Бетон написав:Основні тези: Держава може не платити пенсію, так шо вже зара думайте де будете брать кошти на старість Опалення не буде, так шо самі думайте чим грітися. Можете спирт гнать. Світла не буде, так шо ставте панелі, можете вітряк влупить на балконах Освіти нема, самі вчить Медицини нема, самі платіть
Знаєте чим криза відрізняється від катастрофи?
Це як пан бурсак-Х.ва нюха мизкы у ухулянта, а потим хтось катастрофичный нюха мизкы у самого пана бурсака-Х.вы???
Оце спочатку якійсь недолугий описав того що не може бути , а другий недолугий доповнив марення .
Може і настане таке ЩАСТЯ , але ваші мізкі зазделегіть не нюхатиму , тому що не дуже полюбляю алкоголь .
У тебя ночью пишет сын из Мюнхена, а днем проспавшись уже ты? Бо ночью я был в Хартумском вакууме. Ты данные в ТЦК обновил? Новый ВОС , вместо лейтенанта запаса специалиста по кантованию космических объектов, какой будет? «разгоряченный оттсвечиватель в вагнеровский теплик»?
А знаете чому він пише починаючи з другої ?
....лімфа міняеться до 3 , а він їй не дає . Ось так і перебуває у незнані , нещасна людина що скоро до "кіндратія "
У Путина осталось мало времени Журналисты считают, что у контрнаступления оккупантов уменьшаются шансы на успех. Во-первых, Киев уже получает оружие на миллиарды долларов от своих союзников. Во-вторых, хотя, противнику и удалось открыть новый фронт на севере Харьковщины, он несет там огромные потери, а цель создать "буферную зону" остается пока недостижимой.
С начала нового года едва ли не единственным достижением врага стала стратегически важная Авдеевка, которая обошлась ему в значительное количество живой силы. Неделями россияне пытаются взять Часов Яр, весомый город в Донецкой области.
Даже тамошние аналитики признают, что стратегия Кремля по истощению Украины играет против него самого. Она дорого и кроваво обходится прежде всего самой российской армии. По словам руководителя московского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, эта стратегия может, в конце концов, привести к истощению оккупационных сил и открытию возможностей для украинских контратак.
Неблагоприятным для прорыва Путина является и изменение отношения союзников к Украине. С осени прошлого года партнеры затягивали с помощью. Впрочем, в конце апреля ситуация изменилась. В Вашингтоне наконец был принят законопроект о финансировании вооружения для Украины на более чем 60 миллиардов долларов.
"Перспективы победы России в этом году значительно уменьшились в результате возобновления поставок оружия и помощи", – подытожил Бен Барри, старший научный сотрудник отдела сухопутных войн лондонского Международного института стратегических исследований.
Кроме того, сейчас ряд стран предоставляет Киеву разрешения на удары переданным оружием по территории России. А французский президент Макрон откровенно заявляет о подготовке к отправке в Украину военных инструкторов, и делает это несмотря на угрозы со стороны Москвы.
Вскоре также лидеры "Большой семерки" соберутся в Италии, чтобы договориться о предоставлении кредитов Украине с использованием доходов от примерно 280 миллиардов долларов из замороженных активов российского центрального банка.
Решение Путина назначить Андрея Белоусова, экономиста, министром обороны вместо своего давнего союзника Сергея Шойгу подчеркнуло потребность России выжать больше из ограниченных ресурсов экономики, которая перегревается.
Кроме того, у Кремля есть проблемы с набором оккупантов. Чтобы избежать социального напряжения Москва отказалась от объявления новой волны мобилизации, и сейчас делает ставку на высокую оплату за контракты. Впрочем, по мнению Пухова, такая политика не принесет успеха в Украине. Для настоящего прорыва Кремлю нужно гораздо больше людей.
Недавно российский диктатор случайно проговорился о больших потерях своей армии в Украине. Он сказал о том, что каждый месяц Россия теряет 20 тысяч солдат убитыми и ранеными.
Bobua написав: uote="5734993:ЛАД"] Та да. На фига та горячая вода. Помыться можно и в речке - сколько там той зимы. "мікрохвильовки, електрочайники" - одно баловство. Варить, жарить... Можно и сырое поесть. Да и вообще разбаловались. То ли дело раньше... Погреб выкопал и зачем тот холодильник? Вышла на речку постирала и зачем та стиралка? [/quote
Газ. Ви чули щось про газ? Його ще звуть “блакитним паливом”. І у ньому 9.45кВт•год в одному м3.
Після підвищення ціни електрики..., готувати їжу, гріти воду, опалюватись... газом -- стало вчетверо вигідніше, аніж електрикою.
