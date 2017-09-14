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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 85608561856285638564>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:47

  flyman написав:..........
покажіть де "полномаштабна"
........

Приедьте даже не на фронт, а хотя бы в Харьков, увидите.
Если рискнёте чуть дальше, в сторону Липцев, увидите ещё лучше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 чер, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:48

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
покажіть де "полномаштабна"
........

Приедьте даже не на фронт, а хотя бы в Харьков, увидите.

в ЗУ покажіть Ви наш законник совіцкого розливу, чи у Вам там "неначасі" і "напаузі", так в цю гру, як пише детройд, можна грати в інший бік теж
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:52

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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, вказаною при оновленні даних, у якому проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою"

з https://sud.ua/uk/news/publication/3027 ... blokirovat

це як?

Був на роботі, в магазині, в гостях у рідних. Був відсутній "за цією адресою". І шо? Хто саме ту відмітку про "відсутність" ставить, поштарка?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:57

  Banderlog написав:Навіщо на всіх. Тільки на центральних площадях великих міст а далі масштабування в змі. Не тупий звіздьож крутити в телемарафоні а посадили ухилянта на 5р. Показали його крупним планом в суді, крупним планом в тюрмі. Щодня по кілька раз.
Сімю його показали, що втратила годувальника і купляє курячі лапки на бульйон та риється в мусорнику.
Слізне прохання його до пана Президента щоб одправив на фронт
і сувора відмова.
Вбивцю візьмем а ухилянта- ні.
Тому що він страшніше учинив- кинув Батьківщину в біді.
Таких народних героїв тисячу і буде ефект не гірший ніж од шибениць на перехрестях. Головне щоб вибірка була представницькою. Щоб люди співпереживали їм.

а потім мільони листів від гомо-ладо-совєтікусів: "тов. генералісімус, проізошла чудовіщная ошіпка"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 чер, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:57

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
покажіть де "полномаштабна"
........

Приедьте даже не на фронт, а хотя бы в Харьков, увидите.

в ЗУ покажіть Ви наш законник совіцкого розливу

Вообще-то, я ссылаюсь на законы и Конституцию Украины.
В ЗУ, может, и нет.
Но я не в ЗУ.
Благодаря тому, что в ЗУ нет, люди оттуда могут рассказывать, что Харьков получает то, что заслужил и интересоваться, как Харьков будет жить, когда останется 200 тыс. населения. И обещать 6 кроватей для больницы, обосновывая этим, что они не обязаны служить и называя воинскую обязанность "российским наративом".
Возможно, вам это нравится.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 чер, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:14

  Bobua написав:Як це все “зав`язати”? Коли от нині проявилась кричуща нездатність 99% населення відбути свій строк в окопах-бліндажах...

Це стверждення рівня ствердження подати 5В постійної напруги по розеткам
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:18

  flyman написав:
  GALeon написав:https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/706108-ukraina_poterjala_kontrolj_nad_selami_robotino_i_krynki_-_bezuglaja

на фото дуже гарна дівчина

За миску рису не буде.
Але фото на вечірні розваги собі збережи. Буде швидше вдвічі, ніж з фото філіппінки.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

КРУТЬ-ВЕРТЬ-СМЕРТЬ: почему у бойцов ВСУ до сих пор некачественные турникеты и что с этим делать?

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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:29

  Bobua написав:Як це все “зав`язати”? Коли от нині проявилась кричуща нездатність 99% населення відбути свій строк в окопах-бліндажах...
в 21м веке люди не хотят воевать. росия это 20й век. причём 1я половина. когда 2 мировых войны случилось. У каждого общества как и у отдельного индивида есть закономерности развития.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 08 чер, 2024 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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