ЛАД написав:........... Анекдоты это хорошо. Но "совок" прожил эти 45 мирных лет. Мы - нет. Благодаря тому, что на армии экономили. Сейчас все говорят о том, что надо было делать ракеты, ЯО ещё что-то там. Я уже много раз писал - был выбор развивать промышленность и укреплять армию, что привело бы к снижению уровня жизни народа
Не народа а отдельных его представителей, набивающих матрацы долларами. Но нееет так нельзя, это же коммунистический нарратив.... Ну ОК, тогда можно еще вот так как сейчас
Это как раз вряд ли. Их уровень жизни, скорее всего, не изменился бы. - Папа, ты теперь будешь меньше пить? - Нет, сынок. Ты будешь меньше есть.
Bobua написав: Невже хочуть перекрити ще й вихід з війська через шлюб?
Як щодо 12В? Тоді одна квартира зможе взяти не більше 12*32А≈384Вт *24години ≈ 9кВт*г на добу і 270 на місяць. А це вже забагато... Але, якщо подумати -- нічим же ж буде вибирати ті 32А. Нема таких потужних споживачів на таку малу напругу. 🐝👻😀
я б вашого вчителя фізики на уранові рудніки заслав. но давайте не будем про антинаучну сторону. Візьмем просто ідею обмежити споживання. В мене в підвалі на 70 чоловік вирубали генератор чайниками і кипятільниками. Це в тюремних умовах , де 3/4 офіцери так що надіятись на добровільність обмежень і свідомість народу марно. Якщо ще добавити ймовірні проблеми з опаленням, відключення по графіку ... но рішення є можно всім поміняти автомати на вході і опломбувати. Тільки тут впреться в трудовий ресурс в обленерго нема стільки людей щоб це бистро зробити. Потом варто було б збільшити і кількість контролерів. А їх останнім часом звільняли. Я вам так скажу якщо живеш десь на отшибі в лісі то дровами топити смислу нема ,краще красти електрику. Ганяти машину з контролерами до кожного вуйка по горам задовбуться. Сіп кинули далеко не всюди, тим більше не в відірвикольосовках.
Та... Страшні люди. Куди не плюнь. Всюди якісь “асобєнні” 😄
Автомати, електричні -- це варіант, і на майбутнє теж, коли всіх змусять щодня дивитись на свій вуглецевий слід. 😀 Але. Мін.автомат на 6А. І він же ж і не спрацьовує одразу... Я подавав більше номіналу -- тримало. Чи прогрітись хоче, чи різкого наростання -- ще не з`ясував.
Але навіть 6А -- це ж страшно багато. 6*220*24≈понад 31кВт•год на добу. І понад 900 на міс.
А ті “асобєнні” -- їх же ж хлібом не годуй, а дай показати загалу ту “асобєнность”.
Зціплять зуби і вибиратимуть по максимуму. Аби потім було чим похвалитись серед “братів по розуму”...
flyman написав:
Banderlog написав:
Bobua написав: Невже хочуть перекрити ще й вихід з війська через шлюб?
Як щодо 12В? Тоді одна квартира зможе взяти не більше 12*32А≈384Вт *24години ≈ 9кВт*г на добу і 270 на місяць. А це вже забагато... Але, якщо подумати -- нічим же ж буде вибирати ті 32А. Нема таких потужних споживачів на таку малу напругу. 🐝👻😀
я б вашого вчителя фізики на уранові рудніки заслав. но давайте не будем про антинаучну сторону. Візьмем просто ідею обмежити споживання. В мене в підвалі на 70 чоловік вирубали генератор чайниками і кипятільниками. Це в тюремних умовах , де 3/4 офіцери так що надіятись на добровільність обмежень і свідомість народу марно. Якщо ще добавити ймовірні проблеми з опаленням, відключення по графіку ... но рішення є можно всім поміняти автомати на вході і опломбувати. Тільки тут впреться в трудовий ресурс в обленерго нема стільки людей щоб це бистро зробити. Потом варто було б збільшити і кількість контролерів. А їх останнім часом звільняли. Я вам так скажу якщо живеш десь на отшибі в лісі то дровами топити смислу нема ,краще красти електрику. Ганяти машину з контролерами до кожного вуйка по горам задовбуться. Сіп кинули далеко не всюди, тим більше не в відірвикольосовках.
