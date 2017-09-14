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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85598560856185628563>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 16:21

  pesikot написав:
  Bobua написав:В ІФ висотних будинків нема. Взагалі. Здається.
А навіщо? 😀 Аби зробити трансп.колапс, як у києвах?

Якось на початку 2000-х я побував у славному Станіславі(ІФ) на авто і був здивований тим фактом, що в центрі пробки були не гірше, ніж в Київі на той час )

Я нульові згадую як рай для автомобіліста в ІФ - їдь куда хочеш, ставай практично де треба. Зараз все набагато-багато гірше. Будівництво всіляке ішло, але жодних розв'язок чи якихось подібних речей не було зроблено. Тепер ще і всі всюди відгороджуються, тупикують, шлагбауми. Хіба після рейдів ТЦК стає вільніше на дорозі :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/ ... _bezuglaja
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Непередбачувані дії держави – ключова причина, чому бізнес почав активно інвестувати за кордоном. Симптоматично, що навіть ті підприємства, які залишаються в Україні, будують свої заводи в Румунії, Туреччині, Польщі, Болгарії та інших країнах
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 16:51

  Ой+ написав:
  pesikot написав:
  Bobua написав:В ІФ висотних будинків нема. Взагалі. Здається.
А навіщо? 😀 Аби зробити трансп.колапс, як у києвах?

Якось на початку 2000-х я побував у славному Станіславі(ІФ) на авто і був здивований тим фактом, що в центрі пробки були не гірше, ніж в Київі на той час )

Я нульові згадую як рай для автомобіліста в ІФ - їдь куда хочеш, ставай практично де треба. Зараз все набагато-багато гірше. Будівництво всіляке ішло, але жодних розв'язок чи якихось подібних речей не було зроблено. Тепер ще і всі всюди відгороджуються, тупикують, шлагбауми. Хіба після рейдів ТЦК стає вільніше на дорозі :mrgreen: .


Вся надія на заборону ДВЗ у містах...

Але повітря і так чисте.
А тепер -- і взагалі по всій країні! 😳
https://www.saveecobot.com/maps#11/50.4437/30.5389/aqi
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 16:52

  Bobua написав:
  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:У меня в доме нет газа.
И мой дом не уникальный. Так во всех домах, по-моему, выше 9 этажей (вот не уверен насчёт 12-этажек, надо проверить, но в 16-этажках точно).
Когда жил в доме с газом, то пользовался, конечно, им. И даже когда плохо топили в 90-е пользовался для подогрева квартиры газовой духовкой, а не каким-нибудь электрическим обогревателем.

Вы сомневаетесь, что цену на газ тоже повысят?
Не завтра, но повысят наверняка, не могут 2 энергоресурса так отличаться по цене.

И ещё.
Пишут, что зимой контракт на транзит газа с Газпромом заканчивается и вряд ли будет продлён.
Кроме того, если не ошибаюсь, бОльшая часть газа у нас добывается на востоке - в Харьковской и Полтавской областях. Как Вы думаете, росс. войска не могут их разбомбить так же, как объекты генерации и передачи электроэнергии?
И что Вы тогда расскажете о газе?


та не звертайте уваги. мало того, що людина вбила собі щось про якесь надспоживацтво ...

і будинків вище 9 поверхів напевно теж ніколи не бачив.

стосовно газу, так, стандартне обмеження на висоту газового приладу на трубою, здається ~28м, для газопроводів низького тиску, зі зрозумілих причин. газифіковувати вищі будинки можна, і такі в природі існують. але вже газопроводами середнього тиску, і з зовсім іншими (по газовій і пожежній безпеці) вимогами, але це настільки гєморно, що в результаті не будують.


В ІФ висотних будинків нема. Взагалі. Здається.
А навіщо? 😀 Аби зробити трансп.колапс, як у києвах?

Комерц.нерухомість на манхетенах ще можна якось зрозуміти.
І земля дорога, і для бізнесу скупченість корисна, мабуть.
Але для життя навіщо то все??

І якщо у висотн.будинках все залежне від електрики, то це ж ризик. Навіть у мирн.час... От для чого так ризикувати?
Хоч дахові газ.котельні мають? Ставили ж їх масово...

А ось про день екологічного боргу, що настає посеред літа: https://www.slovoidilo.ua/2023/06/09/in ... in-nastane
Пізнавально.
Для осіб, що змалку живуть у надспоживацькому світі, але і досі про це не знають...


ну якшо в іф немає, то значить немає ніде, звісно ж. треба було хоч раз в житті виїхати в якесь інще місто і подивитися. хоча, я так розумію, ви і за межі якогось свого району не пробували виїхати, в якийсь спальник, все там є. завязуйте любити мозок собі (а заодно і іншим) цим надспоживацтвом, він потім ще подякує.
ви якось тут жалілися що жінки якось не хочуть з вами справу мати. ну якій всєняємій бабі захочеться жити при +13+14 в квартирі зимою? бо ж надспоживацтво? а щоб мати ще й дітей при цьому... і навіть якщо б така знайшлася, то ювенальна поліція вам би око на сідниці натягнула б швидко, коли б взнала як ви знущалися б над дітьми отими +13+14 зимовю і 300л води в місцяь на особу. ви б задумалися про це, це класичний природній відбір. якщо звісно до вас дійде.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дроны ГУР впервые долетели до Северной Осетии и атаковали стратегический аэродром (видео)
Украинские дроны сегодня впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где находится стратегический военный аэродром РФ "Моздок". При этом расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров.

Обновлено 13.30. В Главном управлении разведки УНИАН подтвердили, что атака дронов на Северную Осетию – это спецоперация ГУР. Об этом сообщил источник в спецслужбе.

"Успешная операция ГУР МО, мероприятия продолжаются", – отметил собеседник агентства.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:08

  GALeon написав:https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/706108-ukraina_poterjala_kontrolj_nad_selami_robotino_i_krynki_-_bezuglaja

Заговор генералов?
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

UA написав:
  GALeon написав:https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/706108-ukraina_poterjala_kontrolj_nad_selami_robotino_i_krynki_-_bezuglaja

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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:33

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:это где квартиры пустуют? у меня в жк ни одна не пустует, каждый месяц вывешивается бумажка кто сколько съел э.энергии и какой долг. Долги есть, пустующих квартир нет.

якщо вчасно не передавати показники лічильника, то рудий гарно малює додаткові кіловати і долгі.

дивлячися де, в новобудовах стоять розумні лічильники, які самі передають покази
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:36

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