ЛАД написав:Но "совок" прожил эти 45 мирных лет. Мы - нет. Благодаря тому, что на армии экономили. Сейчас все говорят о том, что надо было делать ракеты, ЯО ещё что-то там. Я уже много раз писал - был выбор развивать промышленность и укреплять армию, что привело бы к снижению уровня жизни народа
Дюрі-бачі написав:Ой+ вже були субсидії на генератор
Тобто розводка? Генератори це вже аварійний кородкочасний варіант:
Генератори виділяють шкідливі вихлопи, включаючи чадний газ, який не має запаху, кольору та смаку, що робить його особливо небезпечним. Дизельні та бензинові генератори виділяють вуглекислий газ (CO2), на глобальному рівні це сприяє потеплінню. Крім того, вони випускають оксиди азоту (NOx) та інші шкідливі речовини, що забруднюють повітря. Щороку сотні людей гинуть від отруєння чадним газом, зокрема через несправні або неправильне використання паливних приладів. Особливо вразливими є діти, немовлята, літні люди та ті, хто має анемію або серцево-судинні та респіраторні захворювання. Будь-який генератор виробляє вихлопні гази, які завдають значної шкоди повітрю в українських містах. За даними Анни Денисенко, в Києві 80−90% забруднення відбувається через вихлопні гази, і якщо раніше це були автомобілі, то тепер на перше місце виходять генератори. Вони стоять майже біля кожного закладу, і їх можна порівняти з невеликими автомобілями. Одна з головних проблем полягає в тому, що для автомобілів існують міжнародні екологічні стандарти, які обмежують кількість викидів. Натомість для генераторів таких стандартів немає. Більшість генераторів в українських містах виготовляється невідомими виробниками, які часто не оснащують їх якісними фільтрами. https://techno.nv.ua/ukr/medicine/chim- ... 24284.html
Hotab написав:Бо дровами я бачив як топлять лише в Карпатах (Яремча, Микуличин).
А я навпаки у Микуличині був на об'єкті, який полюбляють урядовці та депутати, а опалюється електрокотлом, навіть нічого іншого нема. А от навіть в містах народ в приватному секторі замовляє дрова, хоча ціни все ростуть і великі особняки опалювати це серйозний виклик. Але зараз альтернативна енергетика це трильйони доларів і наша війна дає прибуток Китаю:
flyman написав:тю, розкидуєш як в ковід гроші, піднімаєш попит, ще мені одна проблема, чи думаєш багато хто буде задоволений, що закриває всі потреби "на життя" за $123 в місяць, https://fi202x.blogspot.com/2024/06/123-2024.html а не окулярами по 350 євро в Парижі?
Сосед мент, рассказал как они служат. Кароч, для ментов, певцов, чиновников и прочих лишних элементов есть спец части километров в 70..50 от боевых действий. Они там тусуются, бухают месяц два и возвращаются. Им за это доплаты и типа почёт
Ой+ написав:А я навпаки у Микуличині був на об'єкті, який полюбляють урядовці та депутати, а опалюється електрокотлом, навіть нічого іншого нема.
Все залежить від місцевого колориту. Райлікарня (котельня) переведена на дрова , топлять чим попало. Справляються. На зекономлені кошти виложили всю територію плиткою ( це десь 2 фут поля), поробили багато "євро". Тобто таке розуміння у людей - можна просто вкрасти, а можна красти і на будівництві і ремонтах. Головне правильно Joпу буйками обставити.
budivelnik написав:я уточню в моєму варіанті серед тих хто може воювати і захоче якщо його попросять - бідних більше ніж багатих...для того в капіталізмі і створена геніальна ідея матеріального заохочення... Але ця геніальна ідея не працює ,якщо якийсь з читачів кейнса -своїми діями викривляє цю ідею....тобто викривлює ринкове ціноутворення, замінюючи принцип заохочення-тезою прострілю коліно і до смерті з ЗСУ не звільнишся... Тоді той хто точно знає що не звільниться починає піднімати вартість його послуг...бо а - точно знає що йому не заплатять і б - при цьому викривлює ринкові ціни. То як - иоже спробуєте одним дати можливість звільнитись за гроші які дозволять набрати на місце звільнених тих хто поггодиться ці гроші отримати і якщо виявиться що ЗСУ це не пожиттєво(доінвалідно) а на будь-який термін...-то може кількість бажаючих зросте і автоматично ціни впадуть(економічна теорія сміта)?
Теоретично можливо, а практично на це не йдуть. Бо навіть на порядок простіші схеми при реалізації дають збій, ну а ваша тим паче не буде реалізована. Так само помилялися, наприклад, основоположники соціалізму: теоретично схеми були гарні, а практично зробити банально не змогли. Тут елементарне не можуть зробити --- отримати оновлені дані військовозобов'язаних, а ви хочете отакенні списки, переміщення догори-вниз, заміщення.
Чому не йдуть? 1 Відповідь проста- бо радники влади , виховані совковою системою -ТРЕБА ЗМУСИТИ Змусити -це єдиний інструмент який залишався в совка.... Тому оце ЗМУСИТИ- для мене і є тим індикатором,який показує як далеко суспільство ( на прикладі тих кого обрало суспільство)-ментально відійшло від совка. 2 Наступне чому не йдуть -електорат. Багатих завжди менше , + нинішня влада точно не відображає інтереси багатих(те що якась додаткова тисяча стане багатою-не показник) - а раз так, то влада діє популістично...бо готується до виборів. Після війни їй це не допоможе-але нехай робить те що вміє , бо альтернатива(нічого не робить) ще гірша. 3 Я викладав на обговорення ЕЛЕМЕНТАРНО простий варіант ЕКОНОМІЧНЕ БРОНЮВАННЯ -економічними методами. Тобто потрібність того чи іншого субєкта для економіки визначається сумою грошей яку він може оплатити. Тут не треба ні списків, ні нарад..нічого.... 500 000 осіб дадуть ресурс, який схилить - 500 000 МОЖУЧИХ але поки що не бажаючих-до СВІДОМОГО вибору служби в ЗСУ...бо це буде їм вигідно.
ПС поки що люди у владі не можуть усвідомити , що вони простий найманий персонал...а не геній сучасності з пятьма апостолами.... Якщо спочатку до населення дійде що влада це сервіс менеджер який працює на користь того хто його наймає і залежить від того хто наймає То тоді населення почне обирати притомних А поки в голові населення влада це чарівна паличка яка за населення і замість населення зробить населенню щастя... то й буде те що зараз маємо.