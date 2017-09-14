Додано: Суб 08 чер, 2024 16:52

Bobua написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав: У меня в доме нет газа.

И мой дом не уникальный. Так во всех домах, по-моему, выше 9 этажей (вот не уверен насчёт 12-этажек, надо проверить, но в 16-этажках точно).

Когда жил в доме с газом, то пользовался, конечно, им. И даже когда плохо топили в 90-е пользовался для подогрева квартиры газовой духовкой, а не каким-нибудь электрическим обогревателем.



Вы сомневаетесь, что цену на газ тоже повысят?

Не завтра, но повысят наверняка, не могут 2 энергоресурса так отличаться по цене.



И ещё.

Пишут, что зимой контракт на транзит газа с Газпромом заканчивается и вряд ли будет продлён.

Кроме того, если не ошибаюсь, бОльшая часть газа у нас добывается на востоке - в Харьковской и Полтавской областях. Как Вы думаете, росс. войска не могут их разбомбить так же, как объекты генерации и передачи электроэнергии?

И что Вы тогда расскажете о газе? У меня в домегаза.И мой дом не уникальный. Так во всех домах, по-моему, выше 9 этажей (вот не уверен насчёт 12-этажек, надо проверить, но в 16-этажках точно).Когда жил в доме с газом, то пользовался, конечно, им. И даже когда плохо топили в 90-е пользовался для подогрева квартиры газовой духовкой, а не каким-нибудь электрическим обогревателем.Вы сомневаетесь, что цену на газ тоже повысят?Не завтра, но повысят наверняка, не могут 2 энергоресурса так отличаться по цене.И ещё.Пишут, что зимой контракт на транзит газа с Газпромом заканчивается и вряд ли будет продлён.Кроме того, если не ошибаюсь, бОльшая часть газа у нас добывается на востоке - в Харьковской и Полтавской областях. Как Вы думаете, росс. войска не могут их разбомбить так же, как объекты генерации и передачи электроэнергии?И что Вы тогда расскажете о газе?



та не звертайте уваги. мало того, що людина вбила собі щось про якесь надспоживацтво ...



і будинків вище 9 поверхів напевно теж ніколи не бачив.



стосовно газу, так, стандартне обмеження на висоту газового приладу на трубою, здається ~28м, для газопроводів низького тиску, зі зрозумілих причин. газифіковувати вищі будинки можна, і такі в природі існують. але вже газопроводами середнього тиску, і з зовсім іншими (по газовій і пожежній безпеці) вимогами, але це настільки гєморно, що в результаті не будують. та не звертайте уваги. мало того, що людина вбила собі щось про якесь надспоживацтво ...і будинків вище 9 поверхів напевно теж ніколи не бачив.стосовно газу, так, стандартне обмеження на висоту газового приладу на трубою, здається ~28м, для газопроводів низького тиску, зі зрозумілих причин. газифіковувати вищі будинки можна, і такі в природі існують. але вже газопроводами середнього тиску, і з зовсім іншими (по газовій і пожежній безпеці) вимогами, але це настільки гєморно, що в результаті не будують.



В ІФ висотних будинків нема. Взагалі. Здається.

А навіщо? 😀 Аби зробити трансп.колапс, як у києвах?



Комерц.нерухомість на манхетенах ще можна якось зрозуміти.

І земля дорога, і для бізнесу скупченість корисна, мабуть.

Але для життя навіщо то все??



І якщо у висотн.будинках все залежне від електрики, то це ж ризик. Навіть у мирн.час... От для чого так ризикувати?

Хоч дахові газ.котельні мають? Ставили ж їх масово...



А ось про день екологічного боргу, що настає посеред літа: https://www.slovoidilo.ua/2023/06/09/in ... in-nastane

Пізнавально.

Для осіб, що змалку живуть у надспоживацькому світі, але і досі про це не знають... В ІФ висотних будинків нема. Взагалі. Здається.А навіщо? 😀 Аби зробити трансп.колапс, як у києвах?Комерц.нерухомість на манхетенах ще можна якось зрозуміти.І земля дорога, і для бізнесу скупченість корисна, мабуть.Але для життя навіщо то все??І якщо у висотн.будинках все залежне від електрики, то це ж ризик. Навіть у мирн.час... От для чого так ризикувати?Хоч дахові газ.котельні мають? Ставили ж їх масово...А ось про день екологічного боргу, що настає посеред літа:Пізнавально.Для осіб, що змалку живуть у надспоживацькому світі, але і досі про це не знають...

ну якшо в іф немає, то значить немає ніде, звісно ж. треба було хоч раз в житті виїхати в якесь інще місто і подивитися. хоча, я так розумію, ви і за межі якогось свого району не пробували виїхати, в якийсь спальник, все там є. завязуйте любити мозок собі (а заодно і іншим) цим надспоживацтвом, він потім ще подякує.ви якось тут жалілися що жінки якось не хочуть з вами справу мати. ну якій всєняємій бабі захочеться жити при +13+14 в квартирі зимою? бо ж надспоживацтво? а щоб мати ще й дітей при цьому... і навіть якщо б така знайшлася, то ювенальна поліція вам би око на сідниці натягнула б швидко, коли б взнала як ви знущалися б над дітьми отими +13+14 зимовю і 300л води в місцяь на особу. ви б задумалися про це, це класичний природній відбір. якщо звісно до вас дійде.