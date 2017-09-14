Додано: Суб 08 чер, 2024 19:10

detroytred написав: budivelnik написав: Чому не йдуть?

1 Відповідь проста- бо радники влади , виховані совковою системою -ТРЕБА ЗМУСИТИ

Змусити -це єдиний інструмент який залишався в совка....

Тому оце ЗМУСИТИ- для мене і є тим індикатором,який показує як далеко суспільство ( на прикладі тих кого обрало суспільство)-ментально відійшло від совка.

2 Наступне чому не йдуть -електорат.

Багатих завжди менше , + нинішня влада точно не відображає інтереси багатих(те що якась додаткова тисяча стане багатою-не показник) - а раз так, то влада діє популістично...бо готується до виборів.

Після війни їй це не допоможе-але нехай робить те що вміє , бо альтернатива(нічого не робить) ще гірша.

3 Я викладав на обговорення ЕЛЕМЕНТАРНО простий варіант

ЕКОНОМІЧНЕ БРОНЮВАННЯ -економічними методами.

Тобто потрібність того чи іншого субєкта для економіки визначається сумою грошей яку він може оплатити.

Тут не треба ні списків, ні нарад..нічого....

500 000 осіб дадуть ресурс, який схилить - 500 000 МОЖУЧИХ але поки що не бажаючих-до СВІДОМОГО вибору служби в ЗСУ...бо це буде їм вигідно.



ПС

поки що люди у владі не можуть усвідомити , що вони простий найманий персонал...а не геній сучасності з пятьма апостолами....

Якщо спочатку до населення дійде що влада це

сервіс менеджер який працює на користь того хто його наймає і залежить від того хто наймає

То тоді населення почне обирати притомних

А поки в голові населення

влада це чарівна паличка яка за населення і замість населення зробить населенню щастя...

то й буде те що зараз маємо. Чому не йдуть?1 Відповідь проста- бо радники влади , виховані совковою системою -ТРЕБА ЗМУСИТИЗмусити -це єдиний інструмент який залишався в совка....Тому оце ЗМУСИТИ- для мене і є тим індикатором,який показує як далеко суспільство ( на прикладі тих кого обрало суспільство)-ментально відійшло від совка.2 Наступне чому не йдуть -електорат.Багатих завжди менше , + нинішня влада точно не відображає інтереси багатих(те що якась додаткова тисяча стане багатою-не показник) - а раз так, то влада діє популістично...бо готується до виборів.Після війни їй це не допоможе-але нехай робить те що вміє , бо альтернатива(нічого не робить) ще гірша.3 Я викладав на обговорення ЕЛЕМЕНТАРНО простий варіантЕКОНОМІЧНЕ БРОНЮВАННЯ -економічними методами.Тобто потрібність того чи іншого субєкта для економіки визначається сумою грошей яку він може оплатити.Тут не треба ні списків, ні нарад..нічого....500 000 осіб дадуть ресурс, який схилить - 500 000 МОЖУЧИХ але поки що не бажаючих-до СВІДОМОГО вибору служби в ЗСУ...бо це буде їм вигідно.ПСпоки що люди у владі не можуть усвідомити , що вони простий найманий персонал...а не геній сучасності з пятьма апостолами....Якщо спочатку до населення дійде що влада цесервіс менеджер який працює на користь того хто його наймає і залежить від того хто наймаєТо тоді населення почне обирати притомнихА поки в голові населеннявлада це чарівна паличка яка за населення і замість населення зробить населенню щастя...то й буде те що зараз маємо. Так про те і мова з мого боку. Про це саме.

Що, якщо можновладці усвідомлять, змінять свою мету, то багато чого зроблять для розвитку держави і суспільства.

Що до населення ще довго нічого не дійде. Воно таке, як є. Звичайні обивателі. І працювати можновладцям треба з тим, що і хто є --- з отаким населенням. Досягати результату з отаким.

Можемо те, що можновладці, в руках яких інструменти та ресурси країни-суспільства, не мають на меті подальший швидкий розвиток держави-суспільства. Так про те і мова з мого боку. Про це саме.Що, якщо можновладці усвідомлять, змінять свою мету, то багато чого зроблять для розвитку держави і суспільства.Що до населення ще довго нічого не дійде. Воно таке, як є. Звичайні обивателі. І працювати можновладцям треба з тим, що і хто є --- з отаким населенням. Досягати результату з отаким.Можемо те, що можновладці, в руках яких інструменти та ресурси країни-суспільства, не мають на меті подальший швидкий розвиток держави-суспільства.

Я вже змучився вам пояснювати1 На вас великий відбиток наклав 25 річний термін знаходження за колючим парканом під назвою армія...Ви там бачили тільки три варіанти суспільствараби=курсантитакі самі як сам=викладачіеліта=вище командування....Тільки от незадача- суспільство вцивільному вигляді має на порядки більше свобод і варіантів власної поведінки в порівнянні з курсантами...Тому до вас не дійшло і боюсь ніколи не дійдеВ цивільному житті 90% всіх досягнень -це не вказівки керівництва-а ВЛАСНА ІНІЦІАТИВА.Людина може подивитись на кращого, може подивитись на гіршого і порівнявши їх -піти взагалі в сторону.А спробуйте це уявити в середовищі курсантів? Та для них самоволка ( спроба вийти за межі стандартного) раз в місяць -це вже досягнення про яке говорять весь курс і всі причасні і не причасні до цієї самоволки.А які ще ініциативи від курсантів-ви можете згадати?Взагалі у вашій голові вкладається картина, коли якийсь курсант пять років робить те що вважає за потрібне і не те що не звертає увагу на статут..а взагалі єралашить свій кодекс правил і їх притримується?уявили ...Тому й пояснююВ цивільному житті не влада керує сумпільством...а суспільство знайшовши якийсь свій шлях-виносить на вершини влади тих хто погоджується цим шляхом йти...Просто гляньтеТі хто обрали Порошенка, в основній своїй масі самодостатні з життєвим кредо - не чіпайте нас ми самі дамо собі раду і вам допоможемоТі хто обрали Зеленського - в основній своїй масі популісти які чекали манни небесної...Тому претензії до Порошенка - забагато робить того чого б робити не варто булоПретензії до Зеленського -замало робить того чого від нього очікували...РозумієтеХто вибирав-того й обрали....Так, в військовому училищі все по іншому....Керівника ПРИЗНАЧАЄ більш високий керівник..а тому в низів нема бажання брати на себе відповідальність, коли все одно в керівники потрапляють по іншим параметрам.