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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8561856285638564>
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:36

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Як це все “зав`язати”? Коли от нині проявилась кричуща нездатність 99% населення відбути свій строк в окопах-бліндажах...
в 21м веке люди не хотят воевать. росия это 20й век. причём 1я половина. когда 2 мировых войны случилось. У каждого общества как и у отдельного индивида есть закономерности развития.

И пока ты не хочешь воевать, воюють против тебя

Ведь ты полностью поддерживаешь Россию в её войне
Ты активно пишешь против Украины

Не понимая простого факта, что российскому пакету Града или Урагана, или ракете абсолютно пофиг - ты за Россию или нет.

Российское убьёт тебя па-любому
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pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:37

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Нема тепер в мене сили/часу ні читати форум, ні писати))

Але - треба всюди шукати/бачити ПОЗИТИВ!!! :)

Тож з позитиву:
1. Повертаючись з "копально-будівельних робіт" заїжджаємо на морозиво :D
2. Після роботи за весь час нам вдалось два рази поїхати на озеро скупатись... Водичка теплааааа :D
(наразі начальству не признаємось) :)

Так що я далі продовжую всіх ласкаво запрошувати до лав ЗСУ! :D

Тут природа, як на Шацьких озерах...
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:41

  Успіх написав:Нема тепер в мене сили/часу ні читати форум, ні писати))


Коли солдат зайоб... при справі, йому ніколи відволикатись )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:51

  Успіх написав:2. Після роботи за весь час нам вдалось два рази поїхати на озеро скупатись... Водичка теплааааа :D


Тут природа, як на Шацьких озерах...

СлавКурорт ?
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:10

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Чому не йдуть?
1 Відповідь проста- бо радники влади , виховані совковою системою -ТРЕБА ЗМУСИТИ
Змусити -це єдиний інструмент який залишався в совка....
Тому оце ЗМУСИТИ- для мене і є тим індикатором,який показує як далеко суспільство ( на прикладі тих кого обрало суспільство)-ментально відійшло від совка.
2 Наступне чому не йдуть -електорат.
Багатих завжди менше , + нинішня влада точно не відображає інтереси багатих(те що якась додаткова тисяча стане багатою-не показник) - а раз так, то влада діє популістично...бо готується до виборів.
Після війни їй це не допоможе-але нехай робить те що вміє , бо альтернатива(нічого не робить) ще гірша.
3 Я викладав на обговорення ЕЛЕМЕНТАРНО простий варіант
ЕКОНОМІЧНЕ БРОНЮВАННЯ -економічними методами.
Тобто потрібність того чи іншого субєкта для економіки визначається сумою грошей яку він може оплатити.
Тут не треба ні списків, ні нарад..нічого....
500 000 осіб дадуть ресурс, який схилить - 500 000 МОЖУЧИХ але поки що не бажаючих-до СВІДОМОГО вибору служби в ЗСУ...бо це буде їм вигідно.

ПС
поки що люди у владі не можуть усвідомити , що вони простий найманий персонал...а не геній сучасності з пятьма апостолами....
Якщо спочатку до населення дійде що влада це
сервіс менеджер який працює на користь того хто його наймає і залежить від того хто наймає
То тоді населення почне обирати притомних
А поки в голові населення
влада це чарівна паличка яка за населення і замість населення зробить населенню щастя...
то й буде те що зараз маємо.
Так про те і мова з мого боку. Про це саме.
Що, якщо можновладці усвідомлять, змінять свою мету, то багато чого зроблять для розвитку держави і суспільства.
Що до населення ще довго нічого не дійде. Воно таке, як є. Звичайні обивателі. І працювати можновладцям треба з тим, що і хто є --- з отаким населенням. Досягати результату з отаким.
Можемо те, що можновладці, в руках яких інструменти та ресурси країни-суспільства, не мають на меті подальший швидкий розвиток держави-суспільства.
Я вже змучився вам пояснювати
1 На вас великий відбиток наклав 25 річний термін знаходження за колючим парканом під назвою армія...
Ви там бачили тільки три варіанти суспільства
раби=курсанти
такі самі як сам=викладачі
еліта=вище командування....
Тільки от незадача- суспільство вцивільному вигляді має на порядки більше свобод і варіантів власної поведінки в порівнянні з курсантами...
Тому до вас не дійшло і боюсь ніколи не дійде
В цивільному житті 90% всіх досягнень -це не вказівки керівництва-а ВЛАСНА ІНІЦІАТИВА.
Людина може подивитись на кращого, може подивитись на гіршого і порівнявши їх -піти взагалі в сторону.
А спробуйте це уявити в середовищі курсантів? Та для них самоволка ( спроба вийти за межі стандартного) раз в місяць -це вже досягнення про яке говорять весь курс і всі причасні і не причасні до цієї самоволки.
А які ще ініциативи від курсантів-ви можете згадати?
Взагалі у вашій голові вкладається картина, коли якийсь курсант пять років робить те що вважає за потрібне і не те що не звертає увагу на статут..а взагалі єралашить свій кодекс правил і їх притримується?
уявили ...

