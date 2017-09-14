Додано: Суб 08 чер, 2024 09:32

detroytred написав: budivelnik написав: я уточню

в моєму варіанті серед тих хто може воювати і захоче якщо його попросять - бідних більше ніж багатих...для того в капіталізмі і створена геніальна ідея матеріального заохочення...

Але ця геніальна ідея не працює ,якщо якийсь з читачів кейнса -своїми діями викривляє цю ідею....тобто викривлює ринкове ціноутворення, замінюючи принцип заохочення-тезою

прострілю коліно і до смерті з ЗСУ не звільнишся...

Тоді той хто точно знає що не звільниться починає піднімати вартість його послуг...бо

а - точно знає що йому не заплатять

і

б - при цьому викривлює ринкові ціни.

То як - иоже спробуєте одним дати можливість звільнитись за гроші які дозволять набрати на місце звільнених тих хто поггодиться ці гроші отримати

і якщо виявиться що ЗСУ це не пожиттєво(доінвалідно) а на будь-який термін...-то може кількість бажаючих зросте і автоматично ціни впадуть(економічна теорія сміта)? я уточнюв моєму варіанті серед тих хто може воювати і захоче якщо його попросять - бідних більше ніж багатих...для того в капіталізмі і створена геніальна ідея матеріального заохочення...Але ця геніальна ідея не працює ,якщо якийсь з читачів кейнса -своїми діями викривляє цю ідею....тобто викривлює ринкове ціноутворення, замінюючи принцип заохочення-тезоюТоді той хто точно знає що не звільниться починає піднімати вартість його послуг...боа - точно знає що йому не заплатятьб - при цьому викривлює ринкові ціни.То як - иоже спробуєте одним дати можливість звільнитись за гроші які дозволять набрати на місце звільнених тих хто поггодиться ці гроші отриматиі якщо виявиться що ЗСУ це не пожиттєво(доінвалідно) а на будь-який термін...-то може кількість бажаючих зросте і автоматично ціни впадуть(економічна теорія сміта)? Теоретично можливо, а практично на це не йдуть.

Бо навіть на порядок простіші схеми при реалізації дають збій, ну а ваша тим паче не буде реалізована.

Так само помилялися, наприклад, основоположники соціалізму: теоретично схеми були гарні, а практично зробити банально не змогли.

Тут елементарне не можуть зробити --- отримати оновлені дані військовозобов'язаних, а ви хочете отакенні списки, переміщення догори-вниз, заміщення. Теоретично можливо, а практично на це не йдуть.Бо навіть на порядок простіші схеми при реалізації дають збій, ну а ваша тим паче не буде реалізована.Так само помилялися, наприклад, основоположники соціалізму: теоретично схеми були гарні, а практично зробити банально не змогли.Тут елементарне не можуть зробити --- отримати оновлені дані військовозобов'язаних, а ви хочете отакенні списки, переміщення догори-вниз, заміщення.

Чому не йдуть?1 Відповідь проста- бо радники влади , виховані совковою системою -ТРЕБА ЗМУСИТИЗмусити -це єдиний інструмент який залишався в совка....Тому оце ЗМУСИТИ- для мене і є тим індикатором,який показує як далеко суспільство ( на прикладі тих кого обрало суспільство)-ментально відійшло від совка.2 Наступне чому не йдуть -електорат.Багатих завжди менше , + нинішня влада точно не відображає інтереси багатих(те що якась додаткова тисяча стане багатою-не показник) - а раз так, то влада діє популістично...бо готується до виборів.Після війни їй це не допоможе-але нехай робить те що вміє , бо альтернатива(нічого не робить) ще гірша.3 Я викладав на обговорення ЕЛЕМЕНТАРНО простий варіантЕКОНОМІЧНЕ БРОНЮВАННЯ -економічними методами.Тобто потрібність того чи іншого субєкта для економіки визначається сумою грошей яку він може оплатити.Тут не треба ні списків, ні нарад..нічого....500 000 осіб дадуть ресурс, який схилить - 500 000 МОЖУЧИХ але поки що не бажаючих-до СВІДОМОГО вибору служби в ЗСУ...бо це буде їм вигідно.ПСпоки що люди у владі не можуть усвідомити , що вони простий найманий персонал...а не геній сучасності з пятьма апостолами....Якщо спочатку до населення дійде що влада цеТо тоді населення почне обирати притомнихА поки в голові населеннято й буде те що зараз маємо.