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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8553855485558556>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 10:00

  ЛАД написав:Таких больше нет!
Это уникум.
Человек, отстаивающий явно "промоскальський наратив" что не все граждане Украины обязаны служить, противоречащий и логике (но чёрт с ней, с логикой), и даже Конституции (Основному Закону) Украины, обвиняет в "промоскальських наративах" любого, кто с ним не согласен.
Выдвигаются "глубоко научные" механизмы для решения проблем мобилизации, не имеющие аналогов нигде в мире, даже в самых развитых капстранах, в которых "механизмы рынка" отработаны уже очень давно. И почему-то ни в одной стране во время ни одной войны ни один дурак до такого прогрессивного экономического метода не додумался.
И всё это только для того, чтобы доказать, что он и его близкие не обязаны служить в армии и крайне необходимы в тылу, без них экономика просто рухнет. :)
Я розумію що москальська тухла консерва свої висновки робить виключно з свого попереднього життя.
Вона ненавиділа країну в якій жила
Вона срала в себе в підїзді ввечері щоб зранку з круглими очима стати і запитати
а кто єто сделал...
До неї не доходить , що існують САМОДОСТАТНІ люди , які
а - не бояться призову і мають повістки на руках
б- з 2022 року є в ДФТГ+возять в той самий Харків гуманітарку ( орієнтовно на наступний місяць планується поїздка в Харків, треба завезти 6 лікарняних ліжок і пару тонн гуманітарки попутно-можу попити з цією консервою кави...правда гарантій що не намилю їй наглу москальську морду-дати не можу)
в - хочуть Перемоги , а тому ШУКАЮТЬ варіанти які б цю перемогу наблизили...

А ти й далі гадь собі в мешти і вихваляй пушкіна з морозивом...шкода що в тебе це ВСЕ ЩО В ТЕБЕ БУЛО.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 10:00

барабашов


Что в том папирце - отсрочка, бронь, белый билет с повторной перекомиссией в сентябре допустим?
И хотелось бы подробностей про звание, ВУС, была ли срочка и не была ли она в ППС с последующей работой там же.


А бесформенный барашов в рынкоозерском вакууме уже обновил свои данные на форуме?
С уточнением, кто будет оборонять от супостата его контейнер женских синтетических шуб на Озерке, купленный в кредит под залог родительский сталинки.
А то если бурят захватит такой трофей и наденет, то как Чингиз-хан потом дойдет до Карпат.
А куда глупый Днепропетровский пИнгвин будет тогда прятать жирное тело? В Альпийские утесы?
Или в горный массив Шварцввльд, где ему Шольц давно приготовил купюру 500 евро, а жена с сыном по легенде еще пока ждет там.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 10:07

Hotab до сих пор никому не удавалось скопировать стиль мышления барабашова. Впечатлён. А стиль сенс осилишь?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 10:15

  vitaliiangel написав:Hotab до сих пор никому не удавалось скопировать стиль мышления барабашова. Впечатлён. А стиль сенс осилишь?

Нет! На наркотики легко сесть, тяжело спрыгнуть
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 10:18

  ЛАД написав:Но "совок" прожил эти 45 мирных лет.
Мы - нет. Благодаря тому, что на армии экономили.
Сейчас все говорят о том, что надо было делать ракеты, ЯО ещё что-то там. Я уже много раз писал - был выбор развивать промышленность и укреплять армию, что привело бы к снижению уровня жизни народа

А то я смотрю поляки так плохо жили.
Так плохо аяй яй яй.
2019 году Польша закупила американское вооружение на сумму 11 млрд $, в том числе: ракетные пусковые установки, системы ПВО Patriot и истребители пятого поколения F-35.

Кто мешал вам (я не в ответе, в школу ходил) как поляки вступить в НАТО?
Щас можно пересмотреть рекламные ролики с кравчуком, где он против НАТО.

Ааа, вас (Электорат) за гречку купили, ну ясно ясно
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто тут спрашивал про 23 летних?

❗️Працівники ТЦК у Чернівцях 7-го червня «мобілізували» 21-річного хлопця, – повідомляє його адвокат

За словами юриста, його забрали та відвезли у багажнику до міського військкомату. Там давати пояснення відмовилися, і зараз неясно, де він знаходиться.

За словами адвоката, в ТЦК із нею поводяться грубо. У коментарях їй пишуть, що у цьому військкоматі практикуються побиття та жорстоке поводження.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 10:58

  Бетон написав:Сосед мент, рассказал как они служат.
Кароч, для ментов, певцов, чиновников и прочих лишних элементов есть спец части километров в 70..50 от боевых действий. Они там тусуются, бухают месяц два и возвращаются. Им за это доплаты и типа почёт


Чогось це вже нікого не дивує.
А ще для ментів роблять "військову поліцію". Щоб кваліфікацію не втрачати.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:05

ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Предварительно, БПЛА. Со слов местных, до этого были слышны взрывы — работало ПВО. В апреле вооружённые силы Украины также атаковали НПЗ в Новошахтинске. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили 4 беспилотника.

UPD. Губернатор Ростовской области заявил, на территори НПЗ в Новошахтинске работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

UPD2. Огонь на НПЗ распространился на площади 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы приостановили из-за повторной атаки — личный состав отвели на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда, — заявил губернатор Голубев.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту - 5 років в'язниці

Чоловік був визнаний придатним і тому отримав "бойову" повістку по якій не з'явився. У суді він вину визнав і пояснив: не прибув до пункту відправки, оскільки мав їхати до батьків похилого віку, які потребують стороннього догляду.

Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів: обвинувачений придатний до служби, при цьому заявив, що не піде воювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області. І цей факт начебто заважатиме військовозобов’язаному перебувати у лавах ЗСУ.

Суд дійшов висновку, що факт проживання батька та бабусі у Донецькій області, а його дружини – на ТОТ, не є поважною причиною, що може виправдати чоловіка.

Також суд відхилив клопотання прокурора щодо призначення умовного терміну та не взяв до уваги щире каяття військовозобов’язаного.


Пожизненное нужно, правда?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:22

  budivelnik написав:поки що люди у владі не можуть усвідомити , що вони ...

Якщо спочатку до населення дійде що...

то й буде те що зараз маємо.

Так про те і мова з мого боку. Про це саме.
Що, якщо можновладці усвідомлять, змінять свою мету, то багато чого зроблять для розвитку держави і суспільства.

Що до населення ще довго нічого не дійде. Воно таке, як є. Звичайні обивателі. І працювати можновладцям треба з тим, що і хто є --- з отаким населенням. Досягати результату з отаким.

Можемо те, що можновладці, в руках яких інструменти та ресурси країни-суспільства, не мають на меті подальший швидкий розвиток держави-суспільства.
detroytred
 
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