Bobua написав:В ІФ висотних будинків нема. Взагалі. Здається. А навіщо? 😀 Аби зробити трансп.колапс, як у києвах?
Якось на початку 2000-х я побував у славному Станіславі(ІФ) на авто і був здивований тим фактом, що в центрі пробки були не гірше, ніж в Київі на той час )
Я нульові згадую як рай для автомобіліста в ІФ - їдь куда хочеш, ставай практично де треба. Зараз все набагато-багато гірше. Будівництво всіляке ішло, але жодних розв'язок чи якихось подібних речей не було зроблено. Тепер ще і всі всюди відгороджуються, тупикують, шлагбауми. Хіба після рейдів ТЦК стає вільніше на дорозі .
Непередбачувані дії держави – ключова причина, чому бізнес почав активно інвестувати за кордоном. Симптоматично, що навіть ті підприємства, які залишаються в Україні, будують свої заводи в Румунії, Туреччині, Польщі, Болгарії та інших країнах
Bobua написав:В ІФ висотних будинків нема. Взагалі. Здається. А навіщо? 😀 Аби зробити трансп.колапс, як у києвах?
Якось на початку 2000-х я побував у славному Станіславі(ІФ) на авто і був здивований тим фактом, що в центрі пробки були не гірше, ніж в Київі на той час )
Я нульові згадую як рай для автомобіліста в ІФ - їдь куда хочеш, ставай практично де треба. Зараз все набагато-багато гірше. Будівництво всіляке ішло, але жодних розв'язок чи якихось подібних речей не було зроблено. Тепер ще і всі всюди відгороджуються, тупикують, шлагбауми. Хіба після рейдів ТЦК стає вільніше на дорозі .
ЛАД написав:У меня в доме нет газа. И мой дом не уникальный. Так во всех домах, по-моему, выше 9 этажей (вот не уверен насчёт 12-этажек, надо проверить, но в 16-этажках точно). Когда жил в доме с газом, то пользовался, конечно, им. И даже когда плохо топили в 90-е пользовался для подогрева квартиры газовой духовкой, а не каким-нибудь электрическим обогревателем.
Вы сомневаетесь, что цену на газ тоже повысят? Не завтра, но повысят наверняка, не могут 2 энергоресурса так отличаться по цене.
И ещё. Пишут, что зимой контракт на транзит газа с Газпромом заканчивается и вряд ли будет продлён. Кроме того, если не ошибаюсь, бОльшая часть газа у нас добывается на востоке - в Харьковской и Полтавской областях. Как Вы думаете, росс. войска не могут их разбомбить так же, как объекты генерации и передачи электроэнергии? И что Вы тогда расскажете о газе?
та не звертайте уваги. мало того, що людина вбила собі щось про якесь надспоживацтво ...
і будинків вище 9 поверхів напевно теж ніколи не бачив.
стосовно газу, так, стандартне обмеження на висоту газового приладу на трубою, здається ~28м, для газопроводів низького тиску, зі зрозумілих причин. газифіковувати вищі будинки можна, і такі в природі існують. але вже газопроводами середнього тиску, і з зовсім іншими (по газовій і пожежній безпеці) вимогами, але це настільки гєморно, що в результаті не будують.
В ІФ висотних будинків нема. Взагалі. Здається. А навіщо? 😀 Аби зробити трансп.колапс, як у києвах?
Комерц.нерухомість на манхетенах ще можна якось зрозуміти. І земля дорога, і для бізнесу скупченість корисна, мабуть. Але для життя навіщо то все??
І якщо у висотн.будинках все залежне від електрики, то це ж ризик. Навіть у мирн.час... От для чого так ризикувати? Хоч дахові газ.котельні мають? Ставили ж їх масово...
ну якшо в іф немає, то значить немає ніде, звісно ж. треба було хоч раз в житті виїхати в якесь інще місто і подивитися. хоча, я так розумію, ви і за межі якогось свого району не пробували виїхати, в якийсь спальник, все там є. завязуйте любити мозок собі (а заодно і іншим) цим надспоживацтвом, він потім ще подякує. ви якось тут жалілися що жінки якось не хочуть з вами справу мати. ну якій всєняємій бабі захочеться жити при +13+14 в квартирі зимою? бо ж надспоживацтво? а щоб мати ще й дітей при цьому... і навіть якщо б така знайшлася, то ювенальна поліція вам би око на сідниці натягнула б швидко, коли б взнала як ви знущалися б над дітьми отими +13+14 зимовю і 300л води в місцяь на особу. ви б задумалися про це, це класичний природній відбір. якщо звісно до вас дійде.
Украинские дроны сегодня впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где находится стратегический военный аэродром РФ "Моздок". При этом расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров.
Обновлено 13.30. В Главном управлении разведки УНИАН подтвердили, что атака дронов на Северную Осетию – это спецоперация ГУР. Об этом сообщил источник в спецслужбе.
"Успешная операция ГУР МО, мероприятия продолжаются", – отметил собеседник агентства.