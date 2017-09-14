ЛАД написав:

Bobua написав: ЛАД написав: Та да. На фига та горячая вода. Помыться можно и в речке - сколько там той зимы.

"мікрохвильовки, електрочайники" - одно баловство. Варить, жарить... Можно и сырое поесть.

Да и вообще разбаловались. То ли дело раньше...

Погреб выкопал и зачем тот холодильник?

Вышла на речку постирала и зачем та стиралка?

Та да. На фига та горячая вода. Помыться можно и в речке - сколько там той зимы."мікрохвильовки, електрочайники" - одно баловство. Варить, жарить... Можно и сырое поесть.Да и вообще разбаловались. То ли дело раньше...Погреб выкопал и зачем тот холодильник?Вышла на речку постирала и зачем та стиралка?



Газ.

Ви чули щось про газ?

Його ще звуть “блакитним паливом”.

І у ньому 9.45кВт•год в одному м3.



Після підвищення ціни електрики..., готувати їжу, гріти воду, опалюватись... газом -- стало вчетверо вигідніше, аніж електрикою.



Але народ все одно врубатиме всякі “електрочайники”? “Депутатам” назло??

Бити своїх аби чужі путлєри боялись? Газ.Ви чули щось про газ?Його ще звуть “блакитним паливом”.І у ньому 9.45кВт•год в одному м3.Після підвищення ціни електрики..., готувати їжу, гріти воду, опалюватись... газом -- стало вчетверо вигідніше, аніж електрикою.Але народ все одно врубатиме всякі “електрочайники”? “Депутатам” назло??Бити своїх аби чужі путлєри боялись?

У меня в домегаза.И мой дом не уникальный. Так во всех домах, по-моему, выше 9 этажей (вот не уверен насчёт 12-этажек, надо проверить, но в 16-этажках точно).Когда жил в доме с газом, то пользовался, конечно, им. И даже когда плохо топили в 90-е пользовался для подогрева квартиры газовой духовкой, а не каким-нибудь электрическим обогревателем.Вы сомневаетесь, что цену на газ тоже повысят?Не завтра, но повысят наверняка, не могут 2 энергоресурса так отличаться по цене.И ещё.Пишут, что зимой контракт на транзит газа с Газпромом заканчивается и вряд ли будет продлён.Кроме того, если не ошибаюсь, бОльшая часть газа у нас добывается на востоке - в Харьковской и Полтавской областях. Как Вы думаете, росс. войска не могут их разбомбить так же, как объекты генерации и передачи электроэнергии?И что Вы тогда расскажете о газе?