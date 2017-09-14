RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8557855885598560
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 14:42

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Шмыгаль сообщил

Рекомендую іншу свіжу новину від КМУ:
На тлі гострого дефіциту електроенергії в Україні запущено програму державних субсидій на закупівлю систем автономного енерго- і теплопостачання для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
ОСББ можуть отримати "безповоротний грант" у розмірі до 1 млн грн на встановлення сонячних електростанцій і до 2 млн грн такого ж безповоротного гранту на встановлення теплових насосів для опалення. Про це в ефірі телемарафону повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. https://gazeta.ua/articles/life/_kabmin ... iv/1183710

Звучит красиво.
Но тут 2 вопроса.
1. Сколько денег для этой программы имеет "Фонд енергоефективності".
Сомневаюсь, что очень уж много.
Разве что дали партнёры, но сомневаюсь, что они много дадут - им самим нужны и тепловые насосы, и фотопанели.
2. Насколько рационально именно такое решение.
Так-то помощь существенная. Если верить будивельнику, что "СЕС на теоретичних 100 квт коштує від 2 млн грн , 200квт*год акамуляторів від 1 млн грн" (viewtopic.php?p=5734929#p5734929, не проверял, правда мне кажется, что аккумулятор маловат, разве что летом избыток энергии отдавать в сеть), то 1 млн это существенная помощь. Правда, не так, как в примере Шмыгаля: "Фонд енергоефективності безповоротно відшкодує 70% витрат". Тут получится, в лучшем случае, треть. Хотя не уверен, что в типовой хрущёвке согласятся/смогут заплатить даже по 20 тыс. грн за солнечные панели.
А тепловые насосы на ОСББ... Не знаю, сколько это будет стоить, но, думаю, для ОСББ это будет дорого даже при 2млн. компенсации.
В результате, мне кажется, что это получится только у небольшого количества очень богатых ОСББ.
Возможно, ошибаюсь.
+ зимой эффективность всего этого сильно падает (раз в 10 для фотопанелей). А зимой как раз нужнее всего.


Але би не вийшло як з "Великим крадівництвом" від зелених:
Хто вкрав 100 млрд на "Великому будівництві"? Ситуація прояснюється https://gazeta.ua/blog/61675/hto-vkrav- ... snyuyetsya

Что-то украдут обязательно. Но масштаб, наверное, будет поменьше - суммы, видимо, меньшие.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 чер, 2024 14:52, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28977
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 14:45

  Hotab написав:Бетон


ник - "фуфлофлю"


Агліцька перепродавцю бітону не далась, а польську осилиш?

До флая она не доросла. "Флю" ей больше идёт
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8557855885598560
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 43330
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 203798
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 660690
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.