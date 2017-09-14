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Що чекає на українців, які не оновлять дані в ТЦК до 16 липня

Опубліковано 18 години ago 07.06.2024 nyaha IT



За новим мобілізаційним законом всі чоловіки повинні оновити дані до 16 липня.



Які наслідки будуть, якщо проігнорувати дану вимогу розповідає військовий адвокат Руслан Бабенко, який знається на тонкощах мобілізаційного законодавства.





“Потрібно зрозуміти, що ТЦК став повністю автоматизованим за допомогою цифровізації, як тільки мине 60 днів, програма відразу покаже, що чоловік не онови дані протягом цього періоду. Першим ділом чоловіка зразу буде подано в розшук для адміністративного затримання та доправлення його до військкомату. Якщо поліція протягом 5 днів не зможе знайти порушника, то ТЦК надсилає особі на її місце проживання рекомендованим листом “вимогу” з’явитися до військкомату. І байдуже, чи отримав чоловік “вимогу” фізично, вона вважатиметься врученою навіть після того, як представник пошти поставить відмітку про неможливість доставлення “вимоги” адресанту. Наприклад чоловік змінив місце проживання і не повідомив ТЦК“ – розповів адвокат





Таким чином, після вручення чи не вручення вимоги чоловіку, йому дається 10 календарних днів, щоб з’явитися у військкомат. Після чого представник ТЦК може звернутися в суд , щоб чоловіка позбавити права керувати автомобілем, а також може накласти заочно штраф у розмірі 17 -25 тисяч гривень.



Трішки більше про штрафи



Адвокат також зазначив, що відповідно до статті 61 Конституції України, ніхто не можу бути повторно юридично притягнутий до відповідальності за одне і те саме правопорушення. Але у Верховній Раді врахували даний пункт і продублювали дану норму. Зокрема в статті 22 закону України “про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, а також статті 1 “про військовий обов’язок та службу“ продубльовано оновити військово облікові дані з моменту оголошення і набрання чинності указу президента про мобілізацію.



Таким чином, виходить наступна ситуація, що з моменту коли кожен раз Президент буде продовжувати мобілізацію, у військовозобов’язаних буде продовжуватися обов’язок протягом 60 днів оновити свої військово облікові дані. Оскільки мобілізацію президент продовжується кожні 3 місяці, то відповідно, чоловіки, які будуть ігнорувати військовий облік змушені будуть оплачувати штраф 4 рази на рік . Тому за допомогою нехитрих математичних вирахувань можна дізнатися, що в рік чоловік може отримати до 100 тисяч гривень штрафу за порушення правил військового обліку.



Важливо, навіть оплативши всі штрафи, чоловік все одно буде знаходитися в розшуку і позбавлений права керувати автомобілем до поки не встане на військовий облік.



