|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 08 чер, 2024 13:20
ЛАД написав: Бетон написав:
.........
Кто мешал вам (я не в ответе, в школу ходил) как поляки вступить в НАТО?
..........
Ааа, вас (Электорат) за гречку купили, ну ясно ясно
В каком году Вы школу закончили?
Насколько понимаю, довольно давно. Не 10 лет назад.
Кто мешал вам?
Или тоже гречка помешала?
2001. Уже всё поделили и опрелелили. Польша член НАТО с 1999 года
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2756
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 чер, 2024 13:24
Water написав: ЛАД написав:
Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны.
Длительный мир расслабляет.
Норвегія коли воювала? В них обов`язкова служба для всіх- жінки, чоловіки. Швейцарія де воювала? Обов`язкова служба. Ще Фінляндія, вроді Австрія, Греція, Литва.
Там обов`язкова служба відрізняється від того, як служили в срср та в Україні, ніхто маєтки не будує. Також служать практично без відриву від дому, наприклад місячні збори, або понеділок-п`ятниця служиш, субота, неділя вдома. Якщо працюєш, збори оплачуються(в нас теж оплачувались).
Не понял, Вы подтвердили мои слова, что "При капіталізмі" тоже "об"язнані"?
А то, что служба должна быть службой, а не строительством "маєтків для пана полковника", так кто ж спорит.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28972
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11
|43256
|
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
|
|1493
|203733
|
|
|6076
|660576
|
|