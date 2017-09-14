На тлі гострого дефіциту електроенергії в Україні запущено програму державних субсидій на закупівлю систем автономного енерго- і теплопостачання для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). ОСББ можуть отримати "безповоротний грант" у розмірі до 1 млн грн на встановлення сонячних електростанцій і до 2 млн грн такого ж безповоротного гранту на встановлення теплових насосів для опалення. Про це в ефірі телемарафону повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. https://gazeta.ua/articles/life/_kabmin ... iv/1183710
Звучит красиво. Но тут 2 вопроса. 1. Сколько денег для этой программы имеет "Фонд енергоефективності". Сомневаюсь, что очень уж много. Разве что дали партнёры, но сомневаюсь, что они много дадут - им самим нужны и тепловые насосы, и фотопанели. 2. Насколько рационально именно такое решение. Так-то помощь существенная. Если верить будивельнику, что "СЕС на теоретичних 100 квт коштує від 2 млн грн , 200квт*год акамуляторів від 1 млн грн" (viewtopic.php?p=5734929#p5734929, не проверял, правда мне кажется, что аккумулятор маловат, разве что летом избыток энергии отдавать в сеть), то 1 млн это существенная помощь. Правда, не так, как в примере Шмыгаля: "Фонд енергоефективності безповоротно відшкодує 70% витрат". Тут получится, в лучшем случае, треть. Хотя не уверен, что в типовой хрущёвке согласятся/смогут заплатить даже по 20 тыс. грн за солнечные панели. А тепловые насосы на ОСББ... Не знаю, сколько это будет стоить, но, думаю, для ОСББ это будет дорого даже при 2млн. компенсации. В результате, мне кажется, что это получится только у небольшого количества очень богатых ОСББ. Возможно, ошибаюсь. + зимой эффективность всего этого сильно падает (раз в 10 для фотопанелей). А зимой как раз нужнее всего.
Але би не вийшло як з "Великим крадівництвом" від зелених: