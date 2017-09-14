RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8558855985608561
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 16:21

  pesikot написав:
  Bobua написав:В ІФ висотних будинків нема. Взагалі. Здається.
А навіщо? 😀 Аби зробити трансп.колапс, як у києвах?

Якось на початку 2000-х я побував у славному Станіславі(ІФ) на авто і був здивований тим фактом, що в центрі пробки були не гірше, ніж в Київі на той час )

Я нульові згадую як рай для автомобіліста в ІФ - їдь куда хочеш, ставай практично де треба. Зараз все набагато-багато гірше. Будівництво всіляке ішло, але жодних розв'язок чи якихось подібних речей не було зроблено. Тепер ще і всі всюди відгороджуються, тупикують, шлагбауми. Хіба після рейдів ТЦК стає вільніше на дорозі :mrgreen: .
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6758
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/ ... _bezuglaja
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Непередбачувані дії держави – ключова причина, чому бізнес почав активно інвестувати за кордоном. Симптоматично, що навіть ті підприємства, які залишаються в Україні, будують свої заводи в Румунії, Туреччині, Польщі, Болгарії та інших країнах
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8558855985608561
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 43376
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 203844
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 660814
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.