взагаліто вумні смарт лічильники дистанційно програмуються, хоч на обмеження в 1 Вт., навіть темпер є, контролерам ходити не потрібно
Ідеал.варіант, але яка частка таких лічильників серед загал.кількості? І не факт, що обленерги потурбувались мати дистанц.доступ. От роки три тому купив квартиру в новобуді. Нові лічильники. Мали би і опитуватись і параметруватись дистанційно. Але я довго і нудно ходив в обленергу, випрошуючи зонний тариф. Бо вони чомусь “забули” додати модем на будинок... І їм було “простіше” фізично замінити лічильник!
Наприклад, у 2000 році Україна видобула 18,1 млрд кубометрів газу (частка приватних компаній склала всього 0,5 млрд кубів). А спожито було за рік 73,4 млрд кубів: 37,6 млрд – промисловістю та 27,5 млрд – населенням.
... протягом 2019 року було спожито 29,9 млрд кубометрів газу (8,1 млрд промисловістю та 14,1 млрд – населенням), а в 2021-му – 28,7 млрд.
Hotab написав: Кто служит - того нет на учете. Его личное дело в части. Когда увольняется - он обязан встать на учет.
Думаю, что с мая 2024 это высказывание не относится к полиции. Спецучет у них забрали. Зачит полицейские должны посетить ТЦК и стать на в.учет. Ну, а бронь вместо спецучета - не факт, что на весь аттестованный состав и возникает вопрос на какой временной период эта бронь.
Що чекає на українців, які не оновлять дані в ТЦК до 16 липня Опубліковано 18 години ago 07.06.2024 nyaha IT
За новим мобілізаційним законом всі чоловіки повинні оновити дані до 16 липня.
Які наслідки будуть, якщо проігнорувати дану вимогу розповідає військовий адвокат Руслан Бабенко, який знається на тонкощах мобілізаційного законодавства.
“Потрібно зрозуміти, що ТЦК став повністю автоматизованим за допомогою цифровізації, як тільки мине 60 днів, програма відразу покаже, що чоловік не онови дані протягом цього періоду. Першим ділом чоловіка зразу буде подано в розшук для адміністративного затримання та доправлення його до військкомату. Якщо поліція протягом 5 днів не зможе знайти порушника, то ТЦК надсилає особі на її місце проживання рекомендованим листом “вимогу” з’явитися до військкомату. І байдуже, чи отримав чоловік “вимогу” фізично, вона вважатиметься врученою навіть після того, як представник пошти поставить відмітку про неможливість доставлення “вимоги” адресанту. Наприклад чоловік змінив місце проживання і не повідомив ТЦК“ – розповів адвокат
Таким чином, після вручення чи не вручення вимоги чоловіку, йому дається 10 календарних днів, щоб з’явитися у військкомат. Після чого представник ТЦК може звернутися в суд, щоб чоловіка позбавити права керувати автомобілем, а також може накласти заочно штраф у розмірі 17 -25 тисяч гривень.
Трішки більше про штрафи
Адвокат також зазначив, що відповідно до статті 61 Конституції України, ніхто не можу бути повторно юридично притягнутий до відповідальності за одне і те саме правопорушення. Але у Верховній Раді врахували даний пункт і продублювали дану норму. Зокрема в статті 22 закону України “про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, а також статті 1 “про військовий обов’язок та службу“ продубльовано оновити військово облікові дані з моменту оголошення і набрання чинності указу президента про мобілізацію.
Таким чином, виходить наступна ситуація, що з моменту коли кожен раз Президент буде продовжувати мобілізацію, у військовозобов’язаних буде продовжуватися обов’язок протягом 60 днів оновити свої військово облікові дані. Оскільки мобілізацію президент продовжується кожні 3 місяці, то відповідно, чоловіки, які будуть ігнорувати військовий облік змушені будуть оплачувати штраф 4 рази на рік. Тому за допомогою нехитрих математичних вирахувань можна дізнатися, що в рік чоловік може отримати до 100 тисяч гривень штрафу за порушення правил військового обліку.
