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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 чер, 2024 16:21
pesikot написав: Bobua написав:
В ІФ висотних будинків нема. Взагалі. Здається.
А навіщо? 😀 Аби зробити трансп.колапс, як у києвах?
Якось на початку 2000-х я побував у славному Станіславі(ІФ) на авто і був здивований тим фактом, що в центрі пробки були не гірше, ніж в Київі на той час )
Я нульові згадую як рай для автомобіліста в ІФ - їдь куда хочеш, ставай практично де треба. Зараз все набагато-багато гірше. Будівництво всіляке ішло, але жодних розв'язок чи якихось подібних речей не було зроблено. Тепер ще і всі всюди відгороджуються, тупикують, шлагбауми. Хіба після рейдів ТЦК стає вільніше на дорозі
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Додано: Суб 08 чер, 2024 16:24
Непередбачувані дії держави – ключова причина, чому бізнес почав активно інвестувати за кордоном. Симптоматично, що навіть ті підприємства, які залишаються в Україні, будують свої заводи в Румунії, Туреччині, Польщі, Болгарії та інших країнах
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