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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 855585568557855885598560>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:05

  Бетон написав:❗️Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту - 5 років в'язниці

Чоловік був визнаний придатним і тому отримав "бойову" повістку по якій не з'явився. У суді він вину визнав і пояснив: не прибув до пункту відправки, оскільки мав їхати до батьків похилого віку, які потребують стороннього догляду.

Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів: обвинувачений придатний до служби, при цьому заявив, що не піде воювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області. І цей факт начебто заважатиме військовозобов’язаному перебувати у лавах ЗСУ.

Суд дійшов висновку, що факт проживання батька та бабусі у Донецькій області, а його дружини – на ТОТ, не є поважною причиною, що може виправдати чоловіка.

Також суд відхилив клопотання прокурора щодо призначення умовного терміну та не взяв до уваги щире каяття військовозобов’язаного.


Пожизненное нужно, правда?


Від 5 років це є тяжкий злочин, якщо в апеляції подати скаргу і отримати нове рішення, можна з умовним терміном надати заяву в тцк і від 1 до 3 років забути про Туристичний Центр Комуністів
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:07

  Бетон написав:Кто тут спрашивал про 23 летних?

❗️Працівники ТЦК у Чернівцях 7-го червня «мобілізували» 21-річного хлопця, – повідомляє його адвокат

За словами юриста, його забрали та відвезли у багажнику до міського військкомату. Там давати пояснення відмовилися, і зараз неясно, де він знаходиться.

За словами адвоката, в ТЦК із нею поводяться грубо. У коментарях їй пишуть, що у цьому військкоматі практикуються побиття та жорстоке поводження.

Потом появляются вроде как ИПСО что молодых парней ТЦКашники на органы пускают.
Или не ИПСО?
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:08

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Пожизненное нужно, правда?
Теперь преступление не воровство и мошенничество, а ухылянство. А наказание тюрьма или ЗСУ на выбор.


Держава робить відбір серед населення: вищий сорт - бронь , середній сорт - працюють і платять податки,оновили данні ,пройшли влк, нижчий сорт - особи яких будуть штрафувати, засуджені за ухилянствои, блатний сорт - за кордоном.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:08

  Hotab написав:
  барабашов написав:
  Banderlog написав:Рахунки ухилянтам таки блокуватимуть https://t.me/voynareal/91207.

Виселицы на всех перекрёстках когда будут для тех, у кого нет с собой военника и "Резерв-минус" не стоит в телефоне?

В контейнере с искусственными шубами на рынке озерка будет крематорий для ухылянтов.

А ты быстр. Прям как кролик во время гОна
Переучился в ЮК на пилота Ф-22 шоб наконец показать свою скорость в бомбёжке Ростова?
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Основні тези:
Держава може не платити пенсію, так шо вже зара думайте де будете брать кошти на старість
Опалення не буде, так шо самі думайте чим грітися. Можете спирт гнать.
Світла не буде, так шо ставте панелі, можете вітряк влупить на балконах
Освіти нема, самі вчить
Медицини нема, самі платіть
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:09

  UA написав:
  Бетон написав:Кто тут спрашивал про 23 летних?

❗️Працівники ТЦК у Чернівцях 7-го червня «мобілізували» 21-річного хлопця, – повідомляє його адвокат

За словами юриста, його забрали та відвезли у багажнику до міського військкомату. Там давати пояснення відмовилися, і зараз неясно, де він знаходиться.

За словами адвоката, в ТЦК із нею поводяться грубо. У коментарях їй пишуть, що у цьому військкоматі практикуються побиття та жорстоке поводження.

Потом появляются вроде как ИПСО что молодых парней ТЦКашники на органы пускают.
Или не ИПСО?

Навіть 18 річного можна мобілізувати " добровольцем " - головне власне бажання військовозобов'язаних і електродріт під напругою.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:11

  sens написав:
  Banderlog написав:Рахунки ухилянтам таки блокуватимуть https://t.me/voynareal/91207.

Через СУД, це означає подання, ухвала суду. Мосійчук з ТСН ( 1+1 ) обіцяла " ...СБУ кожному постукає в двері...". Головне завдання Держави в особі "менеджерів" дотягнутися до кожного українця.

Ненависть до влади в кожен дім.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:12

  холява написав:
  Бетон написав:❗️Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту - 5 років в'язниці

Чоловік був визнаний придатним і тому отримав "бойову" повістку по якій не з'явився. У суді він вину визнав і пояснив: не прибув до пункту відправки, оскільки мав їхати до батьків похилого віку, які потребують стороннього догляду.

Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів: обвинувачений придатний до служби, при цьому заявив, що не піде воювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області. І цей факт начебто заважатиме військовозобов’язаному перебувати у лавах ЗСУ.

Суд дійшов висновку, що факт проживання батька та бабусі у Донецькій області, а його дружини – на ТОТ, не є поважною причиною, що може виправдати чоловіка.

Також суд відхилив клопотання прокурора щодо призначення умовного терміну та не взяв до уваги щире каяття військовозобов’язаного.


Пожизненное нужно, правда?


Він же ПОКАЯВСЯ !
Навіщо пожизнене ?
П,ять рочків і все .

Якщо Особа немає судимості раніше, неможливо такий вирок отримати.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:15

«Чи може Путін виграти війну? Ні, тому що ми не маємо права програти. Чи може ця війна закінчитися на рубежах, які є зараз? Ні, тому що жодних рубежів для зла не існує, як і 80 років тому. А якщо хтось спробує намалювати часові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Гітлер переступав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін», - заявив Зеленський.

«Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, Україна, а значить, Європа. Європа, а значить, Франція», - сказав президент.
https://varta1.com.ua/news/zelenskiy-zr ... 81696.html
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:15

  барабашов написав:
  Banderlog написав:Рахунки ухилянтам таки блокуватимуть https://t.me/voynareal/91207.

Виселицы на всех перекрёстках когда будут для тех, у кого нет с собой военника и "Резерв-минус" не стоит в телефоне?

Навіщо на всіх. Тільки на центральних площадях великих міст а далі масштабування в змі. Не тупий звіздьож крутити в телемарафоні а посадили ухилянта на 5р. Показали його крупним планом в суді, крупним планом в тюрмі. Щодня по кілька раз.
Сімю його показали, що втратила годувальника і купляє курячі лапки на бульйон та риється в мусорнику.
Слізне прохання його до пана Президента щоб одправив на фронт
і сувора відмова.
Вбивцю візьмем а ухилянта- ні.
Тому що він страшніше учинив- кинув Батьківщину в біді.
Таких народних героїв тисячу і буде ефект не гірший ніж од шибениць на перехрестях. Головне щоб вибірка була представницькою. Щоб люди співпереживали їм.
Banderlog
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