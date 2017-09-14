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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:51
flysoulfly написав:yanyura
одобрям!
Те нынешние - явно слабее деятели.
Щоб уточнити
Я не проти поговорити з
Гетьманцевим - там є якісь знання економіки
з Марченко
з Залужним
а краще-спочатку з Порошенком , щоб утрясти , а вже потім щоб ЄС це висунула....
Але нюанс
З Зеленським мені говорити нема про що
Премєр Гончаренко,якого висунув Зеленський в кулуарах цікавився-хтось може пояснити цьому неуку певні ази економіки.....
А щоб людина зрозуміла - вона повинна як мінімум довіряти тому кого слухає..
як думаєте-Зеленський може такому як я повірити?
Та й знань в мене малувато , я одного Дейтройта десятий рік вчу то українській то економіці..а віз далеко не просунувся.
То чого думаєте що з Зеленським в мене вийде краще...
ПС
Правда є один момент
Це коли смажений півень почне клювати в тімячко...в таких випадках влада вірить навіть Распутіну...от тоді й пропонуйте мене...тоді шанс є.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:59
yanyura написав:
Это не страшно, думаю подавляющее большинство граждан Украины согласятся потерпеть ради быстрой победы над врагом, ну а мнение одиночек можно и проигнорировать.
Я без стьобу...
Точніше я розумію гіперболічне припущення...але вірю що деколи нас читають, тому й цікавлюсь в тої ж флер як організована комунікація в президента...
Тому на стьоб -відповідаю серьозно
1 Неодноразово писав
Вплив влади це діапазом між мінус5% і плюс 5% до кінцевого результату
Тому призначення на всі посади хороших можновладців прискорить позитивні процеси на 10% ( при умові що місця займали погані можновладці)
Тобто
Якщо сьогодні ми зможемо перемогти за 20 місяців під проводом Генія Сучасності і його Пяти Апостолів
То змін ВСІХ можновладців на КРАЩИХ скоротить цей термін всього на 2 місяці...а так як всіх за 2 місяці не поміняєш - виходить що час заміни затормозить ..от і вийде
ВИБОРИ проводити під час війни -це затягувати саму війну...навіть якщо у руля не найкращий.
В цій тезі я повністю погоджуюсь з Порошенком.
При чому
Існує варіант-я устал я ухожу..але тоді питання -кого призначать ? по конституції Стефанчука...то краще вже хай не змучується...
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Додано: Суб 08 чер, 2024 00:01
Новые враги народа - владельцы кондиционеров
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Бетон
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Додано: Суб 08 чер, 2024 00:23
budivelnik написав:
я уточню
в моєму варіанті серед тих хто може воювати і захоче якщо його попросять - бідних більше ніж багатих...для того в капіталізмі і створена геніальна ідея матеріального заохочення...
Але ця геніальна ідея не працює ,якщо якийсь з читачів кейнса -своїми діями викривляє цю ідею....тобто викривлює ринкове ціноутворення, замінюючи принцип заохочення-тезою прострілю коліно і до смерті з ЗСУ не звільнишся...
Тоді той хто точно знає що не звільниться починає піднімати вартість його послуг...бо
а - точно знає що йому не заплатять
і
б - при цьому викривлює ринкові ціни.
То як - иоже спробуєте одним дати можливість звільнитись за гроші які дозволять набрати на місце звільнених тих хто поггодиться ці гроші отримати
і якщо виявиться що ЗСУ це не пожиттєво(доінвалідно) а на будь-який термін...-то може кількість бажаючих зросте і автоматично ціни впадуть(економічна теорія сміта)?
Теоретично можливо, а практично на це не йдуть.
Бо навіть на порядок простіші схеми при реалізації дають збій, ну а ваша тим паче не буде реалізована.
Так само помилялися, наприклад, основоположники соціалізму: теоретично схеми були гарні, а практично зробити банально не змогли.
Тут елементарне не можуть зробити --- отримати оновлені дані військовозобов'язаних, а ви хочете отакенні списки, переміщення догори-вниз, заміщення.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 00:34
Бетон написав:
Новые враги народа - владельцы кондиционеров
новые? - Когда в 90х-начале 00х были частые веерные отключения ээ, то все бабульки на лавках и тогда считали владельцев кондиционеров главными виновниками.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 01:03
ЛАД написав: Bobua написав:
......
А щодо електрики -- справи і справді кепські.
...........
Щодо міні-ТЕЦ -- це вирішило би проблему, якби вдалось якось обмежити кінц.споживачів.
Увесь той сюр.надспоживацтва (бойлери, мікрохвильовки, електрочайники, кондиціонери...) -- якби його викреслили з життя, то із сучасними лампами можна було би вкластись навіть і в 17кВт на міс (3є людей + холодильник вище метра).
Але ж не викреслять. Навіть якщо даватимуть їм світло всього пару годин на добу і вночі -- навмисно встануть і чайник увімкнуть.
Та да. На фига та горячая вода. Помыться можно и в речке - сколько там той зимы.
"мікрохвильовки, електрочайники" - одно баловство. Варить, жарить... Можно и сырое поесть.
Да и вообще разбаловались. То ли дело раньше...
Погреб выкопал и зачем тот холодильник?
Вышла на речку постирала и зачем та стиралка?
Газ.
Ви чули щось про газ?
Його ще звуть “блакитним паливом”.
І у ньому 9.45кВт•год в одному м3.
Після підвищення ціни електрики..., готувати їжу, гріти воду, опалюватись... газом -- стало вчетверо вигідніше, аніж електрикою.
Але народ все одно врубатиме всякі “електрочайники”? “Депутатам” назло??
Бити своїх аби чужі путлєри боялись?
