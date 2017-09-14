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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 чер, 2024 17:58
UA написав: Бетон написав:
Основні тези:
Держава може не платити пенсію, так шо вже зара думайте де будете брать кошти на старість
Опалення не буде, так шо самі думайте чим грітися. Можете спирт гнать.
Світла не буде, так шо ставте панелі, можете вітряк влупить на балконах
Освіти нема, самі вчить
Медицини нема, самі платіть
Знаєте чим криза відрізняється від катастрофи?
тим що пісяють мімо пісюара?
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Додано: Суб 08 чер, 2024 18:03
flyman написав:
тим що пісяють мімо пісюара?
это катастрофа!
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