ЛАД написав:......... Выдвигаются "глубоко научные" механизмы для решения проблем мобилизации, не имеющие аналогов нигде в мире, даже в самых развитых капстранах, в которых "механизмы рынка" отработаны уже очень давно. И почему-то ни в одной стране во время ни одной войны ни один дурак до такого прогрессивного экономического метода не додумался. ..........
При капіталізмі не об"язнані, при комуно-соціалізмі як в УРСР/СРСР мають священний обов"язок отдать долг. Лад за вільну Україну, чи за комуно-совіцьку УРСР?
И откуда вы взяли, что "При капіталізмі не об"язнані"? Да, сегодня во многих развитых странах нет обязательной службы в армии, хотя была ещё сравнительно недавно. Перешли на контрактные армии. Так это потому, что в Европе уже почти 80 лет не было войны. Да и США уже 50 лет после Вьетнама не воевали. Были так, спецоперации. Спецоперации можно и, наверное, лучше вести контрактной армией. А вести настоящую, полномасштабную войну контрактной армией с серьёзным противником пока ни у кого не получалось. Да и сегодня, глядя на нашу войну, уже в Европе заговаривают о необходимости восстановить призыв. Так же, как экономили на военных расходах, а сейчас спохватились и начали заметно наращивать. Длительный мир расслабляет.
покажіть де "полномаштабна", вами вибрана із колишніх безробітних та фотографів неспроможна як таку визнати, так що не транслюйте думки з марафєту ЦА вашого вами вибраного незрівнянного всі часів і народів, селебріті без Оскара
Що чекає на українців, які не оновлять дані в ТЦК до 16 липня Опубліковано 18 години ago 07.06.2024 nyaha IT
За новим мобілізаційним законом всі чоловіки повинні оновити дані до 16 липня.
Народ у коментарях відверто незадоволений.
А народ у коментарях не написав, що 60 днів і оновлення -- це тільки для оцього першого разу, коли ввели новий закон, і для майбутнього можливого нового Указу президента про введення ВС. До чергових 3-х місячних продовжень! ВС оновлення згідно нового закону ніяк не відноситься. Ніяк. Діє звичайний обов'зок впродовж 7 діб оновити дані, якщо відбулася якась зміна.
Ну і не через 5 діб, коли поліція не розшукала, воєнком складає вимогу, а через 5 діб після увідомлення поліцією воєнкома, що вона не розшукала порушника. Тобто якщо поліція не надасть відповідь в ТЦК, то і воєнком не може вимогу зробити.... А поліція може *забути*, загубити, да і просто руки не дійдуть.
Хто зараз ці адвокати, якщо вони читати не вміють... Дорозвивались, що клієнт, який йде до фахівця адвоката, тепер повинен сам все вивчати?
хто підпише, в кого недавно 5 років не закінчилося, і у серпні 5 років не закінчується у інших, та навіть цікаво стає, як то буде кожні три місяці подовжуватися на яких легітимно-легальних основах, коли довіра тільки до ЗСУ а до КСУ ніхто не звертався і не збирається, готуючи правовозасадчий вакуум, тобто Торічелева пустота, якої боїться природа (фізика 8й клас)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 чер, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
"належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, вказаною при оновленні даних, у якому проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою"
Banderlog написав:Навіщо на всіх. Тільки на центральних площадях великих міст а далі масштабування в змі. Не тупий звіздьож крутити в телемарафоні а посадили ухилянта на 5р. Показали його крупним планом в суді, крупним планом в тюрмі. Щодня по кілька раз. Сімю його показали, що втратила годувальника і купляє курячі лапки на бульйон та риється в мусорнику. Слізне прохання його до пана Президента щоб одправив на фронт і сувора відмова. Вбивцю візьмем а ухилянта- ні. Тому що він страшніше учинив- кинув Батьківщину в біді. Таких народних героїв тисячу і буде ефект не гірший ніж од шибениць на перехрестях. Головне щоб вибірка була представницькою. Щоб люди співпереживали їм.
а потім мільони листів від гомо-ладо-совєтікусів: "тов. генералісімус, проізошла чудовіщная ошіпка"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 чер, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:.......... покажіть де "полномаштабна" ........
Приедьте даже не на фронт, а хотя бы в Харьков, увидите.
в ЗУ покажіть Ви наш законник совіцкого розливу
Вообще-то, я ссылаюсь на законы и Конституцию Украины. В ЗУ, может, и нет. Но я не в ЗУ. Благодаря тому, что в ЗУ нет, люди оттуда могут рассказывать, что Харьков получает то, что заслужил и интересоваться, как Харьков будет жить, когда останется 200 тыс. населения. И обещать 6 кроватей для больницы, обосновывая этим, что они не обязаны служить и называя воинскую обязанность "российским наративом". Возможно, вам это нравится.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 чер, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.