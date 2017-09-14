Бетон написав:Основні тези: Держава може не платити пенсію, так шо вже зара думайте де будете брать кошти на старість Опалення не буде, так шо самі думайте чим грітися. Можете спирт гнать. Світла не буде, так шо ставте панелі, можете вітряк влупить на балконах Освіти нема, самі вчить Медицини нема, самі платіть
Це типу нова редакція суспільного договору між громадянином і державою Україна. Громадянин завжди зобов'язаний, а держава йому нічим?
detroytred написав:«Чи може Путін виграти війну? Ні, тому що ми не маємо права програти. Чи може ця війна закінчитися на рубежах, які є зараз? Ні, тому що жодних рубежів для зла не існує, як і 80 років тому. А якщо хтось спробує намалювати часові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Гітлер переступав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін», - заявив Зеленський.
Banderlog написав:Навіщо на всіх. Тільки на центральних площадях великих міст а далі масштабування в змі. Не тупий звіздьож крутити в телемарафоні а посадили ухилянта на 5р. Показали його крупним планом в суді, крупним планом в тюрмі. Щодня по кілька раз. Сімю його показали, що втратила годувальника і купляє курячі лапки на бульйон та риється в мусорнику. Слізне прохання його до пана Президента щоб одправив на фронт і сувора відмова. Вбивцю візьмем а ухилянта- ні. Тому що він страшніше учинив- кинув Батьківщину в біді. Таких народних героїв тисячу і буде ефект не гірший ніж од шибениць на перехрестях. Головне щоб вибірка була представницькою. Щоб люди співпереживали їм.
Це ви про Рената Леонідовича чи про сина пані Мосійчук?
detroytred написав:В Україні прийняли рішення про бронювання 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівників Національної поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-z ... 81713.html
У тебя ночью пишет сын из Мюнхена, а днем проспавшись уже ты? Бо ночью я был в Хартумском вакууме. Ты данные в ТЦК обновил? Новый ВОС , вместо лейтенанта запаса специалиста по кантованию космических объектов, какой будет? «разгоряченный оттсвечиватель в вагнеровский теплик»?
Бетон написав:Основні тези: Держава може не платити пенсію, так шо вже зара думайте де будете брать кошти на старість Опалення не буде, так шо самі думайте чим грітися. Можете спирт гнать. Світла не буде, так шо ставте панелі, можете вітряк влупить на балконах Освіти нема, самі вчить Медицини нема, самі платіть
ЛАД написав:Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны. Длительный мир расслабляет.
Норвегія коли воювала? В них обов`язкова служба для всіх- жінки, чоловіки. Швейцарія де воювала? Обов`язкова служба. Ще Фінляндія, вроді Австрія, Греція, Литва. Там обов`язкова служба відрізняється від того, як служили в срср та в Україні, ніхто маєтки не будує. Також служать практично без відриву від дому, наприклад місячні збори, або понеділок-п`ятниця служиш, субота, неділя вдома. Якщо працюєш, збори оплачуються(в нас теж оплачувались).
Banderlog написав:Таких народних героїв тисячу і буде ефект не гірший ніж од шибениць на перехрестях.
я даже знаю примерно какой это будет эффект. Те кто сейчас вместо молитвы читает гимн Украины свалят через Тису. Останутся только поклонники методов Сталина. Наказание не является профилактикой преступлений. От того что одного вора посадят, другие красть не перестанут. Но кому то аж чешется примерить костюм диктатора.
Бетон написав:Основні тези: Держава може не платити пенсію, так шо вже зара думайте де будете брать кошти на старість Опалення не буде, так шо самі думайте чим грітися. Можете спирт гнать. Світла не буде, так шо ставте панелі, можете вітряк влупить на балконах Освіти нема, самі вчить Медицини нема, самі платіть
Знаєте чим криза відрізняється від катастрофи?
Це як пан бурсак-Х.ва нюха мизкы у ухулянта, а потим хтось катастрофичный нюха мизкы у самого пана бурсака-Х.вы???