барабашов написав:Переучился в ЮК на пилота Ф-22 шоб наконец показать свою скорость в бомбёжке Ростова?
Які F-22? Вони ж на хелікоптері вчаться знімати з криш посольств та держ установ тікаючих ,,білих людей,, і вивозить на Жешув, коли наловленого на вулиці мяса з кривими калашами буде не досить для перемоги. Все у кращих традиціях ,,Поривчастого вітру,, з Сайгону і евакуації з Кабулу.
У тебя ночью пишет сын из Мюнхена, а днем проспавшись уже ты? Бо ночью я был в Хартумском вакууме. Ты данные в ТЦК обновил? Новый ВОС , вместо лейтенанта запаса специалиста по кантованию космических объектов, какой будет? «разгоряченный оттсвечиватель в вагнеровский теплик»?
Обновил в феврале прошлого года друг в жовтневом военкомате типа на добровольных началах строевую молодёжи там преподаёт и поэтому "пока можно без последствий" предложил под свою ответственность сходить с ним! туда. До этого ровно за год(02.22) и за неделю до войны(16.02) перепрописывался и само собой как офмцер в отдельном кабинетике увидел что на меня заводят новую карточку как и в 98м(компа там не увидел), с новой бородатой опухшей мордой, а не той старой чёрнобелой, как у Ален Делона(почти), 24 года назад. Теперь надо три раза в год туда переться с актуальной фоткой или еженедельно, ну чтоб тыловые крысы чувствовали что они при деле и большие человеки на моменте?
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 08 чер, 2024 12:48, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Та да. На фига та горячая вода. Помыться можно и в речке - сколько там той зимы. "мікрохвильовки, електрочайники" - одно баловство. Варить, жарить... Можно и сырое поесть. Да и вообще разбаловались. То ли дело раньше... Погреб выкопал и зачем тот холодильник? Вышла на речку постирала и зачем та стиралка?
Газ. Ви чули щось про газ? Його ще звуть “блакитним паливом”. І у ньому 9.45кВт•год в одному м3.
Після підвищення ціни електрики..., готувати їжу, гріти воду, опалюватись... газом -- стало вчетверо вигідніше, аніж електрикою.
Але народ все одно врубатиме всякі “електрочайники”? “Депутатам” назло?? Бити своїх аби чужі путлєри боялись?
У меня в доме нет газа. И мой дом не уникальный. Так во всех домах, по-моему, выше 9 этажей (вот не уверен насчёт 12-этажек, надо проверить, но в 16-этажках точно). Когда жил в доме с газом, то пользовался, конечно, им. И даже когда плохо топили в 90-е пользовался для подогрева квартиры газовой духовкой, а не каким-нибудь электрическим обогревателем.
Вы сомневаетесь, что цену на газ тоже повысят? Не завтра, но повысят наверняка, не могут 2 энергоресурса так отличаться по цене.
И ещё. Пишут, что зимой контракт на транзит газа с Газпромом заканчивается и вряд ли будет продлён. Кроме того, если не ошибаюсь, бОльшая часть газа у нас добывается на востоке - в Харьковской и Полтавской областях. Как Вы думаете, росс. войска не могут их разбомбить так же, как объекты генерации и передачи электроэнергии? И что Вы тогда расскажете о газе?
та не звертайте уваги. мало того, що людина вбила собі щось про якесь надспоживацтво і ниє тут про це вже фіг зна скільки років, навіть ціла гілка є для розведедння соплів, то крім того, складається враження, коли він пише, шо школу закічнити він таки не спромігся. по тій же причині переконати його в чомусь іншому не представляється можливим. і будинків вище 9 поверхів напевно теж ніколи не бачив.
стосовно газу, так, стандартне обмеження на висоту газового приладу на трубою, здається ~28м, для газопроводів низького тиску, зі зрозумілих причин. газифіковувати вищі будинки можна, і такі в природі існують. але вже газопроводами середнього тиску, і з зовсім іншими (по газовій і пожежній безпеці) вимогами, але це настільки гєморно, що в результаті не будують.
барабашов написав:с новой бородатой опухшей мордой
вот такой?
А вот не надо в преддверии блокировок карточек и арестов счетов у людей, которые копейки за душой не имеют, а имеют несколько румынских паспортов, опубликовывать секретную информацию о них и их родственниках, тоже патриотах !!!
detroytred написав:В Україні прийняли рішення про бронювання 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівників Національної поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-z ... 81713.html
Что и ожидалось. Люди в нац. полиции чтобы не попасть под мобилизацию, уже собирались рапорта на увольнение писать. Смешивать первый сорт со вторым это безответственное решение.