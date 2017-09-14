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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85568557855885598560>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 12:51

Цікава статейка на тему, про те Хто реально керує країною, а хто просто "грає роль президента"

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:05

  Бетон написав:.........
Кто мешал вам (я не в ответе, в школу ходил) как поляки вступить в НАТО?
..........
Ааа, вас (Электорат) за гречку купили, ну ясно ясно

В каком году Вы школу закончили?
Насколько понимаю, довольно давно. Не 10 лет назад.
Кто мешал вам?
Или тоже гречка помешала? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 чер, 2024 13:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:16

  Xenon написав:Цікава статейка на тему, про те Хто реально керує країною, а хто просто "грає роль президента"


— Вам не нужен председатель? — спросил Фунт.

— Какой председатель? — воскликнул Бендер.

— Официальный. Одним словом, глава учреждения.

— Я сам глава.

— Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?

Старик в пасхальных брюках разозлился, но паузы между фразами не уменьшились.

— Я — Фунт, — повторил он с чувством. — Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:20

  ЛАД написав:
  Бетон написав:.........
Кто мешал вам (я не в ответе, в школу ходил) как поляки вступить в НАТО?
..........
Ааа, вас (Электорат) за гречку купили, ну ясно ясно

В каком году Вы школу закончили?
Насколько понимаю, довольно давно. Не 10 лет назад.
Кто мешал вам?
Или тоже гречка помешала? :)

2001. Уже всё поделили и опрелелили. Польша член НАТО с 1999 года
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:24

  Water написав:
  ЛАД написав:Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны.
Длительный мир расслабляет.

Норвегія коли воювала? В них обов`язкова служба для всіх- жінки, чоловіки. Швейцарія де воювала? Обов`язкова служба. Ще Фінляндія, вроді Австрія, Греція, Литва.
Там обов`язкова служба відрізняється від того, як служили в срср та в Україні, ніхто маєтки не будує. Також служать практично без відриву від дому, наприклад місячні збори, або понеділок-п`ятниця служиш, субота, неділя вдома. Якщо працюєш, збори оплачуються(в нас теж оплачувались).

Не понял, Вы подтвердили мои слова, что "При капіталізмі" тоже "об"язнані"?
А то, что служба должна быть службой, а не строительством "маєтків для пана полковника", так кто ж спорит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:31

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:.........
Кто мешал вам (я не в ответе, в школу ходил) как поляки вступить в НАТО?
..........
Ааа, вас (Электорат) за гречку купили, ну ясно ясно

В каком году Вы школу закончили?
Насколько понимаю, довольно давно. Не 10 лет назад.
Кто мешал вам?
Или тоже гречка помешала? :)

2001. Уже всё поделили и опрелелили. Польша член НАТО с 1999 года

С 2001 уже тоже много воды утекло.
Можно было и в НАТО успеть. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:35

ЛАД
С 2001 уже тоже много воды утекло.
Можно было и в НАТО успеть. :)

Некогда нам в наты,
Надо скупать хаты
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:38

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:ТЦК у Чернівцях 7-го червня «мобілізували» 21-річного хлопця

имхо виявиться, що в нього була воєнна кафедра. В нас так студентів теж помоблілізували

відсутність зв'язку чітко вказує, що з хлопцем все гаразд :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:41

  Hotab написав:ЛАД
С 2001 уже тоже много воды утекло.
Можно было и в НАТО успеть. :

Некогда нам в наты,
Надо скупать хаты



Hotab написав:
2 ЛАД: гидкувато вже стало відповідати (давно) на ваші пости
вірно

але :?: ну й нахіба знову ??
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 08 чер, 2024 13:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:відсутність зв'язку чітко вказує, що з хлопцем все гаразд

Це вже типова ситуація, коли при бусифікації відбирають смартфон. Кажуть, щоб не знімали військових і військові об'єкти. Зараз якщо нема броні, або відстрочки, то бусик справді небезпечний для життя і здоровля, адже можна покалічитись в наслідок проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності підписатись на мобілізаційному розпорядженні.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 08 чер, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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