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Додано: Суб 08 чер, 2024 01:16
yanyura написав:
...............
Неужели вы не в состоянии найти в помощь себе таких же как вы?
Не верю! (с)
Таких больше нет!
Это уникум.
Человек, отстаивающий явно "промоскальський наратив" что не все
граждане Украины обязаны служить, противоречащий и логике (но чёрт с ней, с логикой), и даже Конституции (Основному Закону) Украины, обвиняет в "промоскальських наративах" любого, кто с ним не согласен.
Выдвигаются "глубоко научные" механизмы для решения проблем мобилизации, не имеющие аналогов нигде в мире, даже в самых развитых капстранах, в которых "механизмы рынка" отработаны уже очень давно. И почему-то ни в одной стране во время ни одной войны ни один дурак до такого прогрессивного экономического метода не додумался.
И всё это только для того, чтобы доказать, что он и его близкие не обязаны
служить в армии и крайне необходимы
в тылу, без них экономика просто рухнет.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 01:27
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
И у меня нет оснований не доверять словам фронтовиков о постоянном некомплекте в боевых частях. И значительном некомплекте.
1 Армія-це структура в якій ВІДРАЗУ закладений НАДЛИШКОВИЙ ресурс
2 Армія це структура , яка НІКОЛИ не збиралась рахуватись з потребами Держави якій служила - яскравий приклад совок, який впав під непомірними військовими затратами в період коли пройшло 45 мирних років після останньої зовнішньої агресії
...........
Анекдоты это хорошо.
Но "совок" прожил эти 45 мирных
лет.
Мы - нет. Благодаря тому, что на армии экономили.
Сейчас все говорят о том, что надо было делать ракеты, ЯО ещё что-то там. Я уже много раз писал - был выбор развивать промышленность и укреплять армию, что привело бы к снижению уровня жизни народа
Не народа а отдельных его представителей, набивающих матрацы долларами. Но нееет так нельзя, это же коммунистический нарратив.... Ну ОК, тогда можно еще вот так как сейчас
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Додано: Суб 08 чер, 2024 01:32
budivelnik написав:
Так от
В ЗСУ більшість тих хто на нулі , навіть отримавши поранення , самостійно приїзжає в госпіталь( хоча по нормативам їх треба супроводжувати) . ВИМАГАЄ витягнути з них осколки, на ходу зашити рану...і ВІДРАЗУ повертається до своїх...навіть не витрачаючи час на заповнення форми100.
Тому
на мій погляд ( який підтверджується розгорненням кількості рекрутингових центрів, а також прямої телевізійної реклами бойових бригад з пропозиціями для добровольців(справа затратна і якщо відозвуться одиниці-то програшна, тому якщо крутиться і нарощується вже останніх кілька місяців)-для мене це ознака що подібні методи себе оправдовують.
А раз так
ТО висновок трошки не такий як ваш.
Він наступний
В Україні достатня кількість МЕНШОСТІ які ПОГОДЖУЮТЬСЯ закрити вакансії в ЗСУ...але при цьому є БІЛЬШІСТЬ яка не погоджується і засуджує методи ТЦК.
Все.
Но ця меншість, якої вистачає, вона ж воєнкомам точно нічго не занесе тому треба волати що людей невистачає та хапати на вулицях
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Додано: Суб 08 чер, 2024 01:32
Bobua написав: ЛАД написав: Bobua написав:
......
А щодо електрики -- справи і справді кепські.
...........
Щодо міні-ТЕЦ -- це вирішило би проблему, якби вдалось якось обмежити кінц.споживачів.
Увесь той сюр.надспоживацтва (бойлери, мікрохвильовки, електрочайники, кондиціонери...) -- якби його викреслили з життя, то із сучасними лампами можна було би вкластись навіть і в 17кВт на міс (3є людей + холодильник вище метра).
Але ж не викреслять. Навіть якщо даватимуть їм світло всього пару годин на добу і вночі -- навмисно встануть і чайник увімкнуть.
Та да. На фига та горячая вода. Помыться можно и в речке - сколько там той зимы.
"мікрохвильовки, електрочайники" - одно баловство. Варить, жарить... Можно и сырое поесть.
Да и вообще разбаловались. То ли дело раньше...
Погреб выкопал и зачем тот холодильник?
Вышла на речку постирала и зачем та стиралка?
Газ.
Ви чули щось про газ?
Його ще звуть “блакитним паливом”.
І у ньому 9.45кВт•год в одному м3.
Після підвищення ціни електрики..., готувати їжу, гріти воду, опалюватись... газом -- стало вчетверо вигідніше, аніж електрикою.
Але народ все одно врубатиме всякі “електрочайники”? “Депутатам” назло??
Бити своїх аби чужі путлєри боялись?
У меня в доме нет
газа.
И мой дом не уникальный. Так во всех домах, по-моему, выше 9 этажей (вот не уверен насчёт 12-этажек, надо проверить, но в 16-этажках точно).
Когда жил в доме с газом, то пользовался, конечно, им. И даже когда плохо топили в 90-е пользовался для подогрева квартиры газовой духовкой, а не каким-нибудь электрическим обогревателем.
Вы сомневаетесь, что цену на газ тоже повысят?
Не завтра, но повысят наверняка, не могут 2 энергоресурса так отличаться по цене.
И ещё.
Пишут, что зимой контракт на транзит газа с Газпромом заканчивается и вряд ли будет продлён.
Кроме того, если не ошибаюсь, бОльшая часть газа у нас добывается на востоке - в Харьковской и Полтавской областях. Как Вы думаете, росс. войска не могут их разбомбить так же, как объекты генерации и передачи электроэнергии?
И что Вы тогда расскажете о газе?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 08 чер, 2024 02:05, всього редагувалось 1 раз.
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