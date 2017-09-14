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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8552855385548555
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 05:26

  ЛАД написав:
  yanyura написав:...............
Неужели вы не в состоянии найти в помощь себе таких же как вы?

Не верю! (с)

Таких больше нет!
Это уникум.
Человек, отстаивающий явно "промоскальський наратив" что не все граждане Украины обязаны служить, противоречащий и логике (но чёрт с ней, с логикой), и даже Конституции (Основному Закону) Украины, обвиняет в "промоскальських наративах" любого, кто с ним не согласен.
Выдвигаются "глубоко научные" механизмы для решения проблем мобилизации, не имеющие аналогов нигде в мире, даже в самых развитых капстранах, в которых "механизмы рынка" отработаны уже очень давно. И почему-то ни в одной стране во время ни одной войны ни один дурак до такого прогрессивного экономического метода не додумался.
И всё это только для того, чтобы доказать, что он и его близкие не обязаны служить в армии и крайне необходимы в тылу, без них экономика просто рухнет. :)

При капіталізмі не об"язнані, при комуно-соціалізмі як в УРСР/СРСР мають священний обов"язок отдать долг.
Лад за вільну Україну, чи за комуно-совіцьку УРСР?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 05:38

  ЛАД написав:Шмыгаль сообщил

Рекомендую іншу свіжу новину від КМУ:
На тлі гострого дефіциту електроенергії в Україні запущено програму державних субсидій на закупівлю систем автономного енерго- і теплопостачання для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
ОСББ можуть отримати "безповоротний грант" у розмірі до 1 млн грн на встановлення сонячних електростанцій і до 2 млн грн такого ж безповоротного гранту на встановлення теплових насосів для опалення. Про це в ефірі телемарафону повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. https://gazeta.ua/articles/life/_kabmin ... iv/1183710

Але би не вийшло як з "Великим крадівництвом" від зелених:
Хто вкрав 100 млрд на "Великому будівництві"? Ситуація прояснюється https://gazeta.ua/blog/61675/hto-vkrav- ... snyuyetsya
Ой+
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