Тому й пояснюю
В цивільному житті не влада керує сумпільством...а суспільство знайшовши якийсь свій шлях-виносить на вершини влади тих хто погоджується цим шляхом йти...

Просто гляньте
Ті хто обрали Порошенка, в основній своїй масі самодостатні з життєвим кредо - не чіпайте нас ми самі дамо собі раду і вам допоможемо
Ті хто обрали Зеленського - в основній своїй масі популісти які чекали манни небесної...

Тому претензії до Порошенка - забагато робить того чого б робити не варто було
Претензії до Зеленського -замало робить того чого від нього очікували...

Розумієте
Хто вибирав-того й обрали....

Так, в військовому училищі все по іншому....
Керівника ПРИЗНАЧАЄ більш високий керівник..а тому в низів нема бажання брати на себе відповідальність, коли все одно в керівники потрапляють по іншим параметрам.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:17

  budivelnik написав:Тому до вас не дійшло і боюсь ніколи не дійде
В цивільному житті 90% всіх досягнень -це не вказівки керівництва-а ВЛАСНА ІНІЦІАТИВА.
Людина може подивитись на кращого, може подивитись на гіршого і порівнявши їх -піти взагалі в сторону.
А спробуйте

А спробуйте опонувати без знов оцих очевидних перекручень.

Які в біса вказівки?!
Можновладці, регулятори повинні створювати сприятливі умови для розвитку держави і суспільства.
Сприятливі...
А що і як робити, то вже кожен буде вирішувати сам.

По сотому колу)))
Так що --- пака-пака.
Без перекручень, вигадок ви будувати контраргументацію не можете.

Вся виборча програма, вибори - це по суті чиста маніпуляція електоратом... З боку можновладців.
Звісно, що в межах. Тому демократія - це чудово. Що дала пересічним хоч межі виставляти. Обранцям)))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 08 чер, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:27

  ЛАД написав:И откуда вы взяли, что "При капіталізмі не об"язнані"?
.
Беремо читаємо
ст 65 Конституції
Захист Вітчизни є конституційним обов’язком кожного її громадянина,-всі побачили слово ЗАХИСТ ?
Захист Вітчизни – це не лише її оборона. Це і стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного,- всі побачили що захист це не тільки оборона?(служба в ЗСУ)
виконання громадянами України військового обов’язку – почесним обов’язком кожного.- хтось бачить слово примусово? я бачу почесно
Порядок проходження громадянами України військової служби визначається Законом України від 25 березня 1992 р- зверніть увагу, проходження служби регулюється Законом..а не Конституцією.

А тепер розшифровка
Згідно статті 65 Захист це ОБОВЯЗОК усіх 40 млн....
Але ніде в Конституції не написано
СЛУЖИТИ в ЗСУ ПОВИННІ усі.

Бо перелік тих хто ПОВИНЕН служити регулюється Законом...
А під указ Зеленського про мобілізації- потрапляє тільки 25% від населення України ( мужчини віком 25-60 років)
Згідно інших нормативних актів приймається рішення різними інстанціями від ВЛК до міністерств(чи навпаки)
КУДИ потрапить 2,5% від населення, або 10% від описаних указом Президента....

Тобто
Чисто СЛУЖИТИ буде 2,5% від населення...
А ВСІ 97,5% СЛУЖИТИ не будуть...але
ЗОБОВЯЗАНІ ЗАХИЩАТИ - бо це КОНСТИТУЦІЙНА норма...

Тепер бачите де і як промоскальські агенти ввносять роздрай і паніку в наше суспільство.

ПС
Лад -ти знавець конституції+на пенсії тобі все одно робити нічого -того почитай конституцію і накидай сюди ссилочок з конституції де написано
СЛУЖИТИ(воювати) будуть усі..

Як найдеш-заходь
а поки шукаєш і не знаходиш - то може почервонієш трошки і почнеш піднімати свій юридичний і патріотичний рівень?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:29

flyman муха куда то ты стал пропадать. мы волнуемся. Или может хомячка себе завёл и теперь с утра до вечера с ним?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:flyman муха куда то ты стал пропадать. мы волнуемся. Или может хомячка себе завёл и теперь с утра до вечера с ним?
Замість філіпінки
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:35

  ЛАД написав:И обещать 6 кроватей для больницы, обосновывая этим, что они не обязаны служить и называя воинскую обязанность "российским наративом".
Возможно, вам это нравится.
Росіянин =брехня
Лад=росіянин
Якби я за 2 роки передав 6 ліжок і на підставі цього заявляв що мене не можна мобілізувати
то брехун був би правий, а мене треба було б підвісити за причинне місце і залити глотку свинцем......
але реалії трошки інші
1 млн податків+донати разів 100 по 6 ліжок+крім мене жодного моб зобовязаного в бізнесі який організував вище перечислене..

то як-погоджуєшся що ти росіянин в квадраті?
budivelnik
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