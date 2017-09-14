Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Суб 08 чер, 2024 13:45
Дюрі-бачі написав: UA написав:
відсутність зв'язку чітко вказує, що з хлопцем все гаразд
Це вже типова ситуація, коли при бусифікації відбирають смартфон. Кажуть, щоб не знімали військових і військові об'єкти.
мати 1 тлф гарно
2 тлф - краще
flysoulfly
Повідомлень: 4944
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 275 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 чер, 2024 13:48
flysoulfly
ну й нахіба знову ??
Не можу пройти мимо , щоб не смикнути волосину з носа у Бетона.😀
Скоро буде з Польщі дулі крутити, що ви йому потім зробите?
Hotab
Повідомлень: 12410
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2238 раз.
Профіль
1
2
1
Додано: Суб 08 чер, 2024 13:53
Hotab написав: flysoulfly
ну й нахіба знову ??
Не можу пройти мимо , щоб не смикнути волосину з носа у Бетона.😀
Скоро буде з Польщі дулі крутити, що ви йому потім зробите?
На мои посты, по-прежнему, "гидкувато"?
А на посты пушисто-душевного?
ЛАД
2
Повідомлень: 28977
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Суб 08 чер, 2024 13:58
ЛАД
На мои посты, по-прежнему, "гидкувато"?
А на посты пушисто-душевного?
Ми зараз не можемо влаштовувати сварки і суперечки. Ми маємо зараз бути разом. Обʼєднатись заради однієї великої спільної справи: не пустити Бетона в Польщу!!
Hotab
Повідомлень: 12410
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2238 раз.
Профіль
1
2
1
Додано: Суб 08 чер, 2024 14:00
sens написав:
.........
можна з умовним терміном надати заяву в тцк і від 1 до 3 років забути про
Туристичний Центр Комуністів
Ну, если защитой родины и всем, что связано с этим, должны заниматься исключительно коммунисты, то предпочёл бы общество коммунистов.
ЛАД
2
Повідомлень: 28977
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Суб 08 чер, 2024 14:02
Hotab написав:
..........
Ми зараз не можемо влаштовувати сварки і суперечки. Ми маємо зараз бути разом. Обʼєднатись заради однієї великої спільної справи: не пустити Бетона в Польщу!!
Не можемо.
Але влаштовуємо.
ЛАД
2
Повідомлень: 28977
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Суб 08 чер, 2024 14:03
Ознайомився з посвідченням бійця ТЦК.
Воно видано безстроково. Оце так оптимісти.
UA
Повідомлень: 8387
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2242 раз.
Профіль
1
1
Додано: Суб 08 чер, 2024 14:04
Hotab написав:
😀
Скоро буде з Польщі дулі крутити, що ви йому потім зробите?
та ніт. Залишиться саме у Харкові серед залишившихся там останніх 200тис.мешканців й буде продовжувати розповідати, як саме Україні треба було робити те і не треба було робити інше. Це невиліковне. Амінь.
flysoulfly
Повідомлень: 4944
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 275 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 чер, 2024 14:04
Що каже Конституція Італії про бажання укр. влади мобілізувати чоловіків за кордоном? Ефір 03.06 - YouTube,
https://www.youtube.com/watch?v=uWp-sYiSN9c
zxzx777
Повідомлень: 152
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 чер, 2024 14:16
UA написав:
Ознайомився з посвідченням бійця ТЦК.
Воно видано безстроково.
як "Читательский билет"
flysoulfly
Повідомлень: 4944
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 275 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
11
43330
Чет 06 чер, 2024 01:05 katso
1493
203798
6076
660690