Але народ все одно врубатиме всякі “електрочайники”? “Депутатам” назло?? Бити своїх аби чужі путлєри боялись?
У меня в доме нет газа. И мой дом не уникальный. Так во всех домах, по-моему, выше 9 этажей (вот не уверен насчёт 12-этажек, надо проверить, но в 16-этажках точно). Когда жил в доме с газом, то пользовался, конечно, им. И даже когда плохо топили в 90-е пользовался для подогрева квартиры газовой духовкой, а не каким-нибудь электрическим обогревателем.
Вы сомневаетесь, что цену на газ тоже повысят? Не завтра, но повысят наверняка, не могут 2 энергоресурса так отличаться по цене.
И ещё. Пишут, что зимой контракт на транзит газа с Газпромом заканчивается и вряд ли будет продлён. Кроме того, если не ошибаюсь, бОльшая часть газа у нас добывается на востоке - в Харьковской и Полтавской областях. Как Вы думаете, росс. войска не могут их разбомбить так же, как объекты генерации и передачи электроэнергии? И что Вы тогда расскажете о газе?
та не звертайте уваги. мало того, що людина вбила собі щось про якесь надспоживацтво ...
і будинків вище 9 поверхів напевно теж ніколи не бачив.
стосовно газу, так, стандартне обмеження на висоту газового приладу на трубою, здається ~28м, для газопроводів низького тиску, зі зрозумілих причин. газифіковувати вищі будинки можна, і такі в природі існують. але вже газопроводами середнього тиску, і з зовсім іншими (по газовій і пожежній безпеці) вимогами, але це настільки гєморно, що в результаті не будують.
В ІФ висотних будинків нема. Взагалі. Здається. А навіщо? 😀 Аби зробити трансп.колапс, як у києвах?
Комерц.нерухомість на манхетенах ще можна якось зрозуміти. І земля дорога, і для бізнесу скупченість корисна, мабуть. Але для життя навіщо то все??
І якщо у висотн.будинках все залежне від електрики, то це ж ризик. Навіть у мирн.час... От для чого так ризикувати? Хоч дахові газ.котельні мають? Ставили ж їх масово...
У тебя ночью пишет сын из Мюнхена, а днем проспавшись уже ты? Бо ночью я был в Хартумском вакууме. Ты данные в ТЦК обновил? Новый ВОС , вместо лейтенанта запаса специалиста по кантованию космических объектов, какой будет? «разгоряченный оттсвечиватель в вагнеровский теплик»?
Виселицы на всех перекрёстках когда будут для тех, у кого нет с собой военника и "Резерв-минус" не стоит в телефоне?
Навіщо на всіх. Тільки на центральних площадях великих міст а далі масштабування в змі. Не тупий звіздьож крутити в телемарафоні а посадили ухилянта на 5р. Показали його крупним планом в суді, крупним планом в тюрмі. Щодня по кілька раз. Сімю його показали, що втратила годувальника і купляє курячі лапки на бульйон та риється в мусорнику. Слізне прохання його до пана Президента щоб одправив на фронт і сувора відмова. Вбивцю візьмем а ухилянта- ні. Тому що він страшніше учинив- кинув Батьківщину в біді. Таких народних героїв тисячу і буде ефект не гірший ніж од шибениць на перехрестях. Головне щоб вибірка була представницькою. Щоб люди співпереживали їм.
Держава має щось зробити з ухилянтами вже цього літа. От хоч би це:
Рахунки військовозобов’язаних, які вказали фейкові адреси у Резерв+, можуть заблокувати 12:58, 7 ЧЕРВНЯ 2024
Поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою, яку військовозобов’язаний вказав у Резерв+, може вважатися підтвердним документом для того, аби ТЦК не складало протокол, а відразу виносило постанову про накладення штрафу. Рахунки військовозобов’язаних, які вказали фейкові адреси у Резерв+, можуть заблокувати
Повідомлення у додатку Резерв+ фейкової адреси проживання може мати негативні наслідки для військовозобов’язаної особи. Так, належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, вказаною при оновленні даних, у якому проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою. Оскільки за наявності підтвердних документів протокол за порушення правил військового обліку може не складатися, а відразу виноситися постанова про штраф, то чоловіки, які дали у Резерв+ недійсну адресу, ризикують опинитися із заблокованими рахунками.
Інакше незрозуміло, як солдати на нулі зможуть триматись і далі. Хоч це і новий набір, а не перший (весни 22р), і навіть вже й не другий... От “загребли” нових людей. Але як їм воювати, якщо країна вже грозила штрафами, а тут раптом чомусь “спустить на гальмах” ухилянтські вакханалії у тилах? Гіршої деморалізації і уявити важко...