Важливо, навіть оплативши всі штрафи, чоловік все одно буде знаходитися в розшуку і позбавлений права керувати автомобілем до поки не встане на військовий облік.
Народ у коментарях відверто незадоволений. Але, разом з тим, треба відзначити і стійкість укр.суспільства. Навіть попри невдоволення цією “набридливою війнонькою” -- люди і досі не просять путлєра прислати кадирівців і бурятів, аби “покарали зле тцк і порядок навели”. І навіть Зе не просять! А то журналісти бува пишуть, що народ у нас занадто “патерналістський”, “схильний до сильної руки”. Брешуть. Не народ, а “кремінь”. Коли нарешті потрапить у військо -- гори зверне!
Шмыгаль сообщил, что из-за ракетных и дроновых атак агрессора Украина потеряла 50% генерации электроэнергии — 9,2 ГВт. Разрушены 42 энергетических блока, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и пока не работают. 20 гидроэнергетических блоков также сегодня не в работе, так как повреждены. Поэтому сейчас задачи — восстановление, защита того, что восстанавливают, а также создание децентрализованной генерации.
«Мы договорились с Японией, 130 генераторов мощностью 1 МВт они нам передают. Работаем также с другими партнерами. Партнеры сделали специальный Фонд поддержки энергетики Украины, уже 500 миллионов евро туда собрано. Мы готовы эти деньги также для громад использовать и привлекать громады, чтобы они устанавливали как можно больше децентрализованного, небольшого, сложного для поражения россиянами оборудования, которое позволит нам выживать», — сказал Шмыгаль.
Он пояснил, что крупные объекты чрезвычайно уязвимы для российских атак, и их уничтожение значительно вредит энергосистеме и в целом экономике.
«Если мы говорим о меньших объектах — газовые турбины, когенерационные установки, газопоршневые турбины, генераторы, батареи, солнечные панели, то есть все эти генерирующие элементы небольшие, мобильные котельные, кстати, это важный момент для Харькова и Харьковского региона, где уничтожены ТЭЦ, это также важный момент децентрализации. Они небольшие, стоимость ударов ракетами не соотносима для россиян, их легче защитить, как инженерными сооружениями, так и общей системой ПВО каждого города. Эта децентрализация дает возможность иметь более устойчивую, защищенную систему. Даже если врагу удастся уничтожить один или два таких небольших объекта, это не будет иметь существенное влияние. Их легче заменить, дешевле. Партнеры готовы предоставлять такие небольшие объекты», — сказал Шмыгаль.
Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.
20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал 9 мая, что Харьковской области необходимо около 60 модульных твердотопливных котельных, а также более 70 газовых и 70 когенерационных установок. Соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о срочном предоставлении кредита в размере 25 миллионов евро на подготовку Харькова к зиме мэр Игорь Терехов планирует подписать в ходе Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Берлине 11-12 июня.
pesikot написав:Вчора був зупинений представниками ТЦК. Двоє Були ввічливі Одразу показали документи - військовий квиток з якимось папірцем представника ТЦК
Показав їм свій військовий квиток, показав ще один папірець.
фото Залужного з його автографом ?
Звичайний папірець - номер, дата, підпис, печатка
Что в том папирце - отсрочка, бронь, белый билет с повторной перекомиссией в сентябре допустим? И хотелось бы подробностей про звание, ВУС, была ли срочка и не была ли она в ППС с последующей работой там же. А то получается сферический Хотаб в хартумском вакууме на зарплате 10куе и вообще нам пилоты отсвечивать в теплик не нужны С 80кг и небольшим ростом - окоп и ПК-47 - самое то, что может посоветовать 150килограммовый патриотично настроенный 40летний ветеран-военком на свежем крузаке человеку который тоже патриот и за батькивщину
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 08 чер, 2024 03:27, всього редагувалось 1 раз.
Джо Байден публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за месяцы задержки американской военной помощи, которая позволила России добиться успехов на поле боя, и объявил о выделении еще 225 миллионов долларов (177 миллионов фунтов) военной помощи Украине.