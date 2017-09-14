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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8557855885598560>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:45

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:відсутність зв'язку чітко вказує, що з хлопцем все гаразд

Це вже типова ситуація, коли при бусифікації відбирають смартфон. Кажуть, щоб не знімали військових і військові об'єкти.
мати 1 тлф гарно
2 тлф - краще
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:48

flysoulfly
ну й нахіба знову ??


Не можу пройти мимо , щоб не смикнути волосину з носа у Бетона.😀
Скоро буде з Польщі дулі крутити, що ви йому потім зробите?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:53

  Hotab написав:flysoulfly
ну й нахіба знову ??


Не можу пройти мимо , щоб не смикнути волосину з носа у Бетона.😀
Скоро буде з Польщі дулі крутити, що ви йому потім зробите?

На мои посты, по-прежнему, "гидкувато"?
А на посты пушисто-душевного?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:58

ЛАД
На мои посты, по-прежнему, "гидкувато"?
А на посты пушисто-душевного?



Ми зараз не можемо влаштовувати сварки і суперечки. Ми маємо зараз бути разом. Обʼєднатись заради однієї великої спільної справи: не пустити Бетона в Польщу!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 14:00

  sens написав:
.........
можна з умовним терміном надати заяву в тцк і від 1 до 3 років забути про Туристичний Центр Комуністів

Ну, если защитой родины и всем, что связано с этим, должны заниматься исключительно коммунисты, то предпочёл бы общество коммунистов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 14:02

  Hotab написав:..........
Ми зараз не можемо влаштовувати сварки і суперечки. Ми маємо зараз бути разом. Обʼєднатись заради однієї великої спільної справи: не пустити Бетона в Польщу!!

Не можемо.
Але влаштовуємо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 14:03

Ознайомився з посвідченням бійця ТЦК.
Воно видано безстроково.
Оце так оптимісти.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 14:04

  Hotab написав:😀
Скоро буде з Польщі дулі крутити, що ви йому потім зробите?
та ніт. Залишиться саме у Харкові серед залишившихся там останніх 200тис.мешканців й буде продовжувати розповідати, як саме Україні треба було робити те і не треба було робити інше. Це невиліковне. Амінь.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що каже Конституція Італії про бажання укр. влади мобілізувати чоловіків за кордоном? Ефір 03.06 - YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=uWp-sYiSN9c
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  UA написав:Ознайомився з посвідченням бійця ТЦК.
Воно видано безстроково.
як "Читательский билет"
flysoulfly
 
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