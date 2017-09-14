Бетон написав:Сосед мент, рассказал как они служат. Кароч, для ментов, певцов, чиновников и прочих лишних элементов есть спец части километров в 70..50 от боевых действий. Они там тусуются, бухают месяц два и возвращаются. Им за это доплаты и типа почёт
Чогось це вже нікого не дивує. А ще для ментів роблять "військову поліцію". Щоб кваліфікацію не втрачати.
Тому що це фантазії .Такі самі як і все інше . Я скільки їздив ,скільки я перебував в підрозділах на фронті ,навіть натяка про таке не чув . Я тільки від бетона таке чую і ще від одного не обтяженого думками .
Він виходить під підїзд з велитеньскою собакою і починає випитувати, коли я сажусь у авто про те, як часто видаляють органи на заміну у війскових .Всі мої пояснення йому впираются у "скляні очі " . Він таке придумав . Ну як так можно жити ? Спочатку шукаеш лайно , потім сам зачитуеш , потім сам віруєш в те що сам придумав . ......
Бетон написав:❗️Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту - 5 років в'язниці
Чоловік був визнаний придатним і тому отримав "бойову" повістку по якій не з'явився. У суді він вину визнав і пояснив: не прибув до пункту відправки, оскільки мав їхати до батьків похилого віку, які потребують стороннього догляду.
Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів: обвинувачений придатний до служби, при цьому заявив, що не піде воювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області. І цей факт начебто заважатиме військовозобов’язаному перебувати у лавах ЗСУ.
Суд дійшов висновку, що факт проживання батька та бабусі у Донецькій області, а його дружини – на ТОТ, не є поважною причиною, що може виправдати чоловіка.
Також суд відхилив клопотання прокурора щодо призначення умовного терміну та не взяв до уваги щире каяття військовозобов’язаного. ㅤ
Пожизненное нужно, правда?
Він же ПОКАЯВСЯ ! Навіщо пожизнене ? П,ять рочків і все .
ЛАД написав:......... Выдвигаются "глубоко научные" механизмы для решения проблем мобилизации, не имеющие аналогов нигде в мире, даже в самых развитых капстранах, в которых "механизмы рынка" отработаны уже очень давно. И почему-то ни в одной стране во время ни одной войны ни один дурак до такого прогрессивного экономического метода не додумался. ..........
При капіталізмі не об"язнані, при комуно-соціалізмі як в УРСР/СРСР мають священний обов"язок отдать долг. Лад за вільну Україну, чи за комуно-совіцьку УРСР?
И откуда вы взяли, что "При капіталізмі не об"язнані"? Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны. Да и США уже 50 лет после Вьетнама не воевали. Были так, спецоперации. Спецоперации можно и, наверное, лучше вести контрактной армией. А вести настоящую, полномасштабную войну контрактной армией с серьёзным противником пока ни у кого не получалось. Да и сегодня, глядя на нашу войну, уже в Европе заговаривают о необходимости восстановить призыв. Так же, как экономили на военных расходах, а сейчас спохватились и начали заметно наращивать. Длительный мир расслабляет.
Що чекає на українців, які не оновлять дані в ТЦК до 16 липня Опубліковано 18 години ago 07.06.2024 nyaha IT
За новим мобілізаційним законом всі чоловіки повинні оновити дані до 16 липня.
Народ у коментарях відверто незадоволений.
А народ у коментарях не написав, що 60 днів і оновлення -- це тільки для оцього першого разу, коли ввели новий закон, і для майбутнього можливого нового Указу президента про введення ВС. До чергових 3-х місячних продовжень! ВС оновлення згідно нового закону ніяк не відноситься. Ніяк. Діє звичайний обов'зок впродовж 7 діб оновити дані, якщо відбулася якась зміна.
Ну і не через 5 діб, коли поліція не розшукала, воєнком складає вимогу, а через 5 діб після увідомлення поліцією воєнкома, що вона не розшукала порушника. Тобто якщо поліція не надасть відповідь в ТЦК, то і воєнком не може вимогу зробити.... А поліція може *забути*, загубити, да і просто руки не дійдуть.
Хто зараз ці адвокати, якщо вони читати не вміють... Дорозвивались, що клієнт, який йде до фахівця адвоката, тепер повинен сам все вивчати?