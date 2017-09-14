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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8560856185628563>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:это где квартиры пустуют? у меня в жк ни одна не пустует, каждый месяц вывешивается бумажка кто сколько съел э.энергии и какой долг. Долги есть, пустующих квартир нет.

якщо вчасно не передавати показники лічильника, то рудий гарно малює додаткові кіловати і долгі.

дивлячися де, в новобудовах стоять розумні лічильники, які самі передають покази
В старих ставлять також, але нічого вони не передають
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:37

  pesikot написав:Дроны ГУР впервые долетели до Северной Осетии и атаковали стратегический аэродром (видео)
"Успешная операция ГУР МО, мероприятия продолжаются", – отметил собеседник агентства.

pesikot, доповню, сьогодні Пес Дюлів завітав до москалів на Харківському та Херсонському напрямку. Чекаємо на гарні новини з цих "мєропріятій".
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:41

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:.........
Выдвигаются "глубоко научные" механизмы для решения проблем мобилизации, не имеющие аналогов нигде в мире, даже в самых развитых капстранах, в которых "механизмы рынка" отработаны уже очень давно. И почему-то ни в одной стране во время ни одной войны ни один дурак до такого прогрессивного экономического метода не додумался.
..........

При капіталізмі не об"язнані, при комуно-соціалізмі як в УРСР/СРСР мають священний обов"язок отдать долг.
Лад за вільну Україну, чи за комуно-совіцьку УРСР?

И откуда вы взяли, что "При капіталізмі не об"язнані"?
Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны. Да и США уже 50 лет после Вьетнама не воевали. Были так, спецоперации. Спецоперации можно и, наверное, лучше вести контрактной армией. А вести настоящую, полномасштабную войну контрактной армией с серьёзным противником пока ни у кого не получалось. Да и сегодня, глядя на нашу войну, уже в Европе заговаривают о необходимости восстановить призыв.
Так же, как экономили на военных расходах, а сейчас спохватились и начали заметно наращивать.
Длительный мир расслабляет.

покажіть де "полномаштабна", вами вибрана із колишніх безробітних та фотографів неспроможна як таку визнати, так що не транслюйте думки з марафєту ЦА вашого вами вибраного незрівнянного всі часів і народів, селебріті без Оскара
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:45

  detroytred написав:
  Bobua написав:


ТехноФан
MOBILZONE

Що чекає на українців, які не оновлять дані в ТЦК до 16 липня
Опубліковано 18 години ago 07.06.2024 nyaha IT

За новим мобілізаційним законом всі чоловіки повинні оновити дані до 16 липня.

Народ у коментарях відверто незадоволений.

А народ у коментарях не написав, що 60 днів і оновлення -- це тільки для оцього першого разу, коли ввели новий закон, і для майбутнього можливого нового Указу президента про введення ВС. До чергових 3-х місячних продовжень! ВС оновлення згідно нового закону ніяк не відноситься. Ніяк.
Діє звичайний обов'зок впродовж 7 діб оновити дані, якщо відбулася якась зміна.

Ну і не через 5 діб, коли поліція не розшукала, воєнком складає вимогу, а через 5 діб після увідомлення поліцією воєнкома, що вона не розшукала порушника.
Тобто якщо поліція не надасть відповідь в ТЦК, то і воєнком не може вимогу зробити....
А поліція може *забути*, загубити, да і просто руки не дійдуть.

Хто зараз ці адвокати, якщо вони читати не вміють...
Дорозвивались, що клієнт, який йде до фахівця адвоката, тепер повинен сам все вивчати?

хто підпише, в кого недавно 5 років не закінчилося, і у серпні 5 років не закінчується у інших, та навіть цікаво стає, як то буде кожні три місяці подовжуватися на яких легітимно-легальних основах, коли довіра тільки до ЗСУ а до КСУ ніхто не звертався і не збирається, готуючи правовозасадчий вакуум, тобто Торічелева пустота, якої боїться природа (фізика 8й клас)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 чер, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:47

  flyman написав:..........
покажіть де "полномаштабна"
........

Приедьте даже не на фронт, а хотя бы в Харьков, увидите.
Если рискнёте чуть дальше, в сторону Липцев, увидите ещё лучше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 чер, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:48

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
покажіть де "полномаштабна"
........

Приедьте даже не на фронт, а хотя бы в Харьков, увидите.

в ЗУ покажіть Ви наш законник совіцкого розливу, чи у Вам там "неначасі" і "напаузі", так в цю гру, як пише детройд, можна грати в інший бік теж
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:52

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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, вказаною при оновленні даних, у якому проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою"

з https://sud.ua/uk/news/publication/3027 ... blokirovat

це як?

Був на роботі, в магазині, в гостях у рідних. Був відсутній "за цією адресою". І шо? Хто саме ту відмітку про "відсутність" ставить, поштарка?
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:57

  Banderlog написав:Навіщо на всіх. Тільки на центральних площадях великих міст а далі масштабування в змі. Не тупий звіздьож крутити в телемарафоні а посадили ухилянта на 5р. Показали його крупним планом в суді, крупним планом в тюрмі. Щодня по кілька раз.
Сімю його показали, що втратила годувальника і купляє курячі лапки на бульйон та риється в мусорнику.
Слізне прохання його до пана Президента щоб одправив на фронт
і сувора відмова.
Вбивцю візьмем а ухилянта- ні.
Тому що він страшніше учинив- кинув Батьківщину в біді.
Таких народних героїв тисячу і буде ефект не гірший ніж од шибениць на перехрестях. Головне щоб вибірка була представницькою. Щоб люди співпереживали їм.

а потім мільони листів від гомо-ладо-совєтікусів: "тов. генералісімус, проізошла чудовіщная ошіпка"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 чер, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:57

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
покажіть де "полномаштабна"
........

Приедьте даже не на фронт, а хотя бы в Харьков, увидите.

в ЗУ покажіть Ви наш законник совіцкого розливу

Вообще-то, я ссылаюсь на законы и Конституцию Украины.
В ЗУ, может, и нет.
Но я не в ЗУ.
Благодаря тому, что в ЗУ нет, люди оттуда могут рассказывать, что Харьков получает то, что заслужил и интересоваться, как Харьков будет жить, когда останется 200 тыс. населения. И обещать 6 кроватей для больницы, обосновывая этим, что они не обязаны служить и называя воинскую обязанность "российским наративом".
Возможно, вам это нравится.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 чер, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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