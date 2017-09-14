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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8557855885598560>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:40

  барабашов написав:Переучился в ЮК на пилота Ф-22 шоб наконец показать свою скорость в бомбёжке Ростова?

Які F-22? Вони ж на хелікоптері вчаться знімати з криш посольств та держ установ тікаючих ,,білих людей,, і вивозить на Жешув, коли наловленого на вулиці мяса з кривими калашами буде не досить для перемоги. Все у кращих традиціях ,,Поривчастого вітру,, з Сайгону і евакуації з Кабулу.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:44

  Hotab написав:барабашов
Переучился в ЮК на пилота Ф-22

У тебя ночью пишет сын из Мюнхена, а днем проспавшись уже ты?
Бо ночью я был в Хартумском вакууме.
Ты данные в ТЦК обновил? Новый ВОС , вместо лейтенанта запаса специалиста по кантованию космических объектов, какой будет? «разгоряченный оттсвечиватель в вагнеровский теплик»?

Обновил в феврале прошлого года
друг в жовтневом военкомате типа на добровольных началах строевую молодёжи там преподаёт и поэтому "пока можно без последствий" предложил под свою ответственность сходить с ним! туда.
До этого ровно за год(02.22) и за неделю до войны(16.02) перепрописывался и само собой как офмцер в отдельном кабинетике увидел что на меня заводят новую карточку как и в 98м(компа там не увидел), с новой бородатой опухшей мордой, а не той старой чёрнобелой, как у Ален Делона(почти), 24 года назад.
Теперь надо три раза в год туда переться с актуальной фоткой или еженедельно, ну чтоб тыловые крысы чувствовали что они при деле и большие человеки на моменте?
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 08 чер, 2024 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:46

  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  ЛАД написав:Та да. На фига та горячая вода. Помыться можно и в речке - сколько там той зимы.
"мікрохвильовки, електрочайники" - одно баловство. Варить, жарить... Можно и сырое поесть.
Да и вообще разбаловались. То ли дело раньше...
Погреб выкопал и зачем тот холодильник?
Вышла на речку постирала и зачем та стиралка?
:lol:


Газ.
Ви чули щось про газ?
Його ще звуть “блакитним паливом”.
І у ньому 9.45кВт•год в одному м3.

Після підвищення ціни електрики..., готувати їжу, гріти воду, опалюватись... газом -- стало вчетверо вигідніше, аніж електрикою.

Але народ все одно врубатиме всякі “електрочайники”? “Депутатам” назло??
Бити своїх аби чужі путлєри боялись?

У меня в доме нет газа.
И мой дом не уникальный. Так во всех домах, по-моему, выше 9 этажей (вот не уверен насчёт 12-этажек, надо проверить, но в 16-этажках точно).
Когда жил в доме с газом, то пользовался, конечно, им. И даже когда плохо топили в 90-е пользовался для подогрева квартиры газовой духовкой, а не каким-нибудь электрическим обогревателем.

Вы сомневаетесь, что цену на газ тоже повысят?
Не завтра, но повысят наверняка, не могут 2 энергоресурса так отличаться по цене.

И ещё.
Пишут, что зимой контракт на транзит газа с Газпромом заканчивается и вряд ли будет продлён.
Кроме того, если не ошибаюсь, бОльшая часть газа у нас добывается на востоке - в Харьковской и Полтавской областях. Как Вы думаете, росс. войска не могут их разбомбить так же, как объекты генерации и передачи электроэнергии?
И что Вы тогда расскажете о газе?


та не звертайте уваги. мало того, що людина вбила собі щось про якесь надспоживацтво і ниє тут про це вже фіг зна скільки років, навіть ціла гілка є для розведедння соплів, то крім того, складається враження, коли він пише, шо школу закічнити він таки не спромігся. по тій же причині переконати його в чомусь іншому не представляється можливим.
і будинків вище 9 поверхів напевно теж ніколи не бачив.

стосовно газу, так, стандартне обмеження на висоту газового приладу на трубою, здається ~28м, для газопроводів низького тиску, зі зрозумілих причин. газифіковувати вищі будинки можна, і такі в природі існують. але вже газопроводами середнього тиску, і з зовсім іншими (по газовій і пожежній безпеці) вимогами, але це настільки гєморно, що в результаті не будують.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:ТЦК у Чернівцях 7-го червня «мобілізували» 21-річного хлопця

имхо виявиться, що в нього була воєнна кафедра. В нас так студентів теж помоблілізували
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 08 чер, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:51

Цікава статейка на тему, про те Хто реально керує країною, а хто просто "грає роль президента"

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:54

  барабашов написав:с новой бородатой опухшей мордой
вот такой?
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:05

  Бетон написав:.........
Кто мешал вам (я не в ответе, в школу ходил) как поляки вступить в НАТО?
..........
Ааа, вас (Электорат) за гречку купили, ну ясно ясно

В каком году Вы школу закончили?
Насколько понимаю, довольно давно. Не 10 лет назад.
Кто мешал вам?
Или тоже гречка помешала? :)
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:12

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:с новой бородатой опухшей мордой
вот такой?
Зображення

А вот не надо в преддверии блокировок карточек и арестов счетов у людей, которые копейки за душой не имеют, а имеют несколько румынских паспортов, опубликовывать секретную информацию о них и их родственниках, тоже патриотах :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !!!
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:13

  detroytred написав:В Україні прийняли рішення про бронювання 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівників Національної поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-z ... 81713.html

Что и ожидалось.
Люди в нац. полиции чтобы не попасть под мобилизацию, уже собирались рапорта на увольнение писать.
Смешивать первый сорт со вторым это безответственное решение.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:16

  Xenon написав:Цікава статейка на тему, про те Хто реально керує країною, а хто просто "грає роль президента"


— Вам не нужен председатель? — спросил Фунт.

— Какой председатель? — воскликнул Бендер.

— Официальный. Одним словом, глава учреждения.

— Я сам глава.

— Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?

Старик в пасхальных брюках разозлился, но паузы между фразами не уменьшились.

— Я — Фунт, — повторил он с чувством. — Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других.
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