля не найкращий.
В цій тезі я повністю погоджуюсь з Порошенком.
При чому
Існує варіант-я устал я ухожу..але тоді питання -кого призначать ? по конституції Стефанчука...то краще вже хай не змучується...
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Додано: Суб 08 чер, 2024 00:01
Новые враги народа - владельцы кондиционеров
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Бетон
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Додано: Суб 08 чер, 2024 00:23
budivelnik написав:
я уточню
в моєму варіанті серед тих хто може воювати і захоче якщо його попросять - бідних більше ніж багатих...для того в капіталізмі і створена геніальна ідея матеріального заохочення...
Але ця геніальна ідея не працює ,якщо якийсь з читачів кейнса -своїми діями викривляє цю ідею....тобто викривлює ринкове ціноутворення, замінюючи принцип заохочення-тезою прострілю коліно і до смерті з ЗСУ не звільнишся...
Тоді той хто точно знає що не звільниться починає піднімати вартість його послуг...бо
а - точно знає що йому не заплатять
і
б - при цьому викривлює ринкові ціни.
То як - иоже спробуєте одним дати можливість звільнитись за гроші які дозволять набрати на місце звільнених тих хто поггодиться ці гроші отримати
і якщо виявиться що ЗСУ це не пожиттєво(доінвалідно) а на будь-який термін...-то може кількість бажаючих зросте і автоматично ціни впадуть(економічна теорія сміта)?
Теоретично можливо, а практично на це не йдуть.
Бо навіть на порядок простіші схеми при реалізації дають збій, ну а ваша тим паче не буде реалізована.
Так само помилялися, наприклад, основоположники соціалізму: теоретично схеми були гарні, а практично зробити банально не змогли.
Тут елементарне не можуть зробити --- отримати оновлені дані військовозобов'язаних, а ви хочете отакенні списки, переміщення догори-вниз, заміщення.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 00:34
Бетон написав:
Новые враги народа - владельцы кондиционеров
новые? - Когда в 90х-начале 00х были частые веерные отключения ээ, то все бабульки на лавках и тогда считали владельцев кондиционеров главными виновниками.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 01:03
ЛАД написав: Bobua написав:
......
А щодо електрики -- справи і справді кепські.
...........
Щодо міні-ТЕЦ -- це вирішило би проблему, якби вдалось якось обмежити кінц.споживачів.
Увесь той сюр.надспоживацтва (бойлери, мікрохвильовки, електрочайники, кондиціонери...) -- якби його викреслили з життя, то із сучасними лампами можна було би вкластись навіть і в 17кВт на міс (3є людей + холодильник вище метра).
Але ж не викреслять. Навіть якщо даватимуть їм світло всього пару годин на добу і вночі -- навмисно встануть і чайник увімкнуть.
Та да. На фига та горячая вода. Помыться можно и в речке - сколько там той зимы.
"мікрохвильовки, електрочайники" - одно баловство. Варить, жарить... Можно и сырое поесть.
Да и вообще разбаловались. То ли дело раньше...
Погреб выкопал и зачем тот холодильник?
Вышла на речку постирала и зачем та стиралка?
Газ.
Ви чули щось про газ?
Його ще звуть “блакитним паливом”.
І у ньому 9.45кВт•год в одному м3.
Після підвищення ціни електрики..., готувати їжу, гріти воду, опалюватись... газом -- стало вчетверо вигідніше, аніж електрикою.
Але народ все одно врубатиме всякі “електрочайники”? “Депутатам” назло??
Бити своїх аби чужі путлєри боялись?
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