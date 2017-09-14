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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85548555855685578558 ... 8560>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:24

  zxzx777 написав:
  Бетон написав:Сосед мент, рассказал как они служат.
Кароч, для ментов, певцов, чиновников и прочих лишних элементов есть спец части километров в 70..50 от боевых действий. Они там тусуются, бухают месяц два и возвращаются. Им за это доплаты и типа почёт


Чогось це вже нікого не дивує.
А ще для ментів роблять "військову поліцію". Щоб кваліфікацію не втрачати.


Тому що це фантазії .Такі самі як і все інше .
Я скільки їздив ,скільки я перебував в підрозділах на фронті ,навіть натяка про таке не чув .
Я тільки від бетона таке чую і ще від одного не обтяженого думками .

Він виходить під підїзд з велитеньскою собакою і починає випитувати, коли я сажусь у авто про те, як часто видаляють органи на заміну у війскових .Всі мої пояснення йому впираются у "скляні очі " .
Він таке придумав .
Ну як так можно жити ? Спочатку шукаеш лайно , потім сам зачитуеш , потім сам віруєш в те що сам придумав . ......
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:28

  Бетон написав:❗️Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту - 5 років в'язниці

Чоловік був визнаний придатним і тому отримав "бойову" повістку по якій не з'явився. У суді він вину визнав і пояснив: не прибув до пункту відправки, оскільки мав їхати до батьків похилого віку, які потребують стороннього догляду.

Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів: обвинувачений придатний до служби, при цьому заявив, що не піде воювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області. І цей факт начебто заважатиме військовозобов’язаному перебувати у лавах ЗСУ.

Суд дійшов висновку, що факт проживання батька та бабусі у Донецькій області, а його дружини – на ТОТ, не є поважною причиною, що може виправдати чоловіка.

Також суд відхилив клопотання прокурора щодо призначення умовного терміну та не взяв до уваги щире каяття військовозобов’язаного.


Пожизненное нужно, правда?


Він же ПОКАЯВСЯ !
Навіщо пожизнене ?
П,ять рочків і все .
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:29

  flyman написав:
  ЛАД написав:.........
Выдвигаются "глубоко научные" механизмы для решения проблем мобилизации, не имеющие аналогов нигде в мире, даже в самых развитых капстранах, в которых "механизмы рынка" отработаны уже очень давно. И почему-то ни в одной стране во время ни одной войны ни один дурак до такого прогрессивного экономического метода не додумался.
..........

При капіталізмі не об"язнані, при комуно-соціалізмі як в УРСР/СРСР мають священний обов"язок отдать долг.
Лад за вільну Україну, чи за комуно-совіцьку УРСР?

И откуда вы взяли, что "При капіталізмі не об"язнані"?
Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны. Да и США уже 50 лет после Вьетнама не воевали. Были так, спецоперации. Спецоперации можно и, наверное, лучше вести контрактной армией. А вести настоящую, полномасштабную войну контрактной армией с серьёзным противником пока ни у кого не получалось. Да и сегодня, глядя на нашу войну, уже в Европе заговаривают о необходимости восстановить призыв.
Так же, как экономили на военных расходах, а сейчас спохватились и начали заметно наращивать.
Длительный мир расслабляет.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:43

  Бетон написав:Пожизненное нужно, правда?
Теперь преступление не воровство и мошенничество, а ухылянство. А наказание тюрьма или ЗСУ на выбор.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:44

  Bobua написав:


ТехноФан
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Що чекає на українців, які не оновлять дані в ТЦК до 16 липня
Опубліковано 18 години ago 07.06.2024 nyaha IT

За новим мобілізаційним законом всі чоловіки повинні оновити дані до 16 липня.

Народ у коментарях відверто незадоволений.

А народ у коментарях не написав, що 60 днів і оновлення -- це тільки для оцього першого разу, коли ввели новий закон, і для майбутнього можливого нового Указу президента про введення ВС. До чергових 3-х місячних продовжень! ВС оновлення згідно нового закону ніяк не відноситься. Ніяк.
Діє звичайний обов'зок впродовж 7 діб оновити дані, якщо відбулася якась зміна.

Ну і не через 5 діб, коли поліція не розшукала, воєнком складає вимогу, а через 5 діб після увідомлення поліцією воєнкома, що вона не розшукала порушника.
Тобто якщо поліція не надасть відповідь в ТЦК, то і воєнком не може вимогу зробити....
А поліція може *забути*, загубити, да і просто руки не дійдуть.

Хто зараз ці адвокати, якщо вони читати не вміють...
Дорозвивались, що клієнт, який йде до фахівця адвоката, тепер повинен сам все вивчати?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рахунки ухилянтам таки блокуватимуть https://t.me/voynareal/91207.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:00

  Banderlog написав:Рахунки ухилянтам таки блокуватимуть https://t.me/voynareal/91207.

Через СУД, це означає подання, ухвала суду. Мосійчук з ТСН ( 1+1 ) обіцяла " ...СБУ кожному постукає в двері...". Головне завдання Держави в особі "менеджерів" дотягнутися до кожного українця.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:00

  Banderlog написав:Рахунки ухилянтам таки блокуватимуть https://t.me/voynareal/91207.

Виселицы на всех перекрёстках когда будут для тех, у кого нет с собой военника и "Резерв-минус" не стоит в телефоне?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:04

  барабашов написав:
  Banderlog написав:Рахунки ухилянтам таки блокуватимуть https://t.me/voynareal/91207.

Виселицы на всех перекрёстках когда будут для тех, у кого нет с собой военника и "Резерв-минус" не стоит в телефоне?

В контейнере с искусственными шубами на рынке озерка будет крематорий для ухылянтов.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:

ПС
поки що люди у владі не можуть усвідомити , що вони простий найманий персонал...а не геній сучасності з пятьма апостолами....
Якщо спочатку до населення дійде що влада це
сервіс менеджер який працює на користь того хто його наймає і залежить від того хто наймає
То тоді населення почне обирати притомних
А поки в голові населення
влада це чарівна паличка яка за населення і замість населення зробить населенню щастя...
то й буде те що зараз маємо.
це тільки Ваші фантазії , що Ви власник держави і наняли владу. Насправді багаті люди це влада а ви тільки корм. Поки даєте молоко тримають , вигідно буде зарізати заріжуть.
Тепер про економічне стимулювання мобілізації і без примусу. Кордони одкриєте? Чогось мені здається , що багато хто навіть з рядів зсу вибере нікчемні 600 доларів в польщі замість 3 тисяч в зсу.
Banderlog
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