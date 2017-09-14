А підмінити втомленого солдата - бажання не виникає, так?))
Ні, ближче до тимчасово окупованих територій
Відкриваєте гуглмапс і дивитесь, скільки мальовничих озер є недалеко Лиману
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Додано: Суб 08 чер, 2024 19:39
Ехххххх.... якби не війна...
Додано: Суб 08 чер, 2024 19:43
Це ж на ТРИ кавалірки за РІК можна заробити!!!
Додано: Суб 08 чер, 2024 19:44
Пояснюю по сто першому колу...
Те що добре для Польщі Бальцеровича - не буде працювати в Україні поки українці не стануть поляками
Те що добре для Швеції 2024 року-не буде працювати в Україні поки українці не стануть шведами.
Для того , щоб в Україні зявився Бальцерович-треба щоб українське суспільство почало нагадувати польську рівня 1990 року....
Навпаки не вийде.
Рух вперед-це завжди важко.
Тому
Використовувати зомбоящик з закликами йти вперед...тобто ті хто повірив тим першим стало важко...-не ефективно
Використовувати зомбоящид для примітивного зомбування-набагато легше і дешевше , а значит ефективніше.
Звідси висновок
Якщо суспільство хоче в совок..воно віддає Ядерну зброю і щоб на нього не напало НАТО бере собі за захисника від нато ПЕДЕРАЦІЮ.
Якби суспільство в 2004 році хотіло б в НАТО - то до виборів бандю.ковича-воно б туди потрапило
Але соціальне опитування в 2004 році показувало що в НАТО хоче МЕНШІСТЬ..тому НАТО й не розглядало заявки ЮЩЕНКА...нафіга НАТО -проблемний член?
ПС
Хочеш поговорити-переходи в приватну скриньку-тут тобі приходиться скривати свою тупість з допомогою стандартних заготовок.
А САМЕ бажання зайти і поспілкуватись-це для мене індикатор що ти щось хочеш зрозуміти...хоча й попереджаю
твоя 25 річна закалка я начальник ти дурак-не дасть тобі можливості зрозуміти правила гнучкості по яким живе суспільство за межами казарм...
твої казармені правила працюють виключно в межах закладів оточених огорожею.
Додано: Суб 08 чер, 2024 19:46
Це до flyman, vitalliangel, ЛАД, Игорь Алексеевич )))
Хто тебе за вушком чухав, той тебе і повинен підмінити
Що я для тебе можу зробити, я вже писав ))
Тобі вже і так це не подобається
І це ще я не приїхав ))
Додано: Суб 08 чер, 2024 19:47
Будівельник
Йди лісом...
Туди тобі і дорога.
Нормально дискутувати, обмінюватися думками ти не можеш.
Тому й тебе постійно несе спотворювати думки опонентів та переходити на особистості. Бо аргументів не вистачає.
Додано: Суб 08 чер, 2024 20:12
Додано: Суб 08 чер, 2024 20:14
"Захист Вітчизни – це не лише її оборона." - це швидше до ст.17 Конституції.
"Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Докладніше:
Додано: Суб 08 чер, 2024 20:30
Ось готують на заміну:
"Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Оскільки ми повинні разом давати збройну відсіч ворогу.
У той же час, ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні.
Додано: Суб 08 чер, 2024 20:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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