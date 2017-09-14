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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 чер, 2024 10:00
ЛАД написав:
Таких больше нет!
Это уникум.
Человек, отстаивающий явно "промоскальський наратив" что не все
граждане Украины обязаны служить, противоречащий и логике (но чёрт с ней, с логикой), и даже Конституции (Основному Закону) Украины, обвиняет в "промоскальських наративах" любого, кто с ним не согласен.
Выдвигаются "глубоко научные" механизмы для решения проблем мобилизации, не имеющие аналогов нигде в мире, даже в самых развитых капстранах, в которых "механизмы рынка" отработаны уже очень давно. И почему-то ни в одной стране во время ни одной войны ни один дурак до такого прогрессивного экономического метода не додумался.
И всё это только для того, чтобы доказать, что он и его близкие не обязаны
служить в армии и крайне необходимы
в тылу, без них экономика просто рухнет.
Я розумію що москальська тухла консерва свої висновки робить виключно з свого попереднього життя.
Вона ненавиділа країну в якій жила
Вона срала в себе в підїзді ввечері щоб зранку з круглими очима стати і запитатиа кто єто сделал...
До неї не доходить , що існують САМОДОСТАТНІ люди , які
а - не бояться призову і мають повістки на руках
б- з 2022 року є в ДФТГ+возять в той самий Харків гуманітарку ( орієнтовно на наступний місяць планується поїздка в Харків, треба завезти 6 лікарняних ліжок і пару тонн гуманітарки попутно-можу попити з цією консервою кави...правда гарантій що не намилю їй наглу москальську морду-дати не можу)
в - хочуть Перемоги , а тому ШУКАЮТЬ варіанти які б цю перемогу наблизили...
А ти й далі гадь собі в мешти і вихваляй пушкіна з морозивом...шкода що в тебе це ВСЕ ЩО В ТЕБЕ БУЛО.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 10:00
барабашов
Что в том папирце - отсрочка, бронь, белый билет с повторной перекомиссией в сентябре допустим?
И хотелось бы подробностей про звание, ВУС, была ли срочка и не была ли она в ППС с последующей работой там же.
А бесформенный барашов в рынкоозерском вакууме уже обновил свои данные на форуме?
С уточнением, кто будет оборонять от супостата его контейнер женских синтетических шуб на Озерке, купленный в кредит под залог родительский сталинки.
А то если бурят захватит такой трофей и наденет, то как Чингиз-хан потом дойдет до Карпат.
А куда глупый Днепропетровский пИнгвин будет тогда прятать жирное тело? В Альпийские утесы?
Или в горный массив Шварцввльд, где ему Шольц давно приготовил купюру 500 евро, а жена с сыном по легенде еще пока ждет там.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 10:07
Hotab до сих пор никому не удавалось скопировать стиль мышления барабашова. Впечатлён. А стиль сенс осилишь?
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vitaliiangel
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Додано: Суб 08 чер, 2024 10:15
vitaliiangel написав:Hotab
до сих пор никому не удавалось скопировать стиль мышления барабашова. Впечатлён. А стиль сенс осилишь?
Нет! На наркотики легко сесть, тяжело спрыгнуть
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Hotab
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Додано: Суб 08 чер, 2024 10:18
ЛАД написав:
Но "совок" прожил эти 45 мирных лет.
Мы - нет. Благодаря тому, что на армии экономили.
Сейчас все говорят о том, что надо было делать ракеты, ЯО ещё что-то там. Я уже много раз писал - был выбор развивать промышленность и укреплять армию, что привело бы к снижению уровня жизни народа
А то я смотрю поляки так плохо жили.
Так плохо аяй яй яй.
2019 году Польша закупила американское вооружение на сумму 11 млрд $, в том числе: ракетные пусковые установки, системы ПВО Patriot и истребители пятого поколения F-35.
Кто мешал вам (я не в ответе, в школу ходил) как поляки вступить в НАТО?
Щас можно пересмотреть рекламные ролики с кравчуком, где он против НАТО.
Ааа, вас (Электорат) за гречку купили, ну ясно ясно
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