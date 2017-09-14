У Путина осталось мало времени

Журналисты считают, что у контрнаступления оккупантов уменьшаются шансы на успех. Во-первых, Киев уже получает оружие на миллиарды долларов от своих союзников. Во-вторых, хотя, противнику и удалось открыть новый фронт на севере Харьковщины, он несет там огромные потери, а цель создать "буферную зону" остается пока недостижимой.



С начала нового года едва ли не единственным достижением врага стала стратегически важная Авдеевка, которая обошлась ему в значительное количество живой силы. Неделями россияне пытаются взять Часов Яр, весомый город в Донецкой области.



Даже тамошние аналитики признают, что стратегия Кремля по истощению Украины играет против него самого. Она дорого и кроваво обходится прежде всего самой российской армии. По словам руководителя московского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, эта стратегия может, в конце концов, привести к истощению оккупационных сил и открытию возможностей для украинских контратак.



Неблагоприятным для прорыва Путина является и изменение отношения союзников к Украине. С осени прошлого года партнеры затягивали с помощью. Впрочем, в конце апреля ситуация изменилась. В Вашингтоне наконец был принят законопроект о финансировании вооружения для Украины на более чем 60 миллиардов долларов.



"Перспективы победы России в этом году значительно уменьшились в результате возобновления поставок оружия и помощи", – подытожил Бен Барри, старший научный сотрудник отдела сухопутных войн лондонского Международного института стратегических исследований.



Кроме того, сейчас ряд стран предоставляет Киеву разрешения на удары переданным оружием по территории России. А французский президент Макрон откровенно заявляет о подготовке к отправке в Украину военных инструкторов, и делает это несмотря на угрозы со стороны Москвы.



Вскоре также лидеры "Большой семерки" соберутся в Италии, чтобы договориться о предоставлении кредитов Украине с использованием доходов от примерно 280 миллиардов долларов из замороженных активов российского центрального банка.



Решение Путина назначить Андрея Белоусова, экономиста, министром обороны вместо своего давнего союзника Сергея Шойгу подчеркнуло потребность России выжать больше из ограниченных ресурсов экономики, которая перегревается.



Кроме того, у Кремля есть проблемы с набором оккупантов. Чтобы избежать социального напряжения Москва отказалась от объявления новой волны мобилизации, и сейчас делает ставку на высокую оплату за контракты. Впрочем, по мнению Пухова, такая политика не принесет успеха в Украине. Для настоящего прорыва Кремлю нужно гораздо больше людей.



Недавно российский диктатор случайно проговорился о больших потерях своей армии в Украине. Он сказал о том, что каждый месяц Россия теряет 20 тысяч солдат убитыми и ранеными.



