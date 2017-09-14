"належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, вказаною при оновленні даних, у якому проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою"
Banderlog написав:Навіщо на всіх. Тільки на центральних площадях великих міст а далі масштабування в змі. Не тупий звіздьож крутити в телемарафоні а посадили ухилянта на 5р. Показали його крупним планом в суді, крупним планом в тюрмі. Щодня по кілька раз. Сімю його показали, що втратила годувальника і купляє курячі лапки на бульйон та риється в мусорнику. Слізне прохання його до пана Президента щоб одправив на фронт і сувора відмова. Вбивцю візьмем а ухилянта- ні. Тому що він страшніше учинив- кинув Батьківщину в біді. Таких народних героїв тисячу і буде ефект не гірший ніж од шибениць на перехрестях. Головне щоб вибірка була представницькою. Щоб люди співпереживали їм.
а потім мільони листів від гомо-ладо-совєтікусів: "тов. генералісімус, проізошла чудовіщная ошіпка"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 чер, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:.......... покажіть де "полномаштабна" ........
Приедьте даже не на фронт, а хотя бы в Харьков, увидите.
в ЗУ покажіть Ви наш законник совіцкого розливу
Вообще-то, я ссылаюсь на законы и Конституцию Украины. В ЗУ, может, и нет. Но я не в ЗУ. Благодаря тому, что в ЗУ нет, люди оттуда могут рассказывать, что Харьков получает то, что заслужил и интересоваться, как Харьков будет жить, когда останется 200 тыс. населения. И обещать 6 кроватей для больницы, обосновывая этим, что они не обязаны служить и называя воинскую обязанность "российским наративом". Возможно, вам это нравится.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 чер, 2024 17:59, всього редагувалось 1 раз.