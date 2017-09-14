yanyura написав:............... Неужели вы не в состоянии найти в помощь себе таких же как вы?
Не верю! (с)
Таких больше нет! Это уникум. Человек, отстаивающий явно "промоскальський наратив" что не все граждане Украины обязаны служить, противоречащий и логике (но чёрт с ней, с логикой), и даже Конституции (Основному Закону) Украины, обвиняет в "промоскальських наративах" любого, кто с ним не согласен. Выдвигаются "глубоко научные" механизмы для решения проблем мобилизации, не имеющие аналогов нигде в мире, даже в самых развитых капстранах, в которых "механизмы рынка" отработаны уже очень давно. И почему-то ни в одной стране во время ни одной войны ни один дурак до такого прогрессивного экономического метода не додумался. И всё это только для того, чтобы доказать, что он и его близкие не обязаны служить в армии и крайне необходимы в тылу, без них экономика просто рухнет.
При капіталізмі не об"язнані, при комуно-соціалізмі як в УРСР/СРСР мають священний обов"язок отдать долг. Лад за вільну Україну, чи за комуно-совіцьку УРСР?
На тлі гострого дефіциту електроенергії в Україні запущено програму державних субсидій на закупівлю систем автономного енерго- і теплопостачання для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). ОСББ можуть отримати "безповоротний грант" у розмірі до 1 млн грн на встановлення сонячних електростанцій і до 2 млн грн такого ж безповоротного гранту на встановлення теплових насосів для опалення. Про це в ефірі телемарафону повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. https://gazeta.ua/articles/life/_kabmin ... iv/1183710
Але би не вийшло як з "Великим крадівництвом" від зелених: