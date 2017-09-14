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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85568557855885598560>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:15

  Бетон написав:Основні тези:
Держава може не платити пенсію, так шо вже зара думайте де будете брать кошти на старість
Опалення не буде, так шо самі думайте чим грітися. Можете спирт гнать.
Світла не буде, так шо ставте панелі, можете вітряк влупить на балконах
Освіти нема, самі вчить
Медицини нема, самі платіть

Це типу нова редакція суспільного договору між громадянином і державою Україна. Громадянин завжди зобов'язаний, а держава йому нічим?
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:18

  detroytred написав:«Чи може Путін виграти війну? Ні, тому що ми не маємо права програти. Чи може ця війна закінчитися на рубежах, які є зараз? Ні, тому що жодних рубежів для зла не існує, як і 80 років тому. А якщо хтось спробує намалювати часові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Гітлер переступав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін», - заявив Зеленський.

«Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, Україна, а значить, Європа. Європа, а значить, Франція», - сказав президент.
https://varta1.com.ua/news/zelenskiy-zr ... 81696.html


Чи можна продати щось непотрібне і купити потрібне ? Звісно так ! Якщо ресурс не закінчиться. Ціна .
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:19

  Banderlog написав:Навіщо на всіх. Тільки на центральних площадях великих міст а далі масштабування в змі. Не тупий звіздьож крутити в телемарафоні а посадили ухилянта на 5р. Показали його крупним планом в суді, крупним планом в тюрмі. Щодня по кілька раз.
Сімю його показали, що втратила годувальника і купляє курячі лапки на бульйон та риється в мусорнику.
Слізне прохання його до пана Президента щоб одправив на фронт
і сувора відмова.
Вбивцю візьмем а ухилянта- ні.
Тому що він страшніше учинив- кинув Батьківщину в біді.
Таких народних героїв тисячу і буде ефект не гірший ніж од шибениць на перехрестях. Головне щоб вибірка була представницькою. Щоб люди співпереживали їм.

Це ви про Рената Леонідовича чи про сина пані Мосійчук?
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:20

В Україні прийняли рішення про бронювання 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівників Національної поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-z ... 81713.html
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:21

  detroytred написав:В Україні прийняли рішення про бронювання 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівників Національної поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-z ... 81713.html

Забагато, чекаємо на нову цифру.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:21

барабашов
Переучился в ЮК на пилота Ф-22

У тебя ночью пишет сын из Мюнхена, а днем проспавшись уже ты?
Бо ночью я был в Хартумском вакууме.
Ты данные в ТЦК обновил? Новый ВОС , вместо лейтенанта запаса специалиста по кантованию космических объектов, какой будет? «разгоряченный оттсвечиватель в вагнеровский теплик»?
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:22

  Бетон написав:Основні тези:
Держава може не платити пенсію, так шо вже зара думайте де будете брать кошти на старість
Опалення не буде, так шо самі думайте чим грітися. Можете спирт гнать.
Світла не буде, так шо ставте панелі, можете вітряк влупить на балконах
Освіти нема, самі вчить
Медицини нема, самі платіть

Знаєте чим криза відрізняється від катастрофи?
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:22

  ЛАД написав:Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны.
Длительный мир расслабляет.

Норвегія коли воювала? В них обов`язкова служба для всіх- жінки, чоловіки. Швейцарія де воювала? Обов`язкова служба. Ще Фінляндія, вроді Австрія, Греція, Литва.
Там обов`язкова служба відрізняється від того, як служили в срср та в Україні, ніхто маєтки не будує. Також служать практично без відриву від дому, наприклад місячні збори, або понеділок-п`ятниця служиш, субота, неділя вдома. Якщо працюєш, збори оплачуються(в нас теж оплачувались).
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:33

  Banderlog написав:Таких народних героїв тисячу і буде ефект не гірший ніж од шибениць на перехрестях.
я даже знаю примерно какой это будет эффект. Те кто сейчас вместо молитвы читает гимн Украины свалят через Тису. Останутся только поклонники методов Сталина. Наказание не является профилактикой преступлений. От того что одного вора посадят, другие красть не перестанут. Но кому то аж чешется примерить костюм диктатора.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:37

  UA написав:
  Бетон написав:Основні тези:
Держава може не платити пенсію, так шо вже зара думайте де будете брать кошти на старість
Опалення не буде, так шо самі думайте чим грітися. Можете спирт гнать.
Світла не буде, так шо ставте панелі, можете вітряк влупить на балконах
Освіти нема, самі вчить
Медицини нема, самі платіть

Знаєте чим криза відрізняється від катастрофи?

Це як пан бурсак-Х.ва нюха мизкы у ухулянта, а потим хтось катастрофичный нюха мизкы у самого пана бурсака-Х.вы???
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