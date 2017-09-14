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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8552855385548555
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 05:38

  ЛАД написав:Шмыгаль сообщил

Рекомендую іншу свіжу новину від КМУ:
На тлі гострого дефіциту електроенергії в Україні запущено програму державних субсидій на закупівлю систем автономного енерго- і теплопостачання для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
ОСББ можуть отримати "безповоротний грант" у розмірі до 1 млн грн на встановлення сонячних електростанцій і до 2 млн грн такого ж безповоротного гранту на встановлення теплових насосів для опалення. Про це в ефірі телемарафону повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. https://gazeta.ua/articles/life/_kabmin ... iv/1183710

Але би не вийшло як з "Великим крадівництвом" від зелених:
Хто вкрав 100 млрд на "Великому будівництві"? Ситуація прояснюється https://gazeta.ua/blog/61675/hto-vkrav- ... snyuyetsya
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 06:58

  Бетон написав:Новые враги народа - владельцы кондиционеров

Геть магазини з технікою!!!
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 06:58

Ой+ вже були субсидії на генератор
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 07:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но "совок" прожил эти 45 мирных лет.
Мы - нет. Благодаря тому, что на армии экономили.
Сейчас все говорят о том, что надо было делать ракеты, ЯО ещё что-то там. Я уже много раз писал - был выбор развивать промышленность и укреплять армию, что привело бы к снижению уровня жизни народа

Л-логіка. Збільшення промислового виробництва веде до збільшення добробуту населення,як не крути.
Для армії достатньо було навіть підтримувати те що дісталось від совка (2% від ВВП), але тут дійсно - пів Африки перебили нашою зброєю + співпрацювали з Іраном (https://www.bbc.com/ukrainian/features-63493053) до останнього і ще купа невідомого (навіть співпраця з КНДР https://bmpd.livejournal.com/1121450.html).
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 08 чер, 2024 07:57, всього редагувалось 2 разів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 07:55

  Дюрі-бачі написав:Ой+ вже були субсидії на генератор

Тобто розводка?
Генератори це вже аварійний кородкочасний варіант:
Генератори виділяють шкідливі вихлопи, включаючи чадний газ, який не має запаху, кольору та смаку, що робить його особливо небезпечним.
Дизельні та бензинові генератори виділяють вуглекислий газ (CO2), на глобальному рівні це сприяє потеплінню. Крім того, вони випускають оксиди азоту (NOx) та інші шкідливі речовини, що забруднюють повітря.
Щороку сотні людей гинуть від отруєння чадним газом, зокрема через несправні або неправильне використання паливних приладів.
Особливо вразливими є діти, немовлята, літні люди та ті, хто має анемію або серцево-судинні та респіраторні захворювання.
Будь-який генератор виробляє вихлопні гази, які завдають значної шкоди повітрю в українських містах. За даними Анни Денисенко, в Києві 80−90% забруднення відбувається через вихлопні гази, і якщо раніше це були автомобілі, то тепер на перше місце виходять генератори. Вони стоять майже біля кожного закладу, і їх можна порівняти з невеликими автомобілями.
Одна з головних проблем полягає в тому, що для автомобілів існують міжнародні екологічні стандарти, які обмежують кількість викидів. Натомість для генераторів таких стандартів немає. Більшість генераторів в українських містах виготовляється невідомими виробниками, які часто не оснащують їх якісними фільтрами. https://techno.nv.ua/ukr/medicine/chim- ... 24284.html

  Hotab написав:Бо дровами я бачив як топлять лише в Карпатах (Яремча, Микуличин).

А я навпаки у Микуличині був на об'єкті, який полюбляють урядовці та депутати, а опалюється електрокотлом, навіть нічого іншого нема. А от навіть в містах народ в приватному секторі замовляє дрова, хоча ціни все ростуть і великі особняки опалювати це серйозний виклик.
Але зараз альтернативна енергетика це трильйони доларів і наша війна дає прибуток Китаю:
Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні https://bin.ua/news/economics/faec/3138 ... -trln.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 08:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Але зараз альтернативна енергетика це трильйони доларів і наша війна дає прибуток Китаю:

США піднялось на світових війнах, якій не йшли на їх території.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 08:13

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:Але зараз альтернативна енергетика це трильйони доларів і наша війна дає прибуток Китаю:

США піднялось на світових війнах, якій не йшли на їх території.

теперь поднимется Китай. Солнечные панели, дроны и многое другое откуда едет?
vitaliiangel
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