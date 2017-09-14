RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8557855885598560
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:20

  ЛАД написав:
  Бетон написав:.........
Кто мешал вам (я не в ответе, в школу ходил) как поляки вступить в НАТО?
..........
Ааа, вас (Электорат) за гречку купили, ну ясно ясно

В каком году Вы школу закончили?
Насколько понимаю, довольно давно. Не 10 лет назад.
Кто мешал вам?
Или тоже гречка помешала? :)

2001. Уже всё поделили и опрелелили. Польша член НАТО с 1999 года
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2756
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:24

  Water написав:
  ЛАД написав:Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны.
Длительный мир расслабляет.

Норвегія коли воювала? В них обов`язкова служба для всіх- жінки, чоловіки. Швейцарія де воювала? Обов`язкова служба. Ще Фінляндія, вроді Австрія, Греція, Литва.
Там обов`язкова служба відрізняється від того, як служили в срср та в Україні, ніхто маєтки не будує. Також служать практично без відриву від дому, наприклад місячні збори, або понеділок-п`ятниця служиш, субота, неділя вдома. Якщо працюєш, збори оплачуються(в нас теж оплачувались).

Не понял, Вы подтвердили мои слова, что "При капіталізмі" тоже "об"язнані"?
А то, что служба должна быть службой, а не строительством "маєтків для пана полковника", так кто ж спорит.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28972
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 8557855885598560
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 43256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 203733
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 660576
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.