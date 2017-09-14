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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8560856185628563
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:58

  UA написав:
  Бетон написав:Основні тези:
Держава може не платити пенсію, так шо вже зара думайте де будете брать кошти на старість
Опалення не буде, так шо самі думайте чим грітися. Можете спирт гнать.
Світла не буде, так шо ставте панелі, можете вітряк влупить на балконах
Освіти нема, самі вчить
Медицини нема, самі платіть

Знаєте чим криза відрізняється від катастрофи?

тим що пісяють мімо пісюара?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:03

  flyman написав:тим що пісяють мімо пісюара?
это катастрофа!
vitaliiangel
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  #<1 ... 8560856185628563
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