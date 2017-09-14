Бетон написав:❗️Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту - 5 років в'язниці
Чоловік був визнаний придатним і тому отримав "бойову" повістку по якій не з'явився. У суді він вину визнав і пояснив: не прибув до пункту відправки, оскільки мав їхати до батьків похилого віку, які потребують стороннього догляду.
Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів: обвинувачений придатний до служби, при цьому заявив, що не піде воювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області. І цей факт начебто заважатиме військовозобов’язаному перебувати у лавах ЗСУ.
Суд дійшов висновку, що факт проживання батька та бабусі у Донецькій області, а його дружини – на ТОТ, не є поважною причиною, що може виправдати чоловіка.
Також суд відхилив клопотання прокурора щодо призначення умовного терміну та не взяв до уваги щире каяття військовозобов’язаного. ㅤ
Пожизненное нужно, правда?
Від 5 років це є тяжкий злочин, якщо в апеляції подати скаргу і отримати нове рішення, можна з умовним терміном надати заяву в тцк і від 1 до 3 років забути про Туристичний Центр Комуністів
Теперь преступление не воровство и мошенничество, а ухылянство. А наказание тюрьма или ЗСУ на выбор.
Держава робить відбір серед населення: вищий сорт - бронь , середній сорт - працюють і платять податки,оновили данні ,пройшли влк, нижчий сорт - особи яких будуть штрафувати, засуджені за ухилянствои, блатний сорт - за кордоном.
Основні тези: Держава може не платити пенсію, так шо вже зара думайте де будете брать кошти на старість Опалення не буде, так шо самі думайте чим грітися. Можете спирт гнать. Світла не буде, так шо ставте панелі, можете вітряк влупить на балконах Освіти нема, самі вчить Медицини нема, самі платіть
Бетон написав:❗️Вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту - 5 років в'язниці
Чоловік був визнаний придатним і тому отримав "бойову" повістку по якій не з'явився. У суді він вину визнав і пояснив: не прибув до пункту відправки, оскільки мав їхати до батьків похилого віку, які потребують стороннього догляду.
Під час допиту військовослужбовець ТЦК розповів: обвинувачений придатний до служби, при цьому заявив, що не піде воювати, бо його близькі родичі живуть у Донецькій області. І цей факт начебто заважатиме військовозобов’язаному перебувати у лавах ЗСУ.
Суд дійшов висновку, що факт проживання батька та бабусі у Донецькій області, а його дружини – на ТОТ, не є поважною причиною, що може виправдати чоловіка.
Також суд відхилив клопотання прокурора щодо призначення умовного терміну та не взяв до уваги щире каяття військовозобов’язаного. ㅤ
Пожизненное нужно, правда?
Він же ПОКАЯВСЯ ! Навіщо пожизнене ? П,ять рочків і все .
Якщо Особа немає судимості раніше, неможливо такий вирок отримати.
«Чи може Путін виграти війну? Ні, тому що ми не маємо права програти. Чи може ця війна закінчитися на рубежах, які є зараз? Ні, тому що жодних рубежів для зла не існує, як і 80 років тому. А якщо хтось спробує намалювати часові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Гітлер переступав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін», - заявив Зеленський.
Виселицы на всех перекрёстках когда будут для тех, у кого нет с собой военника и "Резерв-минус" не стоит в телефоне?
Навіщо на всіх. Тільки на центральних площадях великих міст а далі масштабування в змі. Не тупий звіздьож крутити в телемарафоні а посадили ухилянта на 5р. Показали його крупним планом в суді, крупним планом в тюрмі. Щодня по кілька раз. Сімю його показали, що втратила годувальника і купляє курячі лапки на бульйон та риється в мусорнику. Слізне прохання його до пана Президента щоб одправив на фронт і сувора відмова. Вбивцю візьмем а ухилянта- ні. Тому що він страшніше учинив- кинув Батьківщину в біді. Таких народних героїв тисячу і буде ефект не гірший ніж од шибениць на перехрестях. Головне щоб вибірка була представницькою. Щоб люди співпереживали їм.