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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 чер, 2024 12:51
Цікава статейка на тему, про те Хто реально керує країною, а хто просто "грає роль
президента"
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Xenon
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Додано: Суб 08 чер, 2024 13:05
Бетон написав:
.........
Кто мешал вам (я не в ответе, в школу ходил) как поляки вступить в НАТО?
..........
Ааа, вас (Электорат) за гречку купили, ну ясно ясно
В каком году Вы школу закончили?
Насколько понимаю, довольно давно. Не 10 лет назад.
Кто мешал вам
?
Или тоже гречка помешала?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 08 чер, 2024 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 13:16
Xenon написав:
Цікава статейка на тему, про те Хто реально керує країною, а хто просто "грає роль
президента"
— Вам не нужен председатель? — спросил Фунт.
— Какой председатель? — воскликнул Бендер.
— Официальный. Одним словом, глава учреждения.
— Я сам глава.
— Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?
Старик в пасхальных брюках разозлился, но паузы между фразами не уменьшились.
— Я — Фунт, — повторил он с чувством. — Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 13:20
ЛАД написав: Бетон написав:
.........
Кто мешал вам (я не в ответе, в школу ходил) как поляки вступить в НАТО?
..........
Ааа, вас (Электорат) за гречку купили, ну ясно ясно
В каком году Вы школу закончили?
Насколько понимаю, довольно давно. Не 10 лет назад.
Кто мешал вам?
Или тоже гречка помешала?
2001. Уже всё поделили и опрелелили. Польша член НАТО с 1999 года
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Бетон
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Додано: Суб 08 чер, 2024 13:24
Water написав: ЛАД написав:
Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны.
Длительный мир расслабляет.
Норвегія коли воювала? В них обов`язкова служба для всіх- жінки, чоловіки. Швейцарія де воювала? Обов`язкова служба. Ще Фінляндія, вроді Австрія, Греція, Литва.
Там обов`язкова служба відрізняється від того, як служили в срср та в Україні, ніхто маєтки не будує. Також служать практично без відриву від дому, наприклад місячні збори, або понеділок-п`ятниця служиш, субота, неділя вдома. Якщо працюєш, збори оплачуються(в нас теж оплачувались).
Не понял, Вы подтвердили мои слова, что "При капіталізмі" тоже "об"язнані"?
А то, что служба должна быть службой, а не строительством "маєтків для пана полковника", так кто ж спорит.
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ЛАД
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Додано: Суб 08 чер, 2024 13:31
Бетон написав: ЛАД написав: Бетон написав:
.........
Кто мешал вам (я не в ответе, в школу ходил) как поляки вступить в НАТО?
..........
Ааа, вас (Электорат) за гречку купили, ну ясно ясно
В каком году Вы школу закончили?
Насколько понимаю, довольно давно. Не 10 лет назад.
Кто мешал вам?
Или тоже гречка помешала?
2001. Уже всё поделили и опрелелили. Польша член НАТО с 1999 года
С 2001 уже тоже много воды утекло.
Можно было и в НАТО успеть.
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ЛАД
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Додано: Суб 08 чер, 2024 13:35
ЛАД
С 2001 уже тоже много воды утекло.
Можно было и в НАТО успеть.
Некогда нам в наты,
Надо скупать хаты
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Hotab
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Додано: Суб 08 чер, 2024 13:38
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
ТЦК у Чернівцях 7-го червня «мобілізували» 21-річного хлопця
имхо виявиться, що в нього була воєнна кафедра. В нас так студентів теж помоблілізували
відсутність зв'язку чітко вказує, що з хлопцем все гаразд
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UA
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Додано: Суб 08 чер, 2024 13:41
Hotab написав:ЛАД
С 2001 уже тоже много воды утекло.
Можно было и в НАТО успеть. :
Некогда нам в наты,
Надо скупать хаты
Hotab написав:
2 ЛАД: гидкувато вже стало відповідати (давно) на ваші пости
вірно
але
ну й нахіба знову ??
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 08 чер, 2024 13:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 08 чер, 2024 13:43
UA написав:
відсутність зв'язку чітко вказує, що з хлопцем все гаразд
Це вже типова ситуація, коли при бусифікації відбирають смартфон. Кажуть, щоб не знімали військових і військові об'єкти. Зараз якщо нема броні, або відстрочки, то бусик справді небезпечний для життя і здоровля, адже можна покалічитись в наслідок проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності підписатись на мобілізаційному розпорядженні.
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в Суб 08 